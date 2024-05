Što znamo o tvrtki Međimurje plin koja je Gradskoj plinari Zagreb preotela opskrbu plinom u Zagrebu?

Međimurje plin, tvrtka koje se bavi distribucijom i opskrbom plinom, dospjela je u središte pozornosti nakon što je Gradsku plinaru Zagreb opskrbu izbacila iz igre na njenom terenu. Opskrbu kućanstava do 2027. godine na području Grada Zagreba dobila je tvrtka iz Čakovca.

Tvrtka Međimurje plin pobijedila je na natječaju Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za opskrbu kućanstava u Zagrebu od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027 godine.

To je krajnje nezgodna situacija za Gradsku plinaru Zagreb opskrbu – tvrtku u vlasništvu Zagrebačkog holdinga koja je zadužena za opskrbu plinom. Ona je zbog gubitka tog natječaja izgubila svoj glavni izvor prihoda i tako ugrozila svoje poslovanje. Štoviše, u kratkom roku izgubila ga je dva puta za redom. Prvi put HERA je poništila natječaj pa je Gradska plinara Zagreb opskrba dobila drugu priliku, no i na njoj je nudila više cijenu od Međimurje plina.

Nakon što su čuli ovu vijest, manje upućeni u tematiku vjerojatno su pomislili kako se radi o tvrtki u privatnom vlasništvu, no Međimurje plin je tvrtka u vlasništvu grada Čakovca i još 24 gradova i općina na području Međimurja. Istovremeno uz dobivanje Zagreba, tvrtka je izgubila opskrbu kućanstava na području Međimurja.

Iz financijske perspektive riječ je o dobrom potezu za tvrtku, no pomalo je neobično da više ne pokrivaju područje u kojoj su vlasnici infrastrukture, dok su preoteli posao na području na kojem je nemaju.

Međimurje plin ima solidne prihode

Tvrtka Međimurje plin imala je u 2023. godini 68 zaposlenih, 58,83 milijuna eura prihoda i 2,43 milijuna eura dobiti. Za usporedbu, Gradska plinara Zagreb opskrba imala je 91 zaposlenog, 311,74 milijuna eura i 880 tisuća eura dobiti. Prosječna neto plaća u tvrtki iznosila je 1408 eura.

Posljednjih 12 godina na čelu tvrtke je Nenad Hranilović iz HNS-a. Njegova imovinska kartica otkriva kako njegova neto plaća za taj posao iznosi 3469 eura. Žena mu je zaposlena u HEP Operatoru distibucijskog sustava. Između ostalog, vlasnik je kuće u Mihovljanima, polovice kuće u Čakovcu, a putem leasinga je nabavio Volkswagen Arteon.

Širenje na Zagreb nije izuzetak kad je u pitanju izlazak kompanije iz županijskih okvira. Danica.hr navodi kako je tvrtka prije nekoliko godina pobijedila na objedinjenom natječaju za opskrbu plinom svih hrvatskih bolnica. Pobijedili su i na natječaju za opskrbu plinom tvrtke Podravka.

Večernji list prije dvije godine izvještavao je o situaciji kad je Međimurje plin odbijalo raskinuti ugovore s javnim ustanovama poput škola i bolnica kako bi one mogle prijeći HEP-u i plin nabavljati jeftinije. Konkurenti nisu imali problema s raskidanjem ugovora.

Iako dolaze iz iste stranke, Cividini i Hranilović očito nemaju dobru suradnju

Iz reakcija grada Čakovca tada se – baš kao i danas – mogao steći dojam kako oni nemaju previše utjecaja na kompaniju u kojoj posjeduju manjinski udio. Gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini, također članica HNS-a, tvrdi kako nisu bili informirani o namjerama kompanije da osvoji tržište u Zagrebu. Iz izjava obiju strana bi se moglo zaključiti da Hranilović i Cividini nemaju dobru suradnju iako oboje dolaze iz HNS-a.

Utjecaja nema ni županija, koja nije vlasnik Međimurje plina. Djelatnost opskrbe i distribucije plinom Međimurje plin obavlja od 1. lipnja 1995. godine, no kako predstavlja nasljednicu tvrtki OOUR Plin i JKP Komunal, zapravo postoji još od kraja 1974. godine.

Hranilović je za Jutarnji list istaknuo kako će zahvaljujući njihovoj pobjedi na natječaju Zagrepčani plin plaćati pet posto povoljnije. Ističe kako su zaslužni i za smanjenje cijene plina na nekim drugim lokacijama što bi trebalo biti u interesu potrošača. Iz njegovih izjava jasno je i da Hranilović ne radi za vlasnike kompanije, ali ni oni za nju. Ističe kako je Čakovec morao znati za njihovi namjeru da se jave na natječaj za Zagreb jer je to bilo jasno iz neobvezujućeg pisma namjere koju Čakovec nije stigao potpisati, pa su to učinile banke.

Da suradnja s njihovom tvrtkom ne funkcionira dobro, vidi se i po tome što Čakovec za svoje gradske ustanove plin ne kupuje od Međimurje plina, a kasne s raspisivanjem natječaja koji bi to mogao promijeniti.

Zanimljivo je da je tvtka zabilježena i kao jedan od kupaca tzv. jeftinog plina iz HEP-a u vrijeme afere Plin za cent. U lipnju 2023., kada je tvrtka PPD kupila 63 posto jeftinog plina koji je nastao gomilanjem zaliha u HEP-u, Međimurje plin je kupio 5 posto.

A zašto se naglašava da Hranilović pripada HNS-u?

Kao što je poznato, u vrijeme Vlade Zorana Milanovića područje energetike je povjereno partnerima iz HNS-a – taj je sektor prvo vodio Radimir Čačić, a onda Ivan Vrdoljak, a u nakon što je HNS odlučio preći iz koalicije sa SDP-om u koaliciju s HDZ-om- Ivan Vrdoljak je ostao utjecajan faktor i u Plenkovićevom vladama. No, dok se Vrdoljaka počelo vezivati uz Pavla Vujnovca i PPD, Nenad Hranilović je gradio kontakte s mađarskim tvrtkama, MVM i MOL-om, te se pretpostavlja da su i glavni opskrbljivači Međimurje plina u ovom trenutku mađarske tvrtke. No, on sam na pitanja novinara nije htio komentirati sumnje da je Međimurje plin u ovom slučaju odigrao “za” Mađare kontra PPD-a, tvrtke Pavla Vujnovca koja je glavni dobavljač Gradske plinare Zagreb-Opskrba. Na pitanje N1 nije htio ni precizirati tko su dominantni dobavljači. “Mislim da je to u domeni poslovne tajne, ali u svakom slučaju, svi ovi poznati dobavljači koji postoje na veletržištu Republike Hrvatske opskrbe plinom su naši potencijalni ponuđači.”, odgovorio je Hranilović.