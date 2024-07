Što znamo o biznisu Jurice Lovrinčevića, bivšeg savjetnika ministra koji je dobio optužnicu

Nakon višemjesečne istrage, USKOK je Juricu Lovrinčevića optužio za trgovanje utjecajem dok je bio savjetnik ministra gospodarstva. Lovrinčević je u državnom sektoru bio tek kraći period. Prije toga godinama je upravljao tvrtkom Dicentra, a posjeduje i gotovo četvrtinu trgovačkog lanca Pevex, a njegov poslovni put obilježilo je višegodišnje prijateljstvo i suradnja s Marijem Radićem – i dramatični razlaz 2021. godine.

Bivši savjetnik ministra gospodarstva Jurica Lovrinčević optužen je za trgovanje utjecajem i sumnje u izvlačenje novca iz budžeta za promidžbu. N1 televizija izvijestila je u ponedjeljak kako je USKOK podigao optužnicu protiv njega. Dio novca za promidžbu preko jedne televizijske postaje planirao je isplati osobi od njegovog povjerenja.

Lovrinčević je uskoro odgovorio tvrdeći da nije počinio nikakvo kazneno djelo. Kad je prije šest mjeseci smijenjen, a USKOK tek započeo svoju istragu, kao glavni argument da je nevin tvrdio je da mu novca ne nedostaje.

“Mislim da nam je ova zemlja svima dala puno i želim joj to vratiti. Želim da mi djeca odrastaju u boljem društvu. U poslovnoj karijeri sam svoje ambicije ostvario. Imam vremena, volje, znanja i iskustva da mogu pomoći. Politika me ne zanima. Nije me nikad zanimala.”, odgovorio je na pitanje o motivima angažmana na savjetničkom mjestu u Ministarstvu gospodarstva u intervjuu novinaru Luki Filipoviću.

Vlasnik gotovo četvrtine Pevexa

Lovrinčević od 1994. ima tvrtku Dicentra u kojoj je dobar dio karijere bio predsjednik Uprave. Riječ je o veleprodajnoj tvrtki specijaliziranoj za uvoz, distribuciju i zastupanje prehrambenog i neprehrambenog segmenta. Tvrtka je 2019. i 2020. godine imala oko devet milijuna eura prihoda uz više od tri milijuna eura dobiti. Za visoku dobit zaslužni su visoki financijski prihodi (koji možda dolaze od Pevexove dividende). Naime, i Dicentra i Lovrinčević dioničari su Pevexa. Zajedno imaju 23,22 posto tog prodajnog lanca.

Tvrtka je u 2023. godini, dok je Lovrinčević još bio na mjestu savjetnika u Ministarstvu, te se pretpostavlja da je radila u smanjenom obimu, imala prihod od 1.03 milijuna eura, te dobit od 455.987,92 eura. Imala je pet zaposlenih.

Suradnja i dramatičan raskid s Radićem

U svojoj karijeri, Lovrinčević je vodio još tvrtku Filir od 2000. do 2016. godine. Dicentra i Filir tvrtke su koje je dijelio sa svojim dugogodišnjim prijateljim i poslovnim partnerom Mariom Radićem do 2021. godine, kad Lovrinčeviću ostaje Dicentra, a Radiću Filir. Filir zastupa strane tvrtke uvozom, distribucijom i trgovinom na hrvatskom tržištu, te logistikom i poslovanjem nekretninama.

Lovrinčević je vodio i tvrtku Bobi Snacks od 2016. do 2021. godine. I ta tvrtka u međuvremenu je samo Radićeva, s obzirom da je u vlasništvu tvrtke Filir.

Lovrinčević je predsjednik Uprave bio u Pevecu – kasnije Pevexu – od 2016. do 2021. godine kad je smijenjen. U Pevex je ušao zajedno s Mariom Radićem, a njih su dvojica pozvali da im se u “spašavanju” Peveca pridruži i Pavao Vujnovac. Danas Vujnovac s Mariom Radićem drži većinski paket dionica u Pevexu. Njih dvojica kontroliraju 53,3 posto dionica – Vujnovac 36,62 posto, a Radić 16,6 posto – dok Lovrinčević posjeduje 23 posto.

Mario Radić, dugogodišnji Lovrinčevićev poslovni partner, lider Domovinskog pokreta. Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prihodi cijelog Pevexa u 2023. godini iznosili su 446,10 milijuna eura, a dobit prije oporezivanja 54,62 milijuna eura.

Što je prouzročilo raskid s Radićem?

Ta 2021. godina bila je posebno dramatična u poslovnoj karijeri Jurice Lovrinčevića jer se dogodio ne samo poslovi razlaz s dugogodišnjim partnerom Mariom Radićem, nego se govorilo i o potpunom “raskidu” i mogućim pozadinskim borbama.

Mario Radić je postao, zajedno s Vujnovcem, glavni igrač u Pevexu, ali i sve više utjecajan političar – kao osnivač Domovinskog pokreta kreirao je smjer nove stranke, maknuo je dotadašnjeg predsjednika Miroslava Škoru i pripremao stranku za nove izbore, a kroz politički angažman rastao je i njegov utjecaj na političko-gospodarskoj sceni.

Kada je Lovrinčević postao savjetnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, kod Davora Filipovića, mnogi su taj potez protumačili kao moguće otežavanje nastojanjima Pavla Vujnovca na enegetskoj sceni. Juricu Lovrinčevića se zbog toga i prozivalo za “sukob interesa”.

Lovrinčević je tvrdio da su se on i Mario Radić razišli radi toga jer se Radić odlučio angažirati u politici, a to je po njegovom sudu štetilo Pevexu.

“Prvo je podržao Miroslava Škoru na predsjedničkim izborima. Mislio sam da će ga to nakon izbora proći. Međutim, odlučio je osnovati Domovinski pokret. Zamjerao sam mu što Pevex petlja u politiku. Mislio sam da to nije dobro za tvrtku. On je s druge strane na tome inzistirao. Glasao je za moj opoziv s mjesta predsjednika Uprave i tu je između nas zauvijek puklo. Razišli smo se, a da nismo jedan drugome rekli niti lijepu niti ružnu riječ.”, objasnio je njihov razlaz u intervjuu.

Dionice Pevexa kao sigurnost

S obzirom da se više puta pisalo o mogućoj prodaji Pevexa, Jurica Lovrinčević, kao manjinski, ali zanačajan dioničar, jednom je demantirao vijest da se on zajedno s Radićem i Vujnovcem usaglasio oko prodaje Pevexa. Ustvrdio je, međutim, da je njemu “svejedno tko će biti većinski vlasnik”, ali da je za njega njegov udio u toj nesumnjivo i dalje uspješnoj tvrtki – svojevrsno ulaganje u sigurnost, nešto kao mirovinski fond.

Kada je u prosincu 2023. godine novinar Mreža TV Marin Vlahović objavio prepisku s Juricom Lovrinčevićem, on je ekspresno smijenjen – a ubrzo je i ministar Davor Filipović podnio ostavku. U životopisu na LinkedInu može se vidjeti kako se Jurica Lovrinčević tada vratio u svoju tvrtku Dicentra na poziciju menadžera za korporativnu strategiju. Iako se posve maknuo od reflektora javnosti, objava optužnice opet ga je vratila na javnu scenu.