Američka vojska ukida više od 20 tisuća radnih mjesta, a ima i problem s privlačenjem novaka

Američka vojska planira ukinuti oko 24.000 radnih mjesta – od kojih je većina ionako upražnjeno – u sklopu plana restrukturiranja za “generiranje novih snaga i rebalansiranja strukture vojske,” stoji u informacijama koje je dobio Forbes. Vojska se već neko vrijeme muči s novačenjem.

Plan restrukturiranja rezultat je “rigorozne procjene strukture vojske” koja je trajala tijekom prošle godine, stoji u dokumentu vojske, u kojemu se sugerira kako je vojska “iznimno pretjerano strukturirana”, odnosno da nema dovoljno vojnika za popunjavanje svih jedinica.

Cilj plana restrukturiranja je povećanje broja aktivnih vojnika na 470.000 do fiskalne 2029. godine – što je oko 35.000 vojnika od trenutnog broja.

Većina rezova odnosi se na ionako upražnjena mjesta, što znači da vojnici neće biti primorani napustiti vojsku. Većina vojnih postrojenja vjerojatno će biti povećana.

Vojska planira dodati 7.500 novih pozicija kako bi “generirala nove snage u vojsci”, ali ukinut će oko 10.000 inženjerskih pozicija, 10.000 pozicija iz raznih borbenih timova, 2.700 u jedinicama koje se nedovoljno koriste i 6.300 iz drugih odjela, stoji u dokumentu.

Glasnogovornik vojske potporučnik Rob Lodewick za Forbes kaže kako će ove promjene, koje će se odvijati tijekom sljedećih 10 godina, “osigurati da vojska može isporučiti, obučene, kohezivne i smrtonosne snage za buduće izazove u kompleksnoj okolini.”

Kronični nedostatak novaka

U fiskalnoj 2023. godini (koja je završila u rujnu), vojska, mornarica i zračne snage SAD-a nisu ispunile svoje ciljeve novačenja: nedostajalo im je 41.000 novaka, stoji u priopćenju ministarstva obrane iz prosinca. Priopćenje sugerira kako su marinci i svemirske snage ispunile ciljeve novačenja za fiskalnu 2023.

Amerika vojska posljednjih godina ima problema s novačenjem zbog, kako kažu, niza faktora – od nedostatka povjerenja u institucije među generacijom Z do snažnije ekonomije – kaže ministarstvo obrane. Uslijed tih izazova, vojska je u listopadu najavila promjene u procesu novačenja. U fiskalnoj 2023. godini cilj im je bio unovačiti 65.000 novih vojnika, ali unovačili su ih samo 55.000. Ni godinu ranije nisu uspjeli ispuniti ciljeve novačenja, a državna tajnica američke vojske, Christine Wormouth, prošlog je listopada za AP izjavila kako vojska nije te ciljeve ispunila još od 2014. godine.

Autor originalnog članka: Cailey Gleeson, Forbes

Link: U.S. Army Cutting More Than 20,000 Posts In Restructuring Plan

(Prevela: Nataša Belančić)