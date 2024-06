Što znamo o hotelskoj tvrtki koja je iznimno darežljivo podržala kandidata Ladislava Ilčića

Tvrtka Pax et bonum koja vodi kršćanski hotel Pax najveći je donator na izborima za Europski parlament. Ladislavu Ilčiću donirala je 18.000 eura. Njezin vlasnik Ivan Livaković prije pet godina isticao je važnost zadovoljstva zaposlenika plaćama, no čini se da su one prilično male.

Udruga Gong objavila je priopćenje i preglednu bazu podataka koja prikazuje popis donacija koje su stranke i liste dobile povodom izbora za Europski parlament.

Najviše donacija dobio je trenutni europski zastupnik Ladislav Ilčić, koji je prikupio 73.920 eura. Slijede SDP s 31.100 eura, IDS s 31.000 eura, Možemo s 18.542 eura, HDZ s 11.000 eura, Nina Skočak s 2000 eura, Pravedna Hrvatska s 2000 eura, Radnička Fronta s 1.145 eura te Pravo i Pravda s jednom donacijom Mislava Kolakušića od 62,50 eura.

Najveće donacije u kampanji, ujedno i jedne od rijetkih koje dolaze od pravnih osoba su dvije donacije tvrtke Pax et bonum (Mir i dobro, op.FH.). Riječ je o tvrtki koja drži hotel Pax u jugoistočnom dijelu Franjevačkog klerikata na splitskom Trsteniku. Ona je Ilčiću donirala 18.000 eura.

“Želimo da ljudi budu zadovoljni plaćom”. Plaća 545 eura

Riječ je o kršćanskom hotelu koji poštuje kršćanske vrijednosti, objasnio je za Jutarnji list vlasnik tvrtke i direktor Ivan Livaković 2019. godine. “Želimo da ljudi koji kod nas budu radili budu zadovoljni s plaćom”, izjavio je također tom prilikom, no javno dostupni podaci svjedoče da plaće nisu osobito visoke. Prema podacima za 2023. godinu, prosječna neto plaća u njegovoj tvrtki iznosila je 545 eura.

Velika darežljivost na izborima iznenađuje i kad se gledaju financijski rezultati tvrtke. Pax et bonum u 2023. je godini je 1,34 milijuna eura prihoda i 58.005 eura dobiti.

Što se drugih tvrtki tiče, na europskim izborima donacije su dale još samo tri tvrtke. Asfalt gradnja (1000 eura) i Infoel (300 eura) koje su također donirale Iličića, te Grade projekt (500 eura) koji je donirao IDS.