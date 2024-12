Sve više Britanaca traži sezonski posao u vrijeme Božića. Ali ponuda je ove godine značajno slabija

Sezonski oglasi za posao i pretrage na Indeedu u Ujedinjenom Kraljevstvu pokazuju jasan trend, s vrhuncem u studenom. U 2024. godini, pretrage su dosegle rekordnu visinu, dok su oglasi ostali niski. Ostatak Europe nema takvu tradiciju.

Svaka ‘adventska čarolija’ nastaje uz puno truda i zaposlenih iza kulisa. Zato sezonski oglasi za posao rastu kako Božić dolazi, s vrhuncem u studenom u cijelom Ujedinjenom Kraljevstvu. Podaci od 2018. do 2024. godine otkrivaju da oglasi za posao i pretrage na Indeedu u Ujedinjenom Kraljevstvu pokazuju sezonsko zapošljavanje kao značajan trend, javlja Euronews.

Sezonski oglasi tradicionalno su činili manje od 0,2 posto svih oglasa za posao između siječnja i kolovoza svih tih godina, bez značajnih varijacija u mjesečnim prosjecima tijekom tog razdoblja. U rujnu sezonski oglasi počinju značajno rasti. 2019. godine dostigli su 0,5 posto, dok je najniža vrijednost zabilježena 2020. godine, s 0,19 posto. Međutim, zbog poremećaja na tržištu rada uzrokovanih pandemijom, viši ekonomist u Indeed-u Jack Kennedy je savjetovao isključivanje godine covida 2019. iz analize.

Anglo – saksonska tradicija

U listopadu, sezonski oglasi kao udio svih oglasa približavaju se 1 posto, a u nekim godinama čak i premašuju tu brojku. Prije pandemije, sezonski oglasi u listopadu činili su oko 1,2 posto svih oglasa za posao. Ovaj postotak pao je na 0,92 posto u 2023. godini, a dodatno opao na 0,74 posto u 2024. godini. Studeni je dosljedno bio mjesec vrhunca sezonskih oglasa tijekom godina. Između 2018. i 2021. godine, udio sezonskih oglasa bio je iznad 1,1 posto. Međutim, blago je pao na nešto manje od 1 posto u 2022. i 2023. godini, a ove godine pao je dalje na 0,77 posto, označavajući nastavak opadanja trenda sezonskog zapošljavanja. U prosincu, sezonski oglasi obično su ostali iznad 0,5 posto, a 2023. bila je jedina iznimka. Podaci za 2024. godinu još nisu dostupni. Promatranje sezonskog zapošljavanja vezanog uz Božić u kontinentalnoj Europi nije toliko vidljivo na tržištu rada kao u anglo-saksonskoj tradiciji, prema podacima Indeed-a. “Još uvijek može postojati određeni element zapošljavanja kratkoročnih radnika kako bi se nosili s sezonskim varijacijama tijekom prazničnih dana”, rekao je Jack Kennedy, viši ekonomist u Indeed-u, za Euronews Business. ”Zapošljavanje tijekom praznika obično počinje u kolovozu, ubrzava tijekom jeseni i doseže svoj vrhunac u studenom, kada poslodavci pripremaju zaposlenike za užurbanu božićnu sezonu”, govori.

Što su “sezonski poslovi”?

Indeed definira sezonske oglase za posao kao one koji u naslovu posla sadrže jedan ili više pojmova vezanih uz praznike, uključujući, ali ne ograničavajući se na, “praznik”, “sezonski” i “Božić”. Na sličan način, sezonske pretrage poslova odnose se na one koje sadrže jedan ili više istih pojmova vezanih uz praznike. Kada se sezonski oglasi za posao u postotku svih oglasa indeksiraju na 100 od 1. siječnja 2018., pojavljuje se sličan trend sezonskog zapošljavanja, koji dosljedno doseže vrhunac sredinom studenog svake godine.Sezonske pretrage poslova kao udio svih pretraga na Indeed-u u Ujedinjenom Kraljevstvu prate jasan sezonski trend, s blagim porastima u svibnju i lipnju. Na temelju mjesečnih prosjeka, pretrage počinju rasti u rujnu, dobivaju na zamahu u listopadu i dosežu vrhunac u studenom.

Tko je zainteresiran za božićne poslove?

Ljudi koji traže dodatne prihode za kućanstvo često pokazuju najveće zanimanje za sezonske poslove. No, tko su oni? “To su ljudi koji žele fleksibilan, honorarni rad, npr. mladi ljudi, studenti, ljudi s obavezama prema obitelji ili drugim osobnim obvezama”, kaže Jack Kennedy. Najviše se traže poslovi u ugostiteljstvu, prodaji, autoindustriji, drvodjelstvu, odnosno sječi božićnih drvaca, parfumerijama, tvornicama igračaka.

Studeni 2024.: Najniži broj oglasa, najviše pretraga

Sezonsko zapošljavanje u 2024. godini bilo je slabije nego u prethodnim godinama, no interes za božićne poslove među tražiteljima posla ostao je iznimno visok. “Ova kombinacija slabije potražnje za zapošljavanjem i snažnog interesa tražitelja posla sugerira da bi popunjavanje tih radnih mjesta moglo biti lakše ove godine”, kaže Kennedy iz Indeed-a.

Na temelju mjesečnih prosjeka sezonskih oglasa kao udjela svih oglasa, 2024. je zabilježila najniži postotak od 0,77 posto. “Briga o troškovima života i dalje opterećuje kućanstva pred blagdansku sezonu, a trgovci se čine opreznima s obzirom na svoje namjere sezonskog zapošljavanja”, objašnjava Kennedy.

Nasuprot tome, ove godine zabilježen je najviši postotak pretraga, 0,91 posto, što je samo malo više od 2023. godine. Podaci za studeni 2024. ažurirani su do 29. studenog, s mjesečnim prosjecima koje je izračunao Euronews na temelju dnevnih udjela sezonskih oglasa kao postotka svih oglasa, umjesto ukupnih brojki.

Zašto su pretrage na vrhuncu u 2024. godini?

Iako je inflacija u Ujedinjenom Kraljevstvu popustila s vrhunca, rastući računi za energiju doveli su do šestomjesečnog visokog u listopadu. Jack Kennedy ističe da kućanstva i dalje imaju poteškoća s financijama nakon značajnih povećanja troškova života u posljednjim godinama. “Ovi pritisci možda tjeraju više ljudi da razmotre privremeni rad za praznike kako bi zaradili dodatni novac koji će im pomoći da prebrode razdoblje koje je obično skupo”, dodao je.