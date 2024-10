Što znamo o iranskim nuklearnim kapacitetima i prijeti li opasnost da ih Izrael napadne?

Iako Iran još uvijek nema nuklearno oružje, analitičari vjeruju da bi njihov program razvoja nuklearnog naoružanja mogao biti najveća meta izraelske osvete – usprkos protivljenju SAD-a – nakon što je Iran na Izrael lansirao rakete.

Iran je u utorak napao Izrael, ispalivši više od 180 raketa bez prethodnog upozorenja, a u osveti za napad u kojemu je poginuo lider Hezbollaha Hassan Nasrallah. Uslijedile su spekulacije o tome kako će Izrael odgovoriti.

Napad Irana “pruža dopuštenje Izraelu potencijalno za finalni udarac kakav premijer Netanyahu želi zadati već godinama,” a u kojoj bi meta mogla biti iranska postrojenja za nuklearno naoružanje ili za naftu, kaže za Forbes Laura Blumenfeld, autorica i analitičarka Bliskog istoka na Sveučilištu Johns Hopkins.

Iako je još uvijek nejasno što će biti meta Izraela, jedan izraelski dužnosnik izjavio je kako zemlja planira vrlo brzo izvesti protunapad, stoji u izvješću NBC-a koje se poziva na neimenovani izvor.

Sigurnosni analitičar Bliskog istoka Mohammed Al-Basha za forbes kaže kako “postoje spekulacije” da će Izrael svoj napad usmjeriti na Bushehr, jedinu funkcionalnu elektranu u Iranu koja koristi rusko gorivo s niskim rizikom od proliferacije. Poziva se na to da je Izrael “na napade hutista reagirao bombardiranjem skladišta goriva.”

Američki predsjednik Joe Biden reporterima je u srijedu izjavio kako SAD neće podržati izraelske napade na iranska nuklearna postrojenja.

Američki obavještajci čitave godine govore kako Iran nije uspio izgraditi nuklearno oružje, no zemlja je posigla velike napretke u razvoju svojeg programa za nukelarno naoružanje izgradnjom stotina dodatnih centrifuga od 2018., kada je administracija predsjednika Donalda Trumpa odlučila napustiti nuklearni sporazum s Iranom, prenosi Wall Street Journal.

Kako bi Iran mogao odgovoriti na izraelske napade na nuklearna postrojenja?

U travnju je iranski general Ahmad Haghtalab zaprijetio da bi napad Izraela na njihova nuklearna postrojenja mogao izazvati iranske protunapade na izraelska nuklearna postrojenja, prenijela je državna novinska agencija Irana.

Izrael je, uz SAD i UN, zabrinut zbog iranskog nuklearnog programa već desetljećima, sve otkad je on pokrenut krajem 1990-ih. Već dugo pokušavaju spriječiti da Iran razvije nuklearno oružje, provodeći prikrivene napade i sabotaže, sofisticirane kibernetičke napade i krađu nuklearnih tajni. Iako Izrael za to nikada nije preuzeo odgovornost, Iran ih je optužio za ubojstvo glavnog iranskog znanstvenika Mohsena Fakhrizadeha 2020. godine. Iran ima dovoljno nuklearnog goriva za proizvodnju 60-postotnog obogađenog urana, prenosi Wall Street Journal, dok Reuters izvještava da se posljednjih godina produbila veza između Rusije i Irana. Prema izvješćima Bloomberga, SAD je zabrinut zbog mogućeg dijeljenja informacija i tehnologije između ove dvije zemlje, što bi moglo donijeti velike koristi za iranski nuklearni program. Izrael se smatra nedeklariranom nuklearnom silom jer se vjeruje da ima nuklearno oružje, ali zemlja to nikada nije potvrdila, kažu iz Centra za kontrolu i ograničenje naoružanja.

Napredak nuklearnog programa od 2018. godine

Sredinom 2018. godine, bivši predsjednik Donald Trump napustio je nuklearni sporazum s Iranom do kojeg je došlo za vrijeme administracije predsjednika Baracka Obame. Iran je tada pristao ograničiti svoje nuklearne aktivnosti i dopustiti inspekcije UN-a, a za uzvrat su ukinute sankcije koje zemlji nametnuli EU, UN, i SAD. Sporazum je imao tri ključne točke: smanjenje iranske zalihe obogaćenog urana za 98 posto, prestanak s proizvodnjom obogaćenog urana na 15 godina i uklanjanje dvije trećine od ukupno preko 19.000 centrifuga (uređaja za obogaćivanje urana). Trump je javno kritizirao sporazum, rekavši kako je “Iran dobio previše za ono što je dao”. Od 2018. godine Iran je ostvario značajne napretke u svojem nuklearnom programu i, iako nema dokaza o nuklearnom naoružanju, dužnosnici su zabrinuti zbog metalurških i računalnih istraživanja vezanih za oružje, izvještava Wall Street Journal.

Važna tema predsjedničkih izbora

Nuklearni kapaciteti Irana vrlo su važna točka američkih predsjedničkih izbora: na debati potpredsjedničkih kandidata održanoj ovaj tjedan, guverner Minnesote i demokratski kandidat za potpredsjednika Tim Walz kritizirao je Donalda Trumpa, tvrdeći kako je nesposoban za deeskalaciju tenzija i kako nije uveo adekvatne zaštite nakon povlačenja iz nuklearnog sporazuma. Senator i republikanski potpresdjenički kandidat J.D. Vance je pak tvrdio kako administracija predsjednika Bidena “financijski podržava Iran i kako je Donald Trump svijet činio sigurnijim.”

Autor originalnog članka: Stephen Pastis, Forbes

Link: Will Israel Attack Iran’s Nuclear Program? Here’s What To Know About Iran’s Nuclear Capacity

(Prevela: Nataša Belančić)