Američki koncern gasi tvornicu Mozart kugli u Salzburgu. Što to znači za budućnost čuvene slastice?

Američki koncern Mondelez, jedan od njihovih najvećih klijenata, otkazao je suradnju austrijskoj tvrtki Salzburg Schokolade. Proizvođač Mozart kugli prisiljen je ugasiti pogon nadomak Salzburga. Tvornica bi trebala prestati s radom do kraja godine, a što će biti sa 65 zaposlenika i nakon trećeg sastanka još je neizvjesno, piše Kleine Zeitung. Osim Amerikanaca za ovu je situaciju krivac i kakao

Više od 130 godina tvrtka Salzburg Schokolade u austrijskom Grödigeru proizvodila je čokoladne proizvode od kojih su možda najpoznatije Mirabell Mozart kugle. Tvornica čokolade nadomak rodnog grada velikog skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta bori se s likvidnošću već nekoliko godina. Sada je odluka najvećeg klijenta da mijenja dobavljača zajedno s cijenom glavne sirovine kakaovca koja je višestruko porasla odvela austrijsku tvornicu preko ruba.

Tvrtka je prije dvije i pol godine završila u stečaju. Nekoliko mjeseci nakon što je Salzburg Schokolade podnio zahtjev za otvaranje stečajnog postupka u studenom 2021. godine, tvornicu je preuzela rumunjska KEX Confectionery koja djeluje u sastavu grupacije Julius Meinl. U prosincu 2022. ugašen je dio proizvodnje i 25 djelatnika dobilo je otkaz. Kao razlozi tim poslovnim odlukama navedeni su povećani troškovi sirovina, transporta, pakiranja i energije.

To je kulminiralo ove godine kada je zbog drastičnog rasta cijena sirovina – cijene kakaovca su se utrostručile – donesena odluka o potpunom prekidu proizvodnje. Iz tvrtke su objavili kako su raskinuli suradnju s jednim od najvećih klijenata te zaključili kako je dugoročni nastavak proizvodnje ekonomski nemoguć, piše Kronen Zeitung.

Salzburg Schokolade ima dugu povijest koja seže 19. stoljeće, točnije proizvodnja slastica kreće 1897. godine. Tvornica se osobito ponosi ekskluzivnim proizvodom za Mondalez – čuvenom “Echte Salzburger Mozartkugel” od Mirabella. Dio asortimana su i Salzburg Chocolate, Maria Theresia ili Salzburg Confisérie, ali i Bobby čokoladice, poznati austrijski slatkiš. Proizvode se i drugi čokoladni proizvodi za međunarodne proizvođače te poluproizvodi poput glazura, sladoleda, nugata, fondanta.

Sudbina radnika neizvjesna

Kleine Zeitung u svom se tiskanom izdanju fokusira na problem radne snage i donošenju takozvanog socijalnog plana kako će se zbrinuti radnici nakon gašenja tvornice. Ni nakon trećeg sastanka o sudbini 65 radnika nije donesena odluka. “Čak i da se donesu zaključci o idućim koracima, upitno je hoće li oni imati motivacije ostati na radnim mjestima do kraja godine”, rekao je Daniel Mühlberger iz austrijskog sindikata PRO-GE.

Plan se ne donosi zbog toga što nema novaca da ga se provede, objašnjava Firedrich Plail, upravni direktor Salzburg Schokolade. Financijskih sredstava nema i pitanje je hoće li tvornica uopće izdržati do kraja godine jer se s nelikvidnosti bore svakodnevno, navodi.

“Ako nećemo moći održati proizvodnju, prekršit ćemo ugovor s našim najvećim kupcem”, ističe Plail misleći pritom na ugovor s američkim Riese-Mondelezom koji stoji iza mnogih brendova slastica poput Milka čokolade i “pravih salzburških Mozart kugli”.

Prave salzburške Mozart kugle, Foto: Profimedia

Rješenje u ‘europskoj mreži’

Mondelez, koji je i sam nekoć bio vlasnik pogona u Grödigeru, raskida suradnju s tvrtkom. “Objašnjenje? Nema ga”, kratko odgovara Plail.

Prema planu restrukturiranja, očekuje se da tvornica do 7. veljače 2025. godine ispuni sve svoje obveze. Salzburg Schokolade svojim vjerovnicima mora isplatiti 14 milijuna eura. Moguće je da se američka tvrtka uplašila kako će im zbog nedostatka likvidnosti tvornica otpasti kao dobavljač. Upravni direktor kaže kako je moguće taj iznos podmiriti ako uspiju prodati lokaciju tvornice.

Iz Mondeleza za Kleine Zeitung nisu komentirali ništa i još je nepoznato gdje će sada proizvoditi čokoladne Mozart kugle koje od iduće godine, zasigurno, neće više biti “prave salzburške”. U komentaru američke tvrtke iz lipnja naveli su tek kako su pronašli rješenje za buduću proizvodnju u “svojoj europskoj mreži”.

Sada Salzburg Schokolade, navodi Plail, ima kapacitete proizvesti 12 tisuća tona čokolade, a proizvodi ih tri tisuće. Prestane li proizvoditi Mozart kugle, proizvodit će oko 1500 do 2000 tona čokolade. Pokušavali su pronaći neku manju tvornicu, no