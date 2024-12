Što znamo o misterioznim dronovima zamijećenim nad tri američke savezne države

Već nekoliko tjedana građani New Jerseya, ali i New Yorka i Pennsylvanije, izvještavaju o letećim objektima sličnim dronovima koji nisko lete noću. Državni dužnosnici od FBI-ja traže odgovore, a informacija je zasad malo.

Policija savezne države New Jersey 19. je studenog objavila kako su službenici prethodne noći vidjeli “aktivnost dronova” iznad okruga Morris na sjeverozapadu države. Rečeno je kako će tu aktivnost istražiti, a naglašavaju kako se “društvenim mrežama šire” glasine i kako “nemaju saznanja o prijetnji za sigurnost javnosti.”

U tjednima nakon prvih izvještaja, dronovi su zamijećeni u osam okruga New Jerseya, a društvenim mrežama su se proširile objave o letjelicama. Jedna od njih dronove opisuje kao “velike i glasne,” a mnogi korisnici objavili su snimke koje prikazuju osvijetljene letjelice koje lebde na noćnom nebu.

Jedan stanovnik New Jerseya za NJ.com je izjavio kako dronove viđa svake noći, a šef policije savezne države na konferenciji za medije je rekao kako su veliki poput automobila, veći od standardnih dronova dostupnih amaterima.

U prosincu su se proširila izvješća o neidentificiranim dronovima i iznad Staten Islanda u New Yorku, a jedan stanovnik za NBC je rekao kako je vidio na desetke osvijetljenih dronova. Zabilježen je i još jedan slučaj u Philadelphiji (Pennsylvanija).

Unidentified drones have flooded the skies in NJ. This is a video I took of one pic.twitter.com/agMrZlN1jg — Jerzy (@JerzyBets) November 19, 2024

Dronovi zamijećeni iznad ključne infrastrukture i vojnih baza

Dronovi se viđaju “svake noći tijekom protekla dva tjedna, od sumraka do ranih jutarnjih sati.” Zamijećeni su “iznad kritične infrastrukture poput rezervoara vode, željezničkih postaja, električnih vodova, policijskih postaja i vojnih postrojenja,” rekao je 4. prosinca šef policije Florham Parka u New Jerseyu, Joseph Orlando. Nicole Malliotakis, republikanska predstavnica države New York, 10. je prosinca izjavila kako su dronovi zamijećeni i u blizini mosta Verrazzano-Narrows.

Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) početkom je prosinca reagirala na izvješća uvođenjem, a kasnije i produljenjem “privremenog ograničenja letova” i korištenja dronova u blizini vojne baze Picatinny Arsenal, kao i iznad Bedminstera, gdje se nalazi golf-klub novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Istragama policije početkom se mjeseca pridružio i FBI, a dronovi su zamijećeni i iznad baze američkih zračnih snaga u Ujedinjenom Kraljevstvu, izvijestio je krajem studenog New York Times. Iz zračnih snaga rečeno je kako dronovi nisu utjecali na baze, a dužnosnik ministarstva obrane rekao je kako se situacija analizira.

Saslušanja u Kongresu

Iz vojne baze Picatinny Arsenal za NJ Advance Media je krajem studenog rečeno kako dronovi nemaju veze s vojskom i kako baza sudjeluje u istrazi. Više od 20 gradonačelnika diljem New Jerseya 9. je prosinca potpisalo otvoreno pismo u kojem traže “transparentnost” oko istraga. Guverner Murphy u ponedjeljak je rekao kako je “zbilja frustrirajuće što nemamo više odgovora o tome otkud dolaze i zašto rade to što rade.” Dodao je kako su dronovi “sofisticirani” i kako se “gase” kada ih netko primijeti i pozvao na snažniju ulogu američkih vlasti u istrazi.

Američki zastupnici u utorak su održali saslušanje tijekom kojeg je nekoliko predstavnika izrazilo frustraciju jer nemaju uvid u istragu FBI-ja. Zastupnik Chris Smith, republikanac iz New Jerseya, zatražio je snažnije postupanje i situaciju opisao kao “ozbiljnu,” dok je njegov kolega Jon Bramnick pozvao na uvođenje “ograničenog izvanrednog stanja.” Robert Wheeler, zamjenik direktora FBI-ja koji vodi istraagu, rekao je na saslušanju kako agencija “aktivno istražuje dronove” i kako je “zabrinjavajuće” što još nemaju odgovora.

Dosad je preko FBI-jeve linije za dojave stiglo čak 3.000 izvješća o viđenim dronovima. Guverner Murphy kaže kako je samo u nedjelju zabilježeno čak 49 slučajeva, ali dodao je kako je moguće da se radi o više dojava o istom dronu.

Autor originalnog članka: Stephen Pastis, Forbes

Link: Unexplained Reports Of Drones Flying Over New York, New Jersey And Pennsylvania – Here’s What We Know

(Prevela: Nataša Belančić)

