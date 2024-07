Američka Tajna služba ima veći proračun nego ikad – kako koristi taj novac?

U satima nakon što je mladić iz Pennsylvanije ispalio nekoliko hitaca u bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, nekoliko članova Kongresa pozvalo je na istragu kako bi se otkrilo kako je moguće da je Tajna služba, čiji je posao štititi predsjednike, kandidate i njihove obitelji, dopustila da se takvo nešto dogodi

Na konferenciji za medije u subotu, predstavnici FBI-ja i pennsylvanijske policije upitani su o zgradi s koje je napadač navodno pucao. “Na ta pitanja mora odgovoriti Tajna služba,” rekao je Kevin Rojek, šef ureda FBI-ja u Pittsburghu. Na konferenciji nije bilo predstavnika Tajne službe.

Predsjednik nadzornog odbora u Kongresu James Comer u subotu je poslao pismo u kojemu traži da se direktorica Tajne službe, Kimberly Cheatle, pojavi na svjedočenju 22. srpnja. “Zbog ovoga bi trebale padati glave,” napisao je kongresmen Tim Burchett na X-u i podržao pozive za saslušanje već ovog tjedna.’Predsjednik nadzornog odbora u Kongresu James Comer u subotu je poslao pismo u kojemu traži da se direktorica Tajne službe, Kimberly Cheatle, pojavi na svjedočenju 22. srpnja. “Zbog ovoga bi trebale padati glave,” napisao je kongresmen Tim Burchett na X-u i podržao pozive za saslušanje već ovog tjedna.

Proračun od 3 milijarde dolara

Dužnosnici će između ostalog pod povećalo sigurno staviti proračun Tajne službe. Agencija je u proračunu za 2024. godinu dobila više od tri milijarde dolara od poreznih obveznika – više u odnosu na prošlogodišnjih 2,78 milijardi dolara. To je definitivno najveća količina novca koju je Tajna služba ikada imala na raspolaganju. Čak i ako se u obzir uzme stopa inflacije, tih tri milijarde dolara još uvijek je za 100 milijuna dolara više od prošlogodišnjeg budžeta i najviši iznos barem od 2014., pokazuje Forbesova analiza.

Direktorica Tajne službe, Kimberly Cheatle / FOTO: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP / Profimedia

Agencija, koja funkcionira u sklopu Ministarstva domovinske sigurnosti, već je ove fiskalne godine do kraja svibnja potrošila 1,8 milijardi dolara (fiskalna godina američke vlade započinje 1. listopada). Podaci Ministarstva financija pokazuju kako je Tajna služba na “operacije zaštite” potrošila više od 800 milijuna dolara, a još 500 milijuna na terenske operacije i 300 milijuna dolara na “podršku”. Još 75 milijuna potrošili su na obuku i profesionalni razvoj, 50 milijuna dolara na “zaštitničke protumjere” i 20 milijuna na računalnu forenziku. Glasnogovornik agencije na X-u je u nedjelju objavio kako je služba nedavno pojačala osiguranje bivšeg predsjednika Trumpa.

Noviji skandali

Cheatle će možda također morati odgovarati na pitanja o skandalima koji su se u agenciji zaredali posljednjih godina. Prije dvije godine, četiri agenta – uključujući jednog koji je štitio Bidenovu suprugu Jill Biden – navodno su prevarila dvojica muškaraca prerušena u savezne agente koji su im u periodu od nekoliko mjeseci davali poklone. Drugi neugodni incidenti uključuju skandal vezan za prostituciju u Kolumbiji 2012. godine, proboj ograde Bijele kuće 2014. godine i jednog agenta koji je 2021. javno optužio Bidenove glasače za izdaju nakon predsjedničkih izbora 2020. godine.

Tajna služba predsjednike štiti od 1901. godine, nakon atentata na Williama McKinleya. Njihova uloga proširila se i na bivše predsjednike i njihove supruge 1965. godine, nakon ubojstva Johna F. Kennedyja, a važne kandidate i njihove supružnike su počeli štititi 1968. godine, kada je Robert F. Kennedy ubijen tijekom svoje predsjedničke kampanje.

Zapsoleno 3000 agenata

Robert F. Kennedy Jr., sin Bobbyja Kennedyja koji je trenutno nezavisni predsjednički kandidat, nekoliko je puta zatražio zaštitu Tajne službe, no svaki put ga je Ministarstvo domovinske sigurnosti odbilo uz argument da on ne ispunjava definiciju važnog kandidata. Ni Kennedyjev stožer ni ministarstvo nisu odgovorili na upite za komentar.

Danas Tajna služba ima preko 3000 agenta, kao i dodatnih 1300 uniformiranih službenika i 2000 zaposlenika, stoji na službenim stranicama. Te brojke mogle bi uskoro rasti: u nedjelju su članovi Zastupničkog doma najavili planove za prijedlog zakona koji će osmisliti obje stranke, a koji bi predvidio dodatnu zaštitu za Trumpa, Bidena i Roberta Kennedyja Jr.-a.

Autor originalnog članka: Kyle Khan-Mullins, Forbes

Link: The Secret Service Has Access To More Money Than Ever

(Prevela: Nataša Belančić)