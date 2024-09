SAD Ukrajincima šalje vojnu pomoć od 8 milijardi dolara, uključujući i klizne bombe za lovce F-16

SAD priprema veliki paket pomoći Ukrajini – jedan od najvećih do sada. Paket će uključivati i klizne bombe za flotu od 85 borbenih aviona F-16

Prema izvještajima medija, SAD su se obvezale Ukrajini dati pomoć u iznosu od nevjerojatnih osam milijardi dolara u vidu oružja proizvedenog u Americi. To će biti jedan od najvećih paketa vojne pomoći koje je Ukrajina primila od SAD-a otkako je prije 31 mjesec započela šira agresija Rusije na tu zemlju.

Međutim, oružje neće stići brzo – a gotovo sigurno bit će postavljeni strogi uvjeti o tome koje točno streljivo i vozila SAD može poslati. Ono što Amerikanci zapravo planiraju učiniti jest odrediti godišnju pomoć odjednom, umjesto da to u manjim količinama čine svakih nekoliko tjedana – i to čine unutar strogo definiranih zakonodavnih i političkih ograničenja.

Politički manevri kako bi se omogućila pomoć

Nekoliko složenih političkih manevara prethodilo je objavi ovog paketa pomoći. Kada je američki Kongres konačno odobrio dodatnih 61 milijardu dolara pomoći Ukrajini u travnju, administracija je brzo krenula u trošenje sredstava iz tog fonda. Paket za paketom uključivali su hitno potrebnu artiljerijsku municiju i projektile za protuzračnu obranu.

O trošenju dijela ovih sredstava američki predsjednik može samostalno odlučivati na temelju posebne ovlasti koja mu omogućuje da u kratkom roku pošalje višak američkih vojnih sustava savezničkoj zemlji — ali samo ako predsjednik o tome obavijesti Kongres i potom zamijeni isporučeno oružje novim oružjem.

Ovo opisano je samo jedna od ovlasti koje Bijela kuća koristi za slanje oružja Ukrajini. Administracija također koristi poseban fond iz Inicijative za sigurnosnu pomoć Ukrajini (USAI), koji plaća američkim proizvođačima izradu potpuno novog oružja – u višemjesečnim ili višegodišnjim rokovima – koje će se potom isporučiti Ukrajini po završetku proizvodnje.

Oružje koje se isporučuje na temelju posebne predsjedničke ovlasti je starije, ali ga je moguće brže isporučiti, dok je oružje iz USAI fonda novo, ali je potrebno čekati da ga se proizvede. Od 2022. godine Kongres je odobrio 33 milijarde dolara pomoći iz USAI fonda, dok je iznos na temelju predsjedničke ovlasti odobreno oko 46 milijardi dolara. Do sada je iz USAI fonda potrošeno 26 milijardi, dok je na temelju predsjedničke ovlasti potrošeno 40 milijardi.

Republikanci bi mogli blokirati daljnju pomoć

Problem s iznosom koji se troši na temelju predsjedničke ovlasti, što rok za potrošiti odobrena sredstva istječe krajem ove fiskalne godine – 30. rujna. Kongres bi mogao produljiti taj rok, ali u njemu sjedi dovoljno Republikanaca koji su neprijateljski nastrojeni prema Ukrajini i koji bi to mogli spriječiti – pogotovo ako uzmemo u obzir da su uskoro predsjednički izbori.

Sjetimo se: ti isti republikanci su blokirali financiranje pomoći tijekom šest mjeseci prije nego što su konačno popustili u travnju. Dugotrajna blokada pomoći praktički je uskraćivala ukrajinskim snagama kritičnu municiju u ključnom trenutku – i mogla je biti odlučujući faktor u padu ukrajinskog grada Avdiivke.

To što administracija planira ovog tjedna najaviti pomoć ovog to ne znači da će išta uskoro stići u Ukrajinu. Bijela kuća praktički koristi višak oružja i signalizira svoje namjere da to oružje zamijeni u američkim zalihama, mnogo prije nego što Ukrajini bude stvarno potrebno to oružje. To je jedini izvediv način za Bidena da potroši sredstva prije isteka roka.

Prema zakonu, predsjednik mora obavijestiti Kongres o kojem oružju se radi prije nego što ga proslijedi savezniku. Dakle, jedini sustavi viška koje Bijela kuća zakonski može poslati Ukrajini u doglednoj budućnosti su oni koje je već najavila ili će najaviti ovog tjedna.

Zbog toga će navodno nadolazeći paketi pomoći uključivati novu (za Ukrajinu) kliznu bombu — Joint Standoff Weapon dometa 70 milja. Ukrajina želi ovu bombu za svoju buduću flotu od 85 bivših europskih lovaca F-16. Ako SAD planira povući zalihe viška JSOW-ova u nadolazećim mjesecima, mora ih najaviti sada.

Originalni članak: Ukraine Is About To Get Pledges Of $8 Billion In U.S. Weapons—Including Precision Glide Bombs

Autor: David Axe, Forbes