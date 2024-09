Šef Međimurje-plina za Forbes: Imamo osiguran plin, a u listopadu šaljemo građanima ugovore

Nenad Hranilović, predsjednik Uprave Međimurje-plina, za FORBES Hrvatska govori o tome kako se pripremaju za preuzimanje posla na zagrebačkom području gdje su dobili natječaj za opskrbljivača u javnoj usluzi. Poručuje da su ugovorom osigurali dovoljne količine plina te da su pojačali svoje skladišne kapacitete, a sumnja da je zagrebačka tvrtka GPZ-Opskrba, koja građanima nudi komercijalnu uslugu opskrbe plinom 10 centi po megavatsatu jeftinije, nabavila “ozbiljnu količinu plina”

Na zagrebačkom području je priprema za predstojeću sezonu grijanja postala prilično vruća. Međimurje-plin, tvrtka u vlasništvu gradova i općina iz sjeverne Hrvatske, od 1. listopada počinje pružati javnu uslugu opskrbe plinom, što je posao koji je dobila na natječaju koji je proljetos raspisala Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA). Time je iz tog posla izgurala daleko veću, zagrebačku tvrtku, GPZ-Opskrbu.

No, u međuvremenu se ta zagrebačka javna tvrtka, koja je na natječaju u svibnju istaknula višu maržu (trošak opskrbe) i zato izgubila trku, odlučila za to da ipak pokuša zadržati kupce i to tako da im sada nudi tržišnu uslugu po malo nižoj krajnjoj cijeni plina od one koju je HERA odredila za javnu uslugu. Rok za odluku građana je 23. rujna.

S predsjednikom Uprave Međimurje-plina Nenadom Hranilovićem razgovarali smo o tome kako se pripremaju za svoj novi veliki posao javne opskrbe Zagreba, Velike Gorice i Zaprešića, što se čini kao krupan zalogaj. On, međutim, tvrdi da to za njih nije nikakav problem.

Koja je vaša poruka za Zagrepčane koji upravo odlučuju hoće li se prebaciti na opskrbu plina kod GPZO-a, u komercijalnu uslugu, ili kod Međimurje-plina u javnu?

-Svima bih poručio da ostanu uz nas i opredijele se za javnu uslugu jer ona, prije svega, više garantira pouzdanost i sigurnost opskrbe u ovim bremenitim vremenima. Isto tako, dobivaju sigurnog opskrbljivača koji je, unatoč nekim medijskim objavama, u financijski dobrom položaju. O tome govore naši poslovni rezultati – ostvarujemo preko 50 milijuna eura godišnjeg prihoda, redovito imamo dobit, a prisutni smo na tržištu od 2011. godine, dakle od samog početka otvaranja plinskog tržišta u Hrvatskoj. Smatramo da smo, kad se rangiraju opskrbljivači u RH, na trećem ili četvrtom mjestu.

Mi možemo istaknuti da već imamo osigurani plin za Zagreb, pojačali smo svoje skladišne kapacitete, što dodatno govori o sigurnosti opskrbe, i imamo zakupljene transportne kapacitete, dakle sve predradnje za sigurnost opskrbe smo učinili.

Zašto mislite da je preko vaše tvrtke garantirana pouzdanija opskrba za zagrebačko područje?

-Zato što je javna usluga utvrđena od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije, regulirana je i cijena i cijeli postupak, i to daje dodatnu sigurnost.

Za sigurnost je bitan element cijena, a GPZO u tržišnoj usluzi nudi nepromjenjivu cijenu na godinu dana. U čemu je onda element nesigurnosti? U dobavi plina?

– U dobavi plina, ali i u poštivanju ugovora. Uvijek postoji opasnost da se iz nekih razloga, financijskih i nekih drugih, ugovor ne poštuje. Mi možemo istaknuti da već imamo osigurani plin za Zagreb, pojačali smo svoje skladišne kapacitete, što dodatno govori o sigurnosti opskrbe, i imamo zakupljene transportne kapacitete, dakle sve predradnje za sigurnost opskrbe smo učinili.

