Što znamo o dvorcu Šaulovec u kojeg će Vlada uložiti milijune eura na inicijativu HNS-ovca Štromara

Vlada je na telefonskoj sjednici u srijedu predložila da se prihvati amandman saborskog zastupnika HNS-a Predraga Štromara da se varaždinski dvorac Šaulovec uvrsti među nove kapitalne projekte Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a cilj je da u tom kompleksu bude Europski talent centar.

Dvorac je inače u vlasništvu Varaždinske županije od 2020. godine. Izlicitirala ga je još 2018. godine na javnoj dražbi, koja je provedena nakon što je u stečaj otišla PPI Varaždinka u čijem je vlasništvu taj dvorac bio. U pitanju je, podsjetimo, tvrtka nekad poznatog varaždinskog (kontroverznog, kako su ga često opisivali u medijima) poduzetnika, pokojnog Ivana Hudoletnjaka. Zanimljivo je da je nakon dražbe bio vođen i sudski spor s nasljednicima (Hudoletnjak je preminuo 2016. godine), ali Varaždinska županija je imala pravo prvokupa te je na koncu postala vlasnik.

Štromar je podnio amandman na Prijedlog državnog proračuna RH za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu, a za projekt Koimpleks dvorca Šaulovec Europski talent centar se predviđa 500 tisuća eura u 2025. godini, 3,5 milijuna eura u 2026. godini i 4 milijuna eura u 2027. godini.

Za nadarene učenike

Kakao stoji u Vladinom obrazloženju, obnova kompleksa dvorca Šaulovec „omogućit će korištenje istog za edukativno-istraživačka područja te će se osigurati prostor za sjedište i daljnji rad Europskog Talent Centra Hrvatska“.

U Štromarovom obrazloženju amandmana se navodi što bi to konkretno trebalo značiti. „Navedeno podrazumijeva izvođenje specijaliziranih usavršavanja za rad s visokomotiviranim i nadarenim učenicima, organizaciju usavršavanja za mentore iz Hrvatske i inozemstva kroz programe cjeloživotnog učenja, popularizaciju rada s nadarenim učenicima, održavanje međunarodnih skupova i predavanja iz područja izvrsnosti.

Obnovom će se stvoriti reprezentativno mjesto koje će talentima i nastavnicima omogućiti da se razviju i mjesto koje će interdisciplinarno osmišljavati nove načine učenja i promišljanja u novom, kreativnom, inkluzivnom, održivom i izvrsnom okruženju kompleksa dvorca Šaulovec.

Kompleks dvorca Šaulovec time bi postao mjesto okupljanja, druženja, učenja i stvaranja – sinonim za izvrsnost, uređenost, prezentaciju i korištenje“, piše u Štromarovom obrazloženju amandmana.

Ideja Radimira Čačića

Taj se dvorac nalazi u Črešnjevu, na brežuljku oko osam kilometara od Varaždina, a inicijativa da ga kupi Županija došla je prije šest godina od tadašnjeg varaždinskog župana Radimira Čačića. Kako su zabilježili mediji, kupljen je za 4,1 milijun kuna.

Na internetskim kstranicama Županije se kaže da je kompleks nekad pripadao obitelji Saloczy de Šaulovec te je 1653. godine došao u vlasništvo plemićke obitelji Kiš. „U 16. stoljeću je na mjestu dvorca postojala kurija koju je obitelj Kiš 1791. godine obnovila, povećala te pretvorila u dvorac. Historicistički izgled dobiva 1902. godine, a 1970. godine kompleks je zaštićen kao spomenik parkovne arhitekture. Krajem 20. stoljeća dvorac i perivoj su preuređeni za potrebe novog vlasnika“, navodi se. Iako se ne spominje Hudoletnjak, on je u posjed dvorca došao 1990-ih godina i u njemu je živio, a prije je tu bio restoran.

U početku je to Županija zamislila kao ekskluzivni ugostiteljski i izložbeni prostor, a aktualna županijska vlast, koju vodi HDZ-ov Anđelko Stričak je, kako su još 2022. godine pisali mediji, došla do toga da to bude mjesto „popularizacije znanosti, darovitosti, kulture i turizma“, kako su to poručivali.