Startala nova jeftina e-trgovina: Jesu li Temu i Shein dobili opasnog konkurenta?

U želji da se natječe s jeftinim platformama Temu, Shein i TikTok Shop, Amazon je pokrenuo svoju novu e-trgovinu imena Amazon Haul. Cijene proizvoda tamo su niže, ali vrijeme dostave je dulje budući da se narudžbe šalju izravno iz skladišta u Kini.

Amazon Haul dostupan je samo putem mobilnih preglednika ili aplikacija, a proizvodi (uključujući kućanske potrepštine, odjeću i elektroniku) koštaju 20 ili manje dolara. Većina ih je jeftinija od 10 dolara, kažu iz kompanije.

Iako je Amazon poznat po svojoj brzoj dostavi uz Amazon Prime, prosječno vrijeme dostave za narudžbe preko Amazon Haula kreće se između jednog i dva tjedna, dodaju. To je zato jer se šalju izravno iz skladišta u Kini, izvještava Wall Street Journal, što je slično modelu Temua i Sheina. Temu je kineska kompanija, dok je vlasnik Temua kineski gigant e-trgovine PDD Holdings.

Iz Amazona kažu kako analiziraju proizvode na platformi kako bi se uvjerili da su oni “sigurni, autentični i u skladu s primjenjivim regulativama.

Proizvodi jeftiniji od 3 dolara ne mogu se vratiti, kažu iz Amazona, a na narudžbe od 25 dolara naviše dostava je besplatna.

Sve više konkurenata

Prošle godine je i TikTok pokrenuo vlastitu e-trgovinu kako bi se natjecao s Temuom i Sheinom. Ova društvena mreža, na kojoj je aktivno čak 150 milijuna korisnika iz SAD-a, pokrenula je u rujnu 2023. TikTok Shop gdje korisnicima omogućuje kupnju i prodaju proizvoda izravno kroz aplikaciju putem kartice trgovine, videozapisa uživo ili video reklama. Ranije ove godine iz TikToka je rečeno kako taj element poslovanja žele povećati do 17,5 milijardi dolara vrijednosti robe.

Ipak, TikTok Shop bio je i meta kritičara. Među njima je i Better Business Bureau koji upozorava kako na platformi prevaranti mogu prodavati loše proizvode. Skupina Media Matters for America upozorava da neki trgovci prodaju krivotvorene proizvode za zdravlje, što pravila TikTok Shopa teoretski brane, a ranije ove godine jedna žena je optužena zbog prodaje krivotvorenog Ozempica na platformi.

Temu i Shein

Wall Street Journal izvijestio je ranije ove godine kako je Amazon Temu i Shein počeo smatrati većom konkurencijom od Walmarta i Targeta, pozivajući se na upoznate izvore. Mjesečna baza korisnika Temua u SAD-u narasla je od rujna 2022. godine na 51,4 milijuna ljudi, dok je tijekom tog istog perioda baza korisnika Amazona u SAD-u pala s 69,6 na 67 milijuna ljudi, izvijestio je Journal. Iz Amazona pak kažu kako nisu zabilježili pad korisnika.

I Shein i Temu bili su meta žestokih kritika zbog navodno loše kvalitete proizvoda i loših radnih uvjeta. Prošle godine, američki Kongres je proveo istragu u obje tvrtke i utvrdio kako postoji “ekstremno visok rizik da su opskrbni lanci Temua kontaminirani prisilnim radom. Kongres i skupina državnih odvjetnika SAD-a stvorili su pritisak na Shein da dokaže kako ne koristi prisilni rad, pozivajući se na izvješće Bloomberga koje je otkrilo kako se odjeća koju Shein prodaje proizvodi od pamuka iz kineske regije Xinjiang. SAD vjeruje kako se u toj regiji populaciju Ujgura koristi za prisilni rad.

Kako se Amazon bori protiv konkurencije?

Amazon je poznat po svojem vrlo agresivnom pristupu konkurentima. Kompanija je 2016. navodno osnovala tim koji se trebao natjecati s manjim prodavačem namještaja, a cilj je bio replicirati što je više proizvoda te kompanije. Wall Street Journal izvijestio je kako se Amazon 2020. fokusirao na natjecanje sa Shopifyjem, kreiravši radnu skupinu koja je proučavala kompaniju i kopirala elemente njenog poslovnog modela.

Autor originalnog članka: Conor Murray, Forbes

Link: What To Know About ‘Amazon Haul’: E-Commerce Giant’s New Temu And Shein Competitor

(Prevela: Nataša Belančić)