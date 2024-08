Stižu nova cjepiva protiv koronavirusa: Koliko su efikasna i tko se može cijepiti?

Proizvođači lijekova kreirali su nova cjepiva protiv koronavirusa čiji je cilj zaštititi ljude od varijanti virusa koje trenutno kolaju. Cjepiva su efikasnija od onih koja su trenutno na tržištu, a očekuje se kako će neka od njih u SAD-u postati dostupna već ovog mjeseca.

Nova cjepiva za sezonu virusa 2024. i 2025. godine preporuča američka Agencija za hranu i lijekove (FDA), koja Amerikancima savjetuje da prime cjepiva kada ona postanu dostupna. Broj slučajeva covida-19 poraste tijekom jesenskih i zimskih mjeseci, otprilike u isto vrijeme kao i oboljenja od gripe i drugih respiratornih virusa, zbog čega će nova cjepiva na tržište stići uoči početka sezone gripe.

Moderna i Pfizer spremni

FDA je u početku preporučivala cjepiva protiv varijante koronavirusa JN.1, no kasnije je promijenila preporuku i savjetovala proizvođačima da se fokusiraju na varijantu KP.2. I iz Moderne i iz Pfizera kažu kako su bili spremni na proizvodnju i jedne i druge vrste cjepiva, dok iz Novavaxa kažu kako je proizvodnja cjepiva protiv varijante JN.1 već krenula, no neće imati spremno cjepivo protiv varijante KP.2 do jeseni.

Svaki proizvođač tijekom sastanka s Agencijom je dao različite rokove za cjepiva. Iz Pfizera kažu kako će njihovo cjepivo biti spremno najesen, uoči početka sezone gripe. Moderna kaže da će njihovo cjepivo biti spremno već u kolovozu, dok iz Novavaxa govore o 1. rujnu.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) preporuča da novo cjepivo prime svi stariji od šest mjeseci, bez obzira na to jesu li već cijepljeni. Cjepiva Moderne i Pfizera bit će namijenjena za osobe starije od šest mjeseci, dok cjepivo Novavaxa cilja na osobe starije od 12 godina.

Nova cjepiva nude veću zaštitu

Iako su cjepiva koja su trenutno dostupna efikasna u zaštiti protiv varijanti iz linije JN, nova cjepiva od sva tri proizvođača nude veću zaštitu. Modernino novo cjepivo KP.2 do osam puta je efikasnije od onog starijeg, dok Pfizerovo pruža 7,3 puta veću zaštitu, pokazuju podaci iz testiranja. Znanstvenici iz Novavaxa otkrili su kako je njihovo cjepivo protiv varijante JN.1 do čak 48 puta efikasnije od prethodnog.

Autor originalnog članka: Arianna Johnson, Forbes

Link: Updated COVID Vaccines Are Coming: Effectiveness, Who’s Eligible And More

(Prevela: Nataša Belančić)

