SAD pritišće austrijski Raiffeisen da odustane od kupnje udjela ruskog tajkuna

Austrijska banka Raiffeisen kupuje udio u građevinskoj tvrtki Strabag koja je u vlasništvu sankcioniranog ruskog tajkuna Olega Deripaske

Sjedinjene Američke Države (SAD) vrše pritisak na austrijsku Raiffeisen Bank International (RBI), najveću zapadnu banku prisutnu u Rusiji. Pozivaju je da odustane od planova za kupnju 1,5 milijardi eura vrijednog udjela u bečkoj građevinskoj tvrtki Strabag, javlja Reuters pozivajući se na anonimne izvore.

Sporni udio od 28 posto koji banka kupuje kontrolira sankcionirani ruski oligarh Oleg Deripaska, prema podacima građevinske tvrtke. Deripaska je osnivač aluminijskog diva Rusal, u kojem još uvijek ima udio kroz matičnu grupu En+ Group.

Prošle godine Strabag je već pokušao smanjiti vlasništvo sankcioniranog Rusa. U listopadu su dioničari pristali da se u ožujku ove godine izda dodatnih 15,6 milijuna dionica. To bi trebalo smanjiti udio koji kontrolira Deripaska kroz Rasperia Trading Limited na manje od 25 posto. U prosincu je Reuters izvijestio da je Raiffeisen zainteresiran za kupnju Deripaskinog udjela.

Ruski oligarh Oleg Deripaska posjeduje dionice austrijske građevinske kompanije Strabag, Foto: Profimedia

Banka bi preko svoje ruske podružnice kupila 28,5 milijuna dionica. Time bi se oslobodila sredstva koja su zapela u Rusiji zbog sankcija zapada nakon invazije na Ukrajinu koje su potaknule odlazak mnogih tvrtki iz zemlje. Unatoč zapadnom režimu sankcija, Raiffeisen obrađuje milijarde eura međunarodnih plaćanja za svoje ruske klijente.

Ruska podružnica RBI-ja će na kraju prenijeti udio u Strabagu na matičnu banku. Držat će ga kao dugoročnu investiciju, piše Reuters.

Potencijalno odustajanje

Posljednjih su tjedana visoki dužnosnici američkog ministarstva financija istaknuli svoju zabrinutost oko transakcije na sastancima s bankom i austrijskim vlastima, rekli su izvori Reutersa. Dužnosnici američke vlade, koji vjeruju da će Deripaska imati koristi od prodaje, zatražili su od banke pojedinosti o pojedincima i tvrtkama uključenim u posao.

Ako se utvrdi da sporazum krši američke sankcije, Washington bi mogao nametnuti kazne banci, doznaje se iz dva izvora. Jedan je rekao kako će austrijske vlasti odgoditi odobrenje posla, a drugi da se sama banka priprema odustati od transakcije.

Raiffeisen je “marljivo provjerio usklađenost transakcije Strabag sa svim primjenjivim sankcijama prije potpisivanja”, rekao je glasnogovornik banke za Reuters. Posljednjih je tjedana “obavijestila sva odgovarajuća tijela, uključujući Ministarstvo financija SAD-a i OFAC (Ured za kontrolu strane imovine).”

“Podrazumijeva se da RBI neće ulaziti u posao koji bi se kosio sa sankcijama”, dodao je.

Deripaskina glasnogovornica podsjetila je na prethodne komentare da oligarh nema kontrolu nad tvrtkom koja posjeduje udio u Strabagu. Zapadne sankcije opisala je kao pogrešne, dodavši da se temelje na lažnim optužbama.

Američka vlada pokušava nametnuti austrijskoj banci da zaustavi poslovanje u Rusiji, no ona to odbija. Poslovnica Raiffeisenbanka u Moskvi, Foto: Profimedia

Snažan udarac

U utorak su ove vijesti utjecale na investitore, dionice RBI izgubile su 8,7 posto vrijednosti. Budući da je nastavila poslovati u Rusiji, ukrajinska vlada tu je banku prozvala “međunarodnim sponzorom rata” te pozvala zapadne tvrtke da ne posluju s njom. Austrijska vlada trudi se maknuti banku s te liste, a kako bi to postigla u nekoliko je navrata prijetila kako će blokirati nove EU sankcije Rusiji.

Američka vlada pokušava nametnuti austrijskoj banci da zaustavi poslovanje u Rusiji, no ona to odbija tvrdeći kako bi to bio snažan udarac za njezino poslovanje. Lani je RBI ostvarila 38 posto neto dobiti u Rusiji, no ta su joj sredstva nedostupna zbog restrikcija ruske središnje banke. Također, jedan od argumenata kojima opravdava ostanak na ruskom tržištu su i milijarde eura vrijedne transakcije zapadnih biznisa koje nisu obuhvaćene sankcijama te i dalje rade u Rusiji. U nekoliko navrata iz RBI su nagovijestili kako razmišljaju o izdvajanju poslovanja u Rusiji, no navodno taj plan priječi jedan veliki dioničar.

Strabag nije RBI prvi posao sa sankcioniranim ruskim entitetima. Pregovarali su i sa Sberbankom koji su željeli kupiti za 400 milijuna eura, no ta se ruska državna banka odlučila za drugog kupca.