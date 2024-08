Sve više prijava štete na solarnim panelima u Sloveniji. Je li upitna kvaliteta ili je tuča prejaka?

Broj solarnih elektrana za vlastitu proizvodnju struje u Sloveniji značajno se povećao u posljednjih nekoliko godina. S tim raste i potražnja za njihovim osiguranjem, a sve više je i prijavljenih štetnih slučajeva zbog oluja.

Osiguravajuće kuće bilježe sve više šteta na solarnim panelima, uzrokovanih vremenskim pojavima. U posljednjih nekoliko godina znatno se povećao broj solarnih elektrana za samoodrživost, a istovremeno su sve češće jake oluje s jakim vjetrom i velikom tučom.

Uz sve veći broj samoodrživih solarnih elektrana – kako na krovovima nekretnina u vlasništvu fizičkih osoba, tako i na poslovnim objektima – povećava se i potražnja za njihovim osiguranjem, a s time, uz sve češće i jače oluje, i broj prijavljenih štetnih slučajeva. “Na rastući trend štetnih slučajeva značajno utječu pojava i učestalost prirodnih nepogoda, posebno tuče,” rekli su za STA u Osiguravajućoj kući Triglav.

Slične zaključke donose i u Osiguravajućoj kući Sava. “U Sloveniji se svake godine pokreće sve više solarnih elektrana, zbog čega raste potražnja za osiguranjima u ovom području, kao i sklapanje osiguranja. Nažalost, sve je više i oluja, koje sve češće, uz sve veću i jaču tuču, uzrokuju sve više štete,” rekli su za STA iz osiguravajuće kuće iz Zavarovalne skupine Sava.

Trećina štete uzrokovana tučom ili olujom



U Osiguravajućoj kući Generali u prosjeku godišnje prime oko 150 prijava štetnih događaja na solarnim elektranama, a ove godine je taj broj nešto veći u usporedbi s istim razdobljem prošle godine zbog nedavnih oluja. Od tih 150 štetnih slučajeva, otprilike trećina je posljedica tuče ili oluje, a zatim slijede štete uzrokovane lomom strojeva, rekli su za STA.

Kako su pojasnili u Triglavu, u razdoblju od početka 2013. do kraja 2023. godine, većina, više od polovice štetnih događaja na solarnim elektranama, bili su mehanički kvarovi. Osiguranje za mehaničke kvarove pokriva uglavnom štete na solarnim elektranama koje su posljedica mehaničkih oštećenja, poput udara predmeta, deformacija i urušavanja, kao i neizravnog udara groma. Dobra trećina šteta bila je povezana s pokrićima koje Triglav nudi u okviru osiguranja od požara; među njima je bilo najviše šteta uzrokovanih olujom, udarom groma, tučom i požarom.

U olujama koje su prošle godine pogodile Sloveniju, prema podacima Triglava, najveću štetu na solarnim elektranama prouzročio je olujni vjetar koji je otkrivao krovove na kojima su bile postavljene solarne elektrane. Ove godine, međutim, primjećuju više događaja u kojima najveću štetu uzrokuje tuča. Najgore je bilo 13. srpnja, kada je jaka tuča nanijela veliku štetu u području Slovenske Bistrice i okolice. Općenito, većina šteta ove godine nastala je u središnjem, sjevernom i istočnom dijelu Slovenije.

U Osiguravajućoj kući Sava, do ove godine najčešća šteta bila je na razmjenjivačima solarnih elektrana, koji su oštećeni zbog indirektnog udara groma, a takve štete bile su prilično ravnomjerno raspoređene po cijeloj Sloveniji. Međutim, ove godine je na području od Oplotnice preko Slovenske Bistrice, Hoča, Kidričeva, Ptuja do Ormoža veći broj solarnih panela oštećen tučom. Također su zabilježili nekoliko šteta uzrokovanih olujnim vjetrom, ali su one bile vrlo rijetke.

Što to govori o kvaliteti panela?



Svi solarni paneli na slovenskom tržištu moraju ispunjavati zahtjeve certifikata i standarda, ali se među sobom malo razlikuju u pogledu otpornosti na tuču, izjavila je za STA direktorica Udruženja slovenske fotovoltaike, Nina Hojnik.

Većina razlika proizlazi iz debljine stakla na panelima. Ono bi trebalo biti, slično kao kod krovnih prozora, otporno na tuču veličine oraha, promjera oko tri centimetra. “U slučajevima tuče koja nije ekstremnih veličina, to znači dovoljnu zaštitu. No, nažalost, u posljednje dvije godine svjedočimo ekstremnim tučama, protiv kojih većina panela nije otporna,” rekla je.

Predsjednik upravnog odbora udruženja Primož Tručl dodao je da su ga štete na panelima uzrokovane tučom pomalo iznenadile, jer je u Sloveniji dosad bilo vrlo malo takvih šteta. Također je naveo da u svijetu štetu uglavnom uzrokuje jak vjetar. Prema njegovim riječima, to potvrđuju statistike osiguravajućih društava.