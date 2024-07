Sve više demokrata u Kongresu kaže kako bi Biden trebao odustati od predsjedničke kandidature

Navodno su još četiri demokrata iz američkog Zastupničkog doma pozvala predsjednika Joea Bidena da odustane od kandidature, pridruživši se tako nizu prominentnih političara, komentatora i novinara koji se protive Donaldu Trumpu, a žele da Biden odstupi kako bi ga mogao zamijeniti neki drugi kandidat.

Neki demokrati pažljivo su izrazili skepsu o Bidenovoj budućnosti u ovom izbornom ciklusu, ali nisu ga otvoreno pozvali da odustane od kandidature. Bivša predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi u danima nakon Bidenovog lošeg nastupa u predizbornom sučeljavanju izjavila je kako misli da je “legitimno postaviti pitanje je li ovo samo izolirani slučaj ili neko dugotrajnije stanje,” referirajući se na Bidenove kognitivne sposobnosti.

Kongresmen James Clyburn, bivši član vodstva stranke, rekao je kako bi želio da Biden ostane kandidat, no dodao da bi ga potpredsjednica Harris trebala zamijeniti ako ipak odluči otići. Guverner Kentuckyja Andy Beshear, čije ime se spominjalo kao potencijalna zamjena za Bidena, reporterima je rekao kako će nastaviti podržavati Bidena “dokle god je on u utrci,” no dodao kako “samo on može odlučivati o svojoj kandidaturi.”

Kongresmeni Adam Smith, Jerry Nadler, Mark Takano i Joe Morelle u nedjelju su tijekom rasprave demokratskih izabranih političara izjavili kako bi se Biden trebao povući iz utrke, prenijeli su New York Times i NBC News pozivajući se na izvore upoznate s razgovorima.

Kongreskinja Angie Craig Bidena je pozvala da se povuče nakon što je predsjednik dao intervju ABC Newsu, pozvavši se na Bidenov loš nastup na debati, kao i “nedostatak snažnog odgovora” u tjednu nakon samog sučeljavanja. Biden je u tom intervjuu još jednom ponovio kako je debata bila “loše obavljena” i kako njegov loš nastup nije znak šireg zdravstvenog problema. Odbio je podvrgnuti se kognitivnom testu.

Kongresmen Mike Quigley u intervjuu za MSNBC je također rekao kako misli da bi Biden trebao odustati od kandidature, rekavši kako “jedino što Biden treba učiniti kako bi učvrstio svoju ostavštinu i spriječio potpunu katastrofu jest da se povuče i pusti nekog drugog.”

Kongresmen Seth Moulton se požalio kako više ne vjeruje da Biden može pobijediti bivšeg predsjednika Trumpa, rekavši za bostonsku radiopostaju WBUR kako bi se Biden “trebao povući i pustiti nove lidere na scenu.”

Kongresmen Lloyd Doggett bio je prvi demokratski političar koji je Bidena pozvao da se makne iz utrke, objasnivši kako “se nadao da će debata dati nekakav zamah,” no da Biden umjesto toga “nije uspio efikasno pokazati mnoga svoja postignuća i istaknuti Trumpove laži.”

Kongresmen Raul Grijalva se pridružio Doggetu i postao drugi demokrat iz Kongresa koji je pozvao Bidena da odustane, rekavši New York Timesu da Biden “ima odgovornost” da se makne iz kampanje.

Julian Castro, ministar stanovanja u Obaminoj administraciji, rekao je kako bi Biden “apsolutno” trebao odustati i prepoustiti kandidaturu potpredsjednici Kamali Harris.

I među bogatim Bidenovim donatorima postoje oni koji misle da bi predsjednik trebao otići iz utrke. Milijarderi Christy Walton, Michael Novogratz i Reed Hastings pozvali su Bidena da odustane od kandidature, dok je Mark Cuban rekao kako bi demokrati trebali razmisliti o tome treba li netko drugi postati kandidat.

Autor originalnog članka: Sara Dorn, Forbes

Link: 4 More House Democrats Say Biden Should Drop Out: Here’s Who Has Called For Biden To End Campaign

(Prevela: Nataša Belančić)