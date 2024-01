Što znamo o dosjeu u kojem se čak 190 zaposlenika UN-a optužuje za povezanost s Hamasom

Procurio je dokument izraelske obavještajne službe u kojem se nalaze detaljne informacije o povezanosti Hamasa i 190 zaposlenika UN-ove Agencije za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA), uključujući i optužbe da su neki zaposlenici sudjelovali u napadima 7. listopada koji su izazvali rat između Izraela i militantne skupine.

Dosje na šest stranica optužuje 190 zaposlenika UNRWA da su služili kao operativci za Hamas i palestinski Islamski džihad, potvrdio je Reuters. U dokumentu se nalaze imena i fotografije samo 11 zaposlenika među kojima su i socijalni radnik, školski savjetnik i najmanje sedam učitelja u UN-ovim školama, izvještava New York Times. Izvješće optužuje školskog savjetnika da je sa svojim sinom koordinirao otmicu žene iz Izraela 7. listopada, dok se druge optužuje za sudjelovanje u masakrima u kibucima Be’eri i Re’im, gdje je 260 posjetitelja ubijeno na glazbenom festivalu.

Ostale navedene izraelski obavještajci optužuju da su pomogli dijeliti streljivo i oružje prije napada, piše New York Times.

UNRWA nije komentirao dosje, budući da još uvijek traje istraga u optužbe.

Izraelski dužnosnici u petak su optužili 12 zaposlenika UNRWA-e za sudjelovanje u napadima 7. listopada u kojima je poginulo oko 1.200 Izraelaca, a 250 je oteto. UN je najavio kako će poduzeti “brze korake” protiv optuženih zaposlenika, a glavni tajnik UN-a, Antonio Guterres, potvrdio je da će oni “snositi odgovornost, uključujući kazneno gonjenje.” Devet od dvanaest zaposlenika je identificirano i otpušteno, rekao je u nedjelju glavni povjerenik UNRWA-e, Philippe Lazzarini. Agencija radi na identificiranju još dvojice zaposlenika, a potvrđena je smrt posljednjeg optuženog.

Ipak, devet zemalja najavilo je kako zaustavlja slanje pomoći UNRWA-i: to su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, Australija, Kanada, Nizozemska, Italija, Švicarska i Finska. Guterres je pozvao države da nastave s donacijama agenciji, rekavši: “Deseci tisuća muškaraca i žena koji rade za UNRWA, od kojih se mnogi nalaze u najopasnijim situacijama za humanitarne radnike, ne bi trebali biti kažnjeni.”

U Gazi radi 13.000 zaposlenika UNRWA-e, što ovu agenciju čini jednim od najvećih poslodavaca na palestinskom teritoriju. Organizacija je izvijestila kako su ukupno 152 njihova zaposlenika poginula u ratu koji je dosad odnio živote preko 26.000 Palestinaca, pokazuju posljednji podaci ministarstva zdravstva u Gazi.

Autor originalnog članka: Zachary Folk, Forbes

Link: What We Know About The Dossier Accusing 190 UN Employees Of Ties To Hamas

(Prevela: Nataša Belančić)

