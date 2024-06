Šefica Pan-peka otkriva kako su se proizvodima od kiselog tijesta probili do Njujorške burze i Harvarda

Svojim artisan kruhom sa živom starter kulturom pekare Pan-pek opskrbljuju Harvard i Njujoršku burzu. Prošle je godine tvrtka snažno povećala izvoz, ali i promijenila vodstvo. Sandra Vojković, predsjednica Uprave Pan-peka, za Forbes Hrvatska otkriva planove tvrtke

Treća najveća hrvatska pekarska tvrtka po prihodima Pan-pek u posljednjih godinu dana napravila je brojne iskorake. Između ostalog, udružili su se s Karlom Vulinom, vlasnikom Boogie Laba i Kroštule te postali začetnici automatizirane sourdough revolucije u Europi. Njihovu proizvodnju kruha sa živom starter kulturom dolaze proučiti europski pekari, a takvim artisan proizvodima uspjeli su privući i klijente poput Sveučilišta Harvard i Njujorške burze.

Izvoz im je lani porastao za 66 posto u usporedbi s 2019. godinom, a od srpnja je na čelo tvrtke došla i Sandra Vojković, ujedno i prva žena na funkciji predsjednice uprave u pekarskoj industriji.

“Svaki dan donosi raznolike, manje ili veće, izazove za koje moramo pronaći rješenja, kao i u svakom poslu. Pekarska industrija je iznimno dinamična jer smo pod brojnim vanjskim utjecajima, od klimatskih promjena koje utječu na naše sirovine do hrvatske ili europske regulative. Ipak, sve te izazove iznimno uspješno rješavamo, a to se najbolje vidi u našim poslovnim rezultatima za 2023. godinu s ostvarenim prihodima i dobiti”, kaže za Forbes Hrvatska Vojković koja ne skriva kako je razdoblje otkako je preuzela tvrtku bilo vrlo intenzivno.

Maloprodajna mreža Pan-peka trenutno broji 72 trgovine. Plan je da u sljedeće četiri godine taj broj poraste na sto, Foto: Pan-pek

Prema podacima Fine, tvrtka je lani uprihodila 52,2 milijuna eura prihoda, što je porast od 13 posto u odnosu na 2022. godinu. Poslovali su s 507 tisuća eura dobiti, a EBITDA im je iznosila 5,16 milijuna eura. Takvom je rezultatu, objasnila je prva žena Pan-peka, pridonijela optimizacija poslovnih i proizvodnih procesa te investicije u proširenje proizvodnih kapaciteta i maloprodajne mreže.

“Proizvodnja Pan-peka odvija se u našim tvornicama u Zagrebu i Đakovu. Ukupni dnevni kapacitet je 115 tona, a maloprodajna mreža Pan-peka trenutno broji 72 trgovine, većina ih se nalazi u Zagrebu. Naš je plan nastaviti širiti mrežu, odnosno u sljedeće četiri godine doći do stotinjak vlastitih prodavaonica”, ispričala je dio poslovnog plana Vojković koja je karijeru provela u pekarskoj industriji.

Najprije je u Babić pekari bila direktorica marketinga, a potom i direktorica maloprodaje. Nakon toga radila je kao konzultant i coach za maloprodaju, pekarstvo i odnose s kupcima, a Pan-peku se pridružila prije dvije godine kao članica Uprave i direktorica maloprodaje i marketinga.

Nova predsjednica Uprave odrasla je u Dalmaciji i kaže kako to pažljivo oko sigurno može primijeniti u svakoj njezinoj energičnoj gesti, živom osmijehu i upornosti. Svaki slobodan trenutak, priznaje nam, voli iskoristiti za odlazak u južne krajeve da joj sunce i more napune baterije! Vođenje kompanije u dinamičnoj pekarskoj industriji joj, doduše, ne ostavljaju puno prilika za to. Stoga još i više cijeni druženje s obitelji i prijateljima na Jadranu.

