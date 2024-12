Što znači najnoviji manevar u spašavanju 3. maja i hoće li ga država naposlijetku uspjeti prodati

Država je na temelju duga preuzela 3. maj Rijeka 1905 – tvrtku kćer 3. maja brodogradilište – a nada se da će je uspjeti i prodati. Član Uprave Edi Kučan za Forbes Hrvatska kaže da tvrtka kćer već radi na novom kruzeru Scenic Ecplipse, a pregovaraju i o novim poslovima, poput asfalt tankera i specijalnog broda za opsluživanje vjetroelektrana na moru

Pulsko brodogradilište Uljanik prije nekoliko godina otišlo je u stečaj. Kako je u njegovom vlasništvu bio i riječki 3. maj brodogradilište d.d., i njih su uvukli u probleme. Kako bi se mogli nastaviti baviti svojom djelatnosti, 3. maj je osnovao novu tvrtku kćer 3. maj Rijeka 1905 d.o.o.

Sada će ta nova tvrtka prijeći u vlasništvo države. Odluku o namirenju dijela potraživanja preuzimanjem tvrtke vrijedne 10,3 milijuna eura donijela je Vlada u petak. Navedeni iznos odgovara vrijednosti temeljnog kapitala tvrtke. Na taj način umanjen je dug 3. maja brodogradilište prema državi koji trenutačno iznosi 48 milijuna eura.

Sad postoje preduvjeti za prodaju brodogradilišta kupcu

Komercijalni direktor 3. maja Siniša Ostojić za Forbes Hrvatska pojasnio je kako se radi o dugu iz 2018. godine kad je došlo od raskida ugovora o brodu 733 za kanadski Algoma Central Corporation. To je bila gradnja dogovorena u vrijeme kad je Uljanik bio vlasnik 3. maja. Kako se nije mogla realizirati, Kanađani su se naplatili avansnom državnom garancijom za koju se teretio 3. maj. Iznos od oko 20 milijuna eura duga s vremenom je uz kamate i zatezne kamate narastao na 48 milijuna eura.

Kako je država najveći vjerovnik Uljanika, ona je i do sada preko vlasničke strukture bila neformalni vlasnik većeg dijela tvrtke 3. maj Rijeka 1905. Najnovijom odlukom Vlade to će postati i formalno – odnosno, vlasnik će biti Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), pravni sljednik Agencije za upravljanje državnom imovinom.

Onog trenutka kad se poslovni udjeli tvrtke 3. maj Rijeka 1905 prenesu na Republiku Hrvatsku, stvorit će se preduvjeti za otvaranje stečajnog postupka nad društvom 3. maj brodogradilište.

Ostojić pojašnjava da će nešto kasnije, za najmanje pola godine, država krenuti u proces traženja kupca za 3. maj Rijeka 1905, kako bi dodatno smanjila dug.

3. maj brodogradilište je nedavno i sam pokušao prodati tu tvrtku u koju je izvukao poslovanje, no nije bilo interesa. Ostojić kaže da je to zato jer u tom trenutku tvrtka još nije imala ni koncesiju koju je država također prenijela u petak. Iz stare će tvrtke izvući zaposlenike koji joj trebaju, a uslijedit će i novi poslovi. Sve to su preduvjeti, kaže, za prodaju koji nedavno nisu postojali.

Pregovara se o asfalt-tankeru i brodu za opsluživanje vjetroelektrana

Edi Kučan, predsjednik Uprave 3. maja i član Uprave 3. maja Rijeka 1905, za Forbes Hrvatska kaže kako se u staroj tvrtki završava gradnja 527, a – ovisno o dogovoru – u njoj ili u novoj opremit će se i kemijski tanker 737.

Nova tvrtka već radi i na trećem Scenic Eclipse Cruiseru, za koji bi crna metalurgija trebala doći u prvom tjednu veljače. Osim toga, nakon gradnje tri krmena dijela jahte za Benetti, slijede još dva takva posla.

Kučan kaže kako pokušavaju zadržati kontinuitet, a pregovaraju i o dva značajna nova projekta. Prvi je asfalt tanker, za koji pregovori idu u dobrom smjeru, no moraju riješiti problem nabave motora za taj brod. Dvotaktni motori kakvi su potrebni više se ne proizvode u Europskoj uniji, a iz Kine im nude isporuku tek u 2027. godini što ne odgovara naručitelju. U ovom trenutku traže alternativu.

Zanimljivu nišu vide i u off-shore brodovima. Konkretno, u užem su izboru za gradnju specijalnog broda za opsluživanje vjetroelektrana na moru. Riječ je o napredno opremljenom brodu do 100 metara dužine. On bi imao prilično hotelski smještaj za do 100 servisnih inženjera i ogromnu dizalicu na krmi za servisiranje vjetroelektrana u sjevernoj Europi.

Nova tvrtka dobila i koncesiju



Koncesija pomorskog dobra od 1999. godine do petka bila je u vlasništvu tvrtke 3. maj brodogradilište. Unatoč gubicima, postojale su pretpostavke da brodogradilište može poslovati u plusu. Zbog toga je Uprava tog društva u siječnju 2023. godine izradila plan restruturiranja kroz dokapitalizaciju tvrtke kćeri 3. maj Rijeka 1905.



Planom restrukturiranja predviđeno je i zatraženo prebacivanje Ugovora o koncesiji, što je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u petak odobrilo.



3. maj brodogradilište ostao je bez koncesije, no odmah je sklopljen i ugovor o obavljanju sporednih djelatnosti kako bi uspjeli dovršiti gradnju i isporuku broda novogradnje 527.



Osim toga, dio pomorskog dobra dan je u potkoncesiju tvrtki MKM Yachts koja je i do sada imala dio u potkoncesiji.



Zadužnicama na iznos 408.372 eura koliko vrijede dvije godišnje naknade za koncesiju, 3. maj Rijeka 1905 osigurao je i plaćanje za eventuanu naknadu štete koja može nastati neispunjenjem obveza iz Ugovora o koncesiji.