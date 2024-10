Što se događa u Googleu Hrvatska? Ima stotinu zaposlenih, prosječna plaća veća od 12 tisuća eura

Google je prošle godine kupio hrvatsku aplikaciju Photomath te je, kako se čini, dio zaposlenika preselio u tvrtku Google Hrvatska d.o.o. Podaci s poslovnog servisa Financijske agencije pokazuju da je prosječna neto plaća u toj tvrtki iznosi više od 12 tisuća eura.

Američki tehnološki div Google još od 2009. godine ima registriranu podružnicu u Hrvatskoj. Tvrtka Google Hrvatska d.o.o do prije par godina imala je svega nekoliko zaposlenih i par milijuna prihoda, no njihovo poslovanje naglo se intenziviralo u posljednjih godinu, dvije.

Nagli rast poslovanja posljednjih godina može se pripisati Googleovom preuzimanju hrvatske aplikacije Photomath. Vjerojatno najuspješnija hrvatska aplikacija ikad, s pomoću koje je putem kamere mobilnog telefona moguće rješavati matematičke zadatke.

Aplikacija je postala hit u cijelom svijetu, privukla je i pažnju Googlea, koji ju je odlučio akvizirati i uvrstiti u set svojih proizvoda.

Google Hrvatska u godinu dana narastao sa 17 na 100 zaposlenih

Nikada nije objavljeno koliko je Damir Sabol, jedan od najuspješnijih hrvatskih IT poduzetnika dobio za aplikaciju, no u javnosti se špekuliralo da je transakcija vrijedna više od 500 milijuna dolara. Sredinom prošle godine, kad je transakcija zaključena, nakon dobivanja svih regulatornih odobrenja, aplikacija je imala oko 350 milijuna preuzimanja.

No, nakon toga je, po svemu sudeći, Google odlučio dio zaposlenika i poslovanja preseliti na svoju hrvatsku podružnicu. Naime, tvrtki Google Hrvatska je broj zaposlenih do kraja prošle godine, prema podacima servisa Fina InfoBiz, porastao sa svega 17 na čak 100 zaposlenih. Prijašnjih godina, do 2022. imali su najviše do 10 zaposlenih.

Paralelno je tvrtka Photomath prepolovila broj zaposlenih. Prošlu godinu završili su s oko 60 zaposlenih, dok su godinu dana ranije zapošljavali više od 130 ljudi. Sličnim smjerom išli su i prihodi, koji su 2022. iznosili preko devet milijuna eura, da bi prošle godine pali na oko 5,5 milijuna eura, odnosno oko 40 posto.

S druge strane, prihodi Google Hrvatska značajno su porasli. Prošle godine prihodi su im iznosili nešto više od 26 milijuna eura, dok su se u četiri ranije godine kretali između 2,5 i 3,5 milijuna eura. Glavninu prihoda obje tvrtke ostvarile su u inozemstvu.

S porastom broja zaposlenih drastično porasle i plaće

No, ono što zapravo intrigira u ovoj priči jesu plaće. Poznato je da predstavništva stranih tvrtki u Hrvatskoj često imaju – za hrvatske prilike – vrlo visoke plaće, pogotovo ako imaju nekoliko zaposlenih, pa se radi o nekakvom menadžmentu. No, Google tu ipak značajno odskače.

Naime, prema izračunu Fina InfoBiz-a, prosječna neto plaća 100 zaposlenika hrvatske podružnice Googlea prošle godine iznosila je 12.685 eura. I ranijih godina Google je imao visoke plaće. Tako je 2019., kada su imali samo šest zaposlenih prosjek iznosio osam tisuća eura.

Tijekom dvije sljedeće godine broj zaposlenih povećao se za troje, četvero, što je prosjek spustilo ispod osam tisuća eura. Kada su 2022. narasli na 17 zaposlenih, prosječna plaća je iznosila nešto više od šest tisuća eura, da bi sada, sa stotinu zaposlenih prešla 12 tisuća eura.

Što se tiče zaposlenika Photomatha, njih preostalih 60 koliko je krajem prošle godine tamo radilo, njihova prosječna neto plaća iznosila je oko 2300 eura.

Poslali smo pisani upit Googleu kako bi razjasnili, imaju li njihovi zaposlenici u Hrvatskoj zaista tako dobre uvjete, diže li možda prosjek nekoliko ekstremno visokih menadžerskih plaća ili se možda radi o nekakvim izvanrednim isplatama zbog kojih je Finin izračun ispao takav kakav je ispao, no do zaključenja teksta nismo dobili odgovor.