Predsjednica Uprave Pan-peka Sandra Vojnović cijelu je karijeru provela u pekarskoj industriji, Foto: Pan-pek

“Iznimno sam ponosna jer sam jedina žena predsjednica uprave među liderima u pekarskoj industriji. Kada si na čelu kompanije kao što je Pan-pek, u smislu veličine i značaja za domaće tržište, brojke su neumoljivi pokazatelj uspješnosti i ako gledamo iz tog kuta, sasvim je nevažno jesu li rezultati došli pod vodstvom muškarca ili žene. No, kontekst i okruženje u cijelom svijetu pokazuju da je zapravo iznimno važno poticati žene i menadžerice na snažnije preuzimanje inicijative i pokazivanje svojih kompetencija kako bismo smanjili takozvani stakleni strop. Naime, prema istraživanjima, žene su i dalje podzastupljene na rukovodećim pozicijama, pa je važno isticati one koje uspiju probiti barijere. Zanimljivo je kako u Pan-peku trenutno imamo dvočlanu Upravu. Druga je članica iznimno uspješna poslovna žena Vlatka Šrajbek, koja je u Pan-peku i direktorica financija”.

Sandra Vojković, predsjednica Uprave Pan-peka

Optimizacija kao ključ uspješnog poslovanja

Pekarstvo ne mimoilaze ekonomski izazovi s kojima se suočavaju i druge industrije. Promjene cijena sirovina zbog klimatskih promjena i poskupljenje energenata uzrokovano geopolitičkim okolnostima iziskuju neprestanu optimizaciju poslovanja. Također, potražnja za kvalificiranim radnicima tijekom ljetnih mjeseci raste, a deficit kadrova ne pomaže. Ipak, zasad uspješno pronalaze radnike.

To, međutim, nisu jedini izazovi. Tu je i nova regulacija rada nedjeljom koja dopušta samo 16 radnih nedjelja godišnje. No, u Pan-peku su spremno dočekali te promjene s obzirom na to da su maloprodaju koncipirali malo drugačije.

“Imamo dio trgovina koje posjeduju dvojnu registraciju djelatnosti, odnosno registrirane su za djelatnost trgovine i za djelatnost ugostiteljstva, sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. Za takav način registrirane su od samog početka rada, od najstarije koja je otvorena prije 27 godina do najmlađe otvorene prije tri godine. Sve je to bilo davno prije posljednjih izmjena Zakona o trgovini koje reguliraju rad nedjeljom, a vidimo da su odnedavno i ostali kolege iz industrije krenuli istim smjerom”, tumači.

Devedeset posto proizvodnje u tvornicama je smrznuto, Foto: Pan-pek

Suočavanje s tim izazovima nije jednostavno, no Vojković se poziva na 32-ogodišnju praksu koja je dokaz da u tome uspijevaju. Naravno, optimizacija poslovanja je pritom ključna.

“Kao poslodavac, moramo osigurati stabilnost radnih mjesta, smanjiti utjecaj na cijene za kupce i osigurati održivost poslovanja”, istaknula je.

Izvozni aduti

Više od devedeset posto proizvoda koji izlaze iz Pan-pekovih tvornica je smrznuto. Osim u lanac kompanijskih pekara, oni odlaze i na police svih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj, a mnogo ih se i izvozi. Uz regiju, isporučuju se i na tržište Europske unije, ponajviše u Italiju, Austriju i Njemačku, ali i u prekooceanske zemlje kao što su Sjedinjene Američke Države.

Na tom su tržištu savršeno pogodili ukus potrošača svojom linijom proizvoda od žive starter kulture koji su razvili u suradnji s Karlom Vulinom i njegovom Kroštulom. “Zajedno smo pomaknuli granice u pekarstvu. Spajanjem onog što se činilo nespojivim, pomaknuli smo granice ne samo u Pan-peku, već smo prvi u ovom dijelu Europe na automatiziranoj liniji proizveli artisan proizvod sa živom starter kulturom”, kaže naša sugovornica.

Razvoju takvih proizvoda prethodili su višemjesečni razgovori i promišljanja o tome na što pripaziti, što bi moglo uspjeti, kako bi se mogao ponašati kvasac i kako mu dopustiti njegov “život” zadržavajući specifičnosti proizvodne linije. Sam razvoj proizvoda, doznajemo, trajao je oko dva i pol mjeseca.

Prvi smo u ovom dijelu Europe na automatiziranoj liniji proizveli artisan proizvod sa živom starter kulturom, kaže šefica Pan-peka Sandra Vojković, Foto: Pan-pek

“Izazov je bio vrlo velik, jer to do sada nikome nije uspjelo. No, naš tim pekarskih eksperata bio je jako motiviran spojiti znanja i praksu vođenja proizvodnje na potpuno zatvorenoj automatskoj liniji sa zakonitostima zanatske izrade proizvoda sa živom starter kulturom, što je domena Kroštule. Uspjeli smo i rezultat je potpuno automatizirana proizvodnja smrznutih sourdough pekarskih proizvoda sa živim starter kulturama, odnosno izvornim kiselim tijestom”, ispričala je Vojković.

Izvoz je za sada usmjeren na tržište SAD-a, u skladu s najnovijim trendovima u pekarstvu i željama kupaca koji cijene upravo takva tijesta i okuse, naglasila je.

“Među prvim kupcima su bili Njujorška burza i Sveučilište Harvard, a sada su proizvodi dostupni i u Kanadi”, rekla je te dodala kako je Pan-pek time potvrdio svoje mjesto u vrhu pekarske industrije. Tome svjedoče i delegacije kolega iz Europe koji pohode pogone hrvatske tvrtke kako bi saznale više o pilot-projektu s timom iz Kroštule.

Mogućnosti za rast

Iako je tržište pekarskih proizvoda u Hrvatskoj poprilično konkurentno, u Pan-peku vjeruju kako u industriji postoji značajan prostor za rast i razvoj.

“Za početak, potražnja za visokokvalitetnim, svježim i zdravim pekarskim proizvodima kontinuirano raste. Potrošači sve više traže proizvode koji su napravljeni od prirodnih sastojaka i koji nude tradicionalne okuse. Tu vidimo priliku za daljnje inovacije i širenje našeg asortimana, kao i za uvođenje novih proizvodnih tehnologija koje omogućuju očuvanje kvalitete i svježine proizvoda. Inovacija s Kroštulom i sourdough proizvodima potvrđuje da znamo i možemo prepoznati te prilike. Raste i segment funkcionalnih pekarskih proizvoda, poput onih s dodatnim nutritivnim vrijednostima ili bez glutena”, navodi šefica Pan-peka.

Foto: Pan-pek

Pojašnjava kako ih upravo taj trend potiče na razvoj novih proizvoda koji zadovoljavaju specifične prehrambene potrebe i preferencije kupaca. Stoga trenutno provode i studiju čiji će im rezultati pokazati moguće smjerove koji bi bili specifični za hrvatsko tržište te želje i potrebe kupaca.

Za očekivati je kako će biti inovacija u asortimanu, no nije nužno uvijek stvarati novi proizvod. Nekad je dovoljno pratiti reakcije kupaca i u skladu s time optimizirati asortiman.

“Primjerice, tijekom 2022. i 2023. godine smo prošli kroz zahtjevnu prilagodbu u proizvodnji i distribuciji kako bismo minimizirali utjecaj na krajnju cijenu proizvoda za kupce. Kada pogledamo unatrag, zapravo smo u tom procesu stavili naglasak na izvorno pekarstvo, usmjeravajući se na proizvode koji nam omogućuju posvećivanje kvaliteti i osiguravanju potrebnih količina za isporuku”, kazala je Vojnović.

Istaknula je kako će u ovoj godini naglasak biti na odabiru najkvalitetnijih sirovina te ulaganjima u tehnologiju kako bi se unaprijedili proizvodni procesi i povećala efikasnost. Prilike svakako vide i u izvozu jer dosadašnje suradnje i porast izvoza pokazuje kako postoji značajan interes za hrvatske pekarske proizvode na stranim tržištima, zaključuje prva dama lanca pekara koji su osnovali Ivan Parać, Vinko Čilaš i Ivan Validžić 1992. godine. Prije šest godina tvrtku je preuzeo luksemburški Salis Holding, odnosno poljski fond Enterprise Investors u čijem je portfelju i Studenac.