Možete li to malo precizirati? Od koga dobavljate plina?

-S informacijom o tome tko je dobavljač ne bih izlazio. Mi smo do 1.srpnja morali dostaviti HERA-i dokaz da imamo osigurane količine plina za distribucijsko područje Zagreba, Velike Gorice i Zaprešića i mi smo to učinili.

Imate jednog ili više dobavljača?

-Više. U zadnjih 12 godina smo promijenili niz dobavljača, a na razini jedne godine imamo obično 2-3 dobavljača koja rotiramo, ovisno o ponuđenoj cijeni. Nemamo nikakvih drugih alata ili modela – jedini input na osnovu kojeg možemo biti konkurentni je početna cijena plina, ako i to da je cijeli proces optimiziran.

Znači imate sklopljene ugovore o plinu, plus uskladišteni plin?

-Tako je. U skladištu imamo svoj, kupljeni i plaćeni plin.

Ali još uvijek ne znate koliko ćete imati kupaca na zagrebačkom području. Kako možete biti sigurni da imate dovoljno plina? Dio kupaca će završiti kod GPZO-a.

– Zato što imamo ugovore o nabavi plina koji imaju veću fleksibilnost. Iznosi iz tih ugovora se plaćaju iz mjeseca u mjesec, prema isporuci, to je uobičajeni model.

Godišnje realiziramo inače oko 80-90 milijuna kubika plina, a za grad Zagreb se u punom obimu radi o 241 milijunu kubika plina. To nama ne predstavlja problem.

Javno ste rekli da je ‘Međimirje-plin, za razliku od GPZO-a, plin stvarno nabavilo’. Što ste time mislili reći? GPZO je objavio da su plin kupili kad je na tržištu bio jeftiniji i da su zato mogli u konačnici dati 10 centi nižu cijenu za megavatsat od javne usluge.

-Ne želim komentirati poslovnu politiku konkurenata, ali sumnjam da su oni nabavili ozbiljnu količinu plina. Mi imamo dovoljno zakupljenog plina, pa čak i plaćenog u skladištu radi dodatne sigurnosti u slučajevima kad se dogode veći peakovi, ako bude hladnija zima.

Koja je cijena plina u javnoj usluzi na zagrebačkom području uz subvencije države? Za tarifni model 2 je HERA izbacila cijenu od 52,2 eura po megavatsatu, odnosno 0,0522 eura po kilovatsatu.

-Državna subvencija za područje Zagreba je 0,0072 eura po kilovatsatu. Za toliko će cijena za krajnjeg kupca biti niža od onog što je po svojoj metodologiji izračunala HERA.

Ovo je sad prilično veliko širenje opsega posla za Međimurje-plin, veliko područje opskrbe, a znači i značajnu financijsku aktivnost.

– Upravo to vam govori o našem financijskom položaju, da smo financijski dovoljno moćni da sve to skupa realiziramo. Kad govorimo o količinama, mi godišnje realiziramo oko 80-90 milijuna kubika plina, a za grad Zagreb se u punom obimu radi o 241 milijunu kubika plina. To nama ne predstavlja problem. Broj kućanstava koji se tu opskrbljuje jest puno veći nego što smo mi do sada ospkrbljivali, oko devet puta, ali što se tiče potrebne količine plina, ona je tri puta veća. Budući da će dio kućanstava prijeći na GPZO, možda će to biti samo dva puta veća količina plina. To nama, vezano uz naš financijski položaj koji je jako dobar, ne predstavlja prepreku.

Znači za nabavu plina ste baratali vlastitim sredstvima, niste uzimali kredit?

-Ma kakav kredit. To je financirano iz vlastitih rezervi.

Poznato je da je GPZO pokrenuo upravni postupak protiv HERA-e zbog natječaja na kojem je posao opskrbe plina u javnoj usluzi u svibnju dodijeljen Međimurje-plinu. Može li vas odluka tog suda uzdrmati, usvoje li se primjedbe zagrebačke tvrtke protiv HERA-e?

-Ne očekujemo da bi to utjecalo na naše poslovanje. Mi u bilo kojem slučaju imamo spremne varijante tako da nas ništa ne može iznenaditi.

U slučaju da dođe do nekog potresa, da Međimurje-plin ili GPZO ne mogu opskrbiti svoje kupce, na tržištu postoji i zajamčeni opskrbljivač, kako je predviđeno zakonom. Dakle, ako nešto zeznete…

-Da, privremeno bi te kupce preuzeo zajamčeni ospkrbljivač, ali bi cijena plina bila u tom slučaju nešto viša od javne usluge. To vrijedi za sve koji ostanu bez svojeg opskrbljivača, no vjerujem da se to ne bude dogodilo, to su crni scenariji.

Kako idu ostale pripreme Međimurje-plina za preuzimanje opskrbe na zagrebačkom području?

-U obvezi smo otvoriti svoje prostore, centre za potrošače i blagajne, u Zagrebu, Velikoj Gorici i Zaprešiću. Idućeg tjedna krećemo u opremanje tih prostora i oni će s 1. listopadom biti spremni da pružimo uslugu našim kupcima.

Gdje će to biti u Zagrebu?

-U Hektorovićevoj ulici 2, u poslovnoj zgradi Grand centar.

Najavili ste bili i da ćete zapošljavati.

-Natječaji su završili i tokom idućeg tjedna kreće dodatno zapošljavanje. Za područje grada Zagreba sedam ljudi te po dvoje u Velikoj Gorici i Zaprešiću.

Dio vaše internetske stranice za Zagreb, veliku Goricu i Zaprešić je „u izradi“, jedino se mogu slati upiti. Kada će to profunkcioinirati? Primate li upite?

-Stranica će se iz dana u dan proširivati i do 1. listopada će imati osnovne funkcije, a onda ćemo ići dalje s nadogradnjom. Upita iz Zagreba imamo jako mnogo.

Od 1. do 8. listopada ćedmo dobiti podatke o kućanstvima koja su ostala u javnoj usluzi i dužni smo u toku listopada dostaviti svim tim kupcima ugovor o opskrbi plina u javnoj usluzi, opće uvjete poslovanja i obavijest o usluzi.

Hoćete li imati mobilnu aplikaciju za korisnike?

-I na tome se također radi. Moram reći da se dosta vremena za pripremu izgubilo jer je HERA-in natječaj za opskrbljivača u javnoj usluzi bio ponavljan. Tu se izgubilo mjesec i pol dana, pa ne možemo stvari odraditi prema željenom tempu, ali sve će ipak biti spremno do 1.10., pa možda i aplikacija.

Što se konkretno događa za kućanstva na zagrebačkom području nakon 1. listopada, za ona koja se ne odluče za komercijalnu uslugu GPZO-a? Kada će dobiti prve račune?

– Mi ćemo od 1. do 8. listopada dobiti podatke o kućanstvima koja su ostala u javnoj usluzi i dužni smo u toku listopada dostaviti svim tim kupcima ugovor o opskrbi plina u javnoj usluzi, opće uvjete poslovanja i obavijest o usluzi. S Gradskom plinarom Zagreb još vodimo razgovore oko modela obračuna, ali mislim da će sredinom studenoga građanima stići prvi računi Međimurje-plina s akontacijskim iznosima za tri mjeseca.

Trebaju li građani ugovore koje dobiju od Međimurje-plina potpisati i vratiti vam primjerak? Naime, ako se ne opredijele do 23. rujna za GPZO, oni će automatski biti prebačeni na javnu uslugu.

-Trebali bi ugovore potpisati i vratiti. No, nama kao obaveza samo piše da ugovore moramo dostaviti.