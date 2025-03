SAD će stvoriti strateške rezerve u kriptovalutama

Predsjednik Donald Trump rekao je jučer da će SAD stvoriti “kripto stratešku rezervu”. To će uključivati ​​glavne kriptovalute poput Bitcoina i Ethereuma. Takva najava dovela je do rasta cijena kriptovaluta. Ovo je posljednji Trumpov potez u nastojanju da pridobije industriju kriptovaluta. Posljednjih se mjeseci nametnuo kao njezin veliki zagovornik.

Nacionalna kripto rezerva “podići će ovu vitalnu industriju nakon godina koruptivnih napada”, rekao je Trump. Dodao je da je svojoj administraciji naložio da “krene naprijed s Crypto Strategic Reserve” koja će uključivati ​​kriptovalute XRP, salt i ADA.

Kasnije je objavio drugu poruku u kojoj je naveo da će rezerva “očito” uključivati ​​bitcoin i ethereum kao “srce rezerve”, dodajući da “voli” dvije najveće kriptovalute.

Reakcija tržišta, skok vrijednosti Bitcoina

Trumpova objava u nedjelju slijedi izvršnu uredbu koju je izdao 23. siječnja. U njemu je naredio svojoj administraciji da formira “radnu skupinu” koja će predložiti regulatorni okvir za digitalnu imovinu. Uključujući procjenu “nacionalnog fonda digitalne imovine”.

Cijene bitcoina skočile su više od 10 % nakon Trumpove objave, dosegnuvši više od 94.000 dolara u nedjelju poslijepodne. Cijena Ethereuma porasla je više od 13 %, privremeno premašivši 2500 dolara. Cijene kriptovaluta manje tržišne kapitalizacije koje je Trump spomenuo — XRP, ADA i sol — porasle su za najmanje 20 % ubrzo nakon njegove objave.

Još nije jasno kako bi izgledala konačna struktura kripto fonda. Trumpova izvršna uredba sugerira da bi rezerva mogla biti “potencijalno formirana” od kriptovaluta koje je zaplijenila savezna vlada “kroz svoje aktivnosti provedbe zakona”. New York Times je u siječnju izvijestio da savezna vlada već posjeduje oko 19 milijardi dolara u bitcoinima koje bi jednostavno mogla zadržati kako bi uspostavila rezervu. Prethodno je vlada povremeno prodavala svoje kripto holdinge. To je obično dovodilo do pada cijena pa bi zadržavanje tih sredstava spriječilo takav učinak. Ostaje za vidjeti hoće li Trump pokušati steći značajne količine novih kriptovaluta kako bi formirao rezerve, što bi vjerojatno dodatno ojačalo industriju i postojeće investitore u kriptovalute. Ali vjerojatno bi također zahtijevalo odobrenje Kongresa, piše Times.

Izvršna uredba o digitalnoj imovini; Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Ekonomisti ne vide logiku

Iako je industrija kriptovaluta s entuzijazmom dočekala vijest o nacionalnoj rezervi, neki ekonomisti izražavaju zabrinutost oko prijedloga. Ističu volatilnost kriptovaluta. Oni tvrde da bi državna kupnja bila kockanje koje bi prvenstveno koristilo postojećim investitorima u kriptovalute. A također bi moglo rezultirati milijardama dolara izgubljenih proračuna ako industrija doživi pad.

“Nema logične osnove za ovu odluku”, rekao je Mark Zandi, glavni ekonomist Moody’s Analyticsa, za Washington Post u studenom u vezi s prijedlogom nacionalnih rezervi. “Razumijem zašto bi se to svidjelo investitorima u kriptovalute. “Osim njih, ne vidim nikakvu vrijednost u tome, pogotovo ako bi porezni obveznici morali snositi trošak.”

Osim jačanja industrije državnim kupnjama i sprječavanja pada cijena zbog prodaje državnih kriptovaluta, zagovornici smatraju da bi nacionalna rezerva mogla smanjiti državni dug povećanjem proračunskih prihoda kroz rast vrijednosti državnih ulaganja u kriptovalute. Senatorica Cynthia Lamis, republikanka iz Wyominga, u srpnju je predstavila prijedlog zakona o uspostavi nacionalne rezerve Bitcoina. Tvrdi da bi mogao poslužiti kao “tehnologija štednje” za vladu i način “jačanja američke bilance”. Prema njezinim riječima, ovom bi se inicijativom “prepolovio državni dug”.

Što je s tetherom?

Jedna kriptovaluta koju Trumpova objava u nedjelju nije spomenula je tether, koja je vezana za američki dolar. Washington Post javlja da zaplijenjene kriptovalute koje bi mogle biti dio rezerve uključuju ovu valutu. Ovo je značajno jer Trumpov ministar trgovine Howard Latnick ima veze s Tetherom. Javni dokumenti sugeriraju da Cantor Fitzgerald, kojeg je Latnik dugo vodio, pomaže u upravljanju Tetherovim portfeljem i nedavno je sklopio ugovor koji bi mogao rezultirati s 5 % vlasničkog udjela u Tetheru. Latnik je dao otkaz Cantoru Fitzgeraldu i rekao da će se povući iz tvrtke zbog svoje uloge u vladi, ali demokrati su kritizirali njegove veze s Tetherom.

Senatorica Elizabeth Warren, demokratkinja iz Massachusettsa, napisala je pismo Latniku izražavajući “ozbiljnu zabrinutost” zbog njegove povezanosti s Tetherom i navodeći da bi mu njegova pozicija ministra trgovine mogla omogućiti donošenje politika koje izravno ili neizravno utječu na Tether i cijelu industriju kriptovaluta. Bijela kuća i Ministarstvo trgovine nisu odgovorili na zahtjev za komentar o tome hoće li Latnik biti uključen u Crypto Strategic Reserve.

Alison Durkee, novinarka Forbesa