Što se događa, nizu luksuznih modnih brendova prodaja pada

Gucci i Burberry već su dali do znanja kako im poslovanje pati zbog promjene ponašanja kineskih potrošača. Sada je isto prijavio još jedan luksuzan modni brend – Hugo Boss

Hugo Boss je smanjio predviđanja godišnjeg prodajnog rezultata suočen sa slabljenjem potražnje u Kini. Njemačka modna kuća sada očekuje prodajni prihod između 4,20 i 4,35 milijardi eura, objavila je tvrtka u ponedjeljak. Ranije su predviđali prodajom uprihoditi 4,30 milijardi do 4,45 milijardi eura.

Korigirali su i projekcije za godišnji operativni profit (EBIT) na 350 do 430 milijuna eura. Prije su procjenjivali kako će se on kretati od 430 do 475 milijuna eura. Uzrok takvim promjenama su, navode iz tvrtke, “makroekonomski i geopolitički izazovi”.

Osvrnuli su se i na to kako su im najlošija tržišta Kina i Ujedinjeno Kraljevstvo. Na američkom tržištu u drugom su tromjesečju zabilježili rast prihoda od pet posto, dok je na tržištu EMEA došlo do pada od dva posto, a u regiji Azija/Pacifik pad je iznosio četiri posto. To se očitovalo na prodajnom rezultatu grupe koji je u drugom tromjesečju pao za jedan posto na godišnjoj razini, na 1,015 milijuna eura. Operativna dobit (EBIT) u tom je razdoblju iznosila 70 milijuna eura, što je pad u odnosu na 121 milijun eura u istom razdoblju prošle godine, prenosi Euronews.

Hugo Boss samo je jedna u nizu tvrtki koju je pogodilo usporavanje luksuznog sektora, trend koji predvode kineski kupci. Nakon razbacivanja nakon karantene i takozvane osvetničke kupnje, potrošnja u Kini počinje padati. Na to utječe i slabije zapošljavanje mladih te pad gospodarstva.

Kineski Nacionalni ured za statistiku objavio je u ponedjeljak da je BDP zemlje u drugom tromjesečju porastao 4,7 posto, što je najsporiji rast u posljednjih pet kvartala.

To je donijelo razočaravajuće rezultate i britanskom luksuznom brendu Burberry kojem je prodaja pala za više od 20 posto. Stoga je odlučio i smijeniti izvršnog direktora. Jonathan Akeroyd odmah napušta Burberry – objavila je tvrtka u ponedjeljak. Zamijenit će ga Joshua Schulman, veteran luksuzne odjeće koji je bio izvršni direktor u Coachu i Michaelu Korsu.

U kineskom usporavanju gospodarstva prodajni rezultati su se prigušili i u francuskom konglomeratu Kering koji je vlasnik Guccija, Yves Saint Laurenta, Bottega Veneta i drugih luksuznih marki. Prodaja Keringa u prvom je tromjesečju pala deset posto, a tome je naročito pridonio Gucci koji je zaslužan za gotovo polovicu prodaje konglomerata. Taj je brend ostvario 18 posto lošiji prodajni rezultat u prva tri mjeseca ove godine.

S druge strane, neki su se modni brendovi poput Hermèsa i Prade pokazali prilično otpornima na vjetrove u luksuznom sektoru.

Izvršni direktor Hugo Bossa Daniel Grieder nada se kako će im strategija ulaganja ipak donijeti rast i kako će povećati svoj tržišni udio unatoč neizvjesnosti.

Tvrtka bi trebala 1. kolovoza objaviti cjelovite rezultate za drugo tromjesečje.