SAD kaznio Lufthansu s rekordnih 4 milijuna dolara zbog diskriminacije putnika

Američko ministarstvo prometa kaznilo je s 4 milijuna dolara avioprijevoznika Lufthansu zbog navodne diskriminacije skupine ortodoksnih Židova koji su u svibnju 2022. pokušali ukrcati na let od Frankfurta do Budimpešte. To je najveća kazna u povijesti izdana nekom avioprijevozniku zbog kršenja građanskih prava.

Odluka je donesena dvije godine nakon što je ministarstvo zaprimilo desetke pritužbi poslije incidenta s putnicima koji su pokušavali ovim njemačkim avioprijevoznikom putovati od New Yorka do Budimpešte, s presjedanjem u Njemačkoj.

U avionu je bilo 128 putnika odjevenih u odjeću kakvu inače nose muškarci ortodoksne židovske vjeroispovjesti, kažu iz ministarstva. Stigli su od New Yorka do Frankfurta i tamo se željeli ukrcati na let za Budimpeštu. Tada im je rečeno da ne mogu ući u avion jer krše pravila avioprijevoznika o maskiranju.

Videosnimka incidenta prikazuje zaposlenike Lufthanse koji putnicima govore da svi “Židovi koji dolaze iz (zračne luke) JFK” moraju platiti cijenu za greške putnika koji su prekršili pravilo – usprkos činjenici da se mnogi od njih nisu međusobno poznavali niti su zajedno putovali.

Lufthansa se za incident ispričala, a u prosincu 2022. je iz tvrtke rečeno da su postigli nagodbu s većinom ljudi iz skupine.

U utorak je iz avioprijevoznika za Forbes također rečeno da su u potpunosti surađivali s američkim ministarstvom u istrazi incidenta, kao i s Američkim židovskim odborom kako bi kreirali program obuke za menadžere i zaposlenike kojim će pokušati riješiti probleme antisemitizma i diskriminacije.

Bidenova administracija incident je opisala kao “tipičan primjer antisemitizma”, a posebna izaslanica američke vlade za nadzor i borbu protiv antisemitizma, Deborah Lipstadt, rekla je kako je incident “u sebi imao i strašnu, užasnu ironiju jer ga je izazvala njemačka zrakoplovna tvrtka.”

Lufthansa nije prvi avioprijevoznik koji se suočio s kaznama za kršenje građanskih prava, ali ovo ipak nije učestala situacija. U siječnju 2020. godine, Delta Air Lines je kažnjena s 50.000 dolara nakon što je agencija otkrila da je tvrtka u dva odvojena slučaja 2016. godine diskriminirala tri muslimanska putnika. U oba slučaja su uklonili putnike s njihovih sjedala nakon što su stjuardi i drugi putnici postali “nervozni” zbog njihovog ponašanja. United Airlines kažnjen je 2022. godine s 305.000 dolara zbog navodne diskriminacije protiv pilota budističke vjeroispovjesti. Otkad je američki predsjednik Joe Biden preuzeo vlast početkom 2021. godine, ministarstvo prometa izdalo je kazne ukupne vrijednosti preko 170 milijuna dolara zbog kršenja pravila o zaštiti potrošača.

Autor originalnog članka: Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Link: U.S. Fines Lufthansa Record $4 Million For Allegedly Discriminating Against Jewish Passengers

(Prevela: Nataša Belančić)

