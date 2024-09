Amazon zahtijeva da se zaposlenici vrate u ured pet dana u tjednu. Hoće li ih tech divovi slijediti?

Izvršni direktor Amazona Andy Jassy najavio je ovoga tjedna kako će zaposlenici toga giganta e-trgovine od siječnja ponovno morati raditi u uredima pet dana u tjednu, što bi ujedno označilo i povratak na način rada kakav su imali prije pandemije koronavirusa

Ipak, čini se kako većina izvršnih direktora velikih tehnoloških tvrtki neće slijediti njegov primjer.

Podaci iz baze podataka o fleksibilnim radnim politikama Flex Index pokazuju da samo sedam posto velikih tehnoloških tvrtki, onih s najmanje tisuću zaposlenika, zahtijeva stalnu prisutnost u uredu. Taj se broj tijekom proteklih godinu i pol uglavnom smanjuje. Iako je u drugom tromjesečju 2024. godine blago porastao s pet posto, prije toga je kontinuirano padao. Točnije, u odnosu na početak prošle godine, danas manje od 13 posto velikih tehnoloških kompanija inzistira na svakodnevnim dolascima u ured.

“Amazon je daleko najveća tehnološka tvrtka koja zagovara potpuni povratak u urede”, kaže Rob Sadow, osnivač i izvršni direktor Scoop Technologiesa, tvrtke koja razvija softver za upravljanje hibridnim radom i koja je prikupila te objavila politike rada na daljinu više od 6362 američkih tvrtki, uključujući 417 tehnoloških giganta. Sadow ovu Amazonovu najavu naziva “seizmičkom”.

Ističe da samo nekolicina drugih velikih tehnoloških ili srodnih tvrtki, poput Tesle i NCR-a, traži da zaposlenici svakodnevno dolaze na posao i dodaje da većina njih, poput Applea ili Mete, zahtijeva prisutnost u uredu dva do tri dana tjedno, kao što je to trenutačno slučaj u Amazonu. Sadow kaže da tehnološka industrija u odnosu na ostale ima najmanji postotak tvrtki s politikom stalnog rada iz ureda, zbog čega se Amazonova nova odluka još više ističe. Prema podacima Flex Worka, 33 posto američkih tvrtki zahtijeva stalnu prisutnost u uredu. Osim Jassyjeve najave, Amazon je odbio molbu za dodatnim komentarima.

Sadow dalje kaže kako nakon ovogodišnjeg Praznika rada, dana koji su poslodavci prethodnih godina koristili kao priliku za iniciranje povratka u urede, a ovaj put ne u tolikoj mjeri, možemo očekivati ponovno otvaranje tema o radu na daljinu.

Zbog ovog bi se poteza i druge tvrtke “mogle zapitati što Amazon vidi i znači li to da i mi trebamo nešto promijeniti,” kaže Sadow, čak i ako na koncu ne uvedu nikakve promjene.

Politika pet dana tjedno

Jassyjeva najava dio je šire inicijative za smanjenje birokracije, slojeva menadžmenta i provođenje promjena u tvrtki s ciljem “dodatnog osnaživanja naše kulture i timova”, napisao je. Kako bi ubrzao donošenje odluka i smanjio nepotrebne sastanke, Jassy je rekao da će Amazon od svakog odjela pod vodstvom viših rukovoditelja zatražiti povećanje omjera individualnih suradnika u odnosu na menadžere za najmanje 15 posto do početka sljedeće godine, što bi vjerojatno smanjilo broj menadžera.

Nakon što je 15 mjeseci radio u uredu tri dana tjedno, Jassy je također rekao da će “politika pet dana” pomoći Amazonovoj kulturi poslovanja. “Primijetili smo da je našim kolegama lakše učiti, oblikovati, prakticirati i jačati našu kulturu”, napisao je uz napomenu da će biti iznimaka poput bolovanja, posjeta klijentima ili potreba za “jednim ili dva dana kako bi završili kodiranje u izoliranijem okruženju”, što su primjeri razloga zbog kojih su ljudi prije pandemije mogli raditi od kuće. Također je napomenuo da će svaki zaposlenik ponovno dobiti vlastiti stol.

Brian Elliott, nekadašnji viši potpredsjednik u Slacku i izvršni direktor istraživačke koalicije Future Forum, kaže da su brojna istraživanja pokazala kako se hibridni radnici zapravo trude više od bilo koje druge skupine, što neki povezuju s kulturom tvrtke.

No, premda Elliott kaže da bi Amazonov potez mogao “dati zeleno svjetlo onim izvršnim direktorima koji nisu naročito sretni” zbog rada na daljinu, mnogi drugi znaju da je Amazon poznat po zahtjevnom radnom okruženju i možda neće požuriti slijediti njihov primjer.

Rasprava o poboljšanju kulture određene kompanije nema uvijek veze sa zadovoljstvom ili angažmanom zaposlenika, napominje Elliott. Kad neki rukovoditelji govore o kulturi, oni zapravo misle na “vašu razinu posvećenosti našem cilju i spremnost da date sve od sebe kako biste ga ispunili”.

Originalni tekst: Amazon Wants Workers Back In The Office Five Days A Week. Few Large Tech Firms Expect The Same.

Autor: Jena McGregor, Forbes

(Prevela: Iva Tomečić, N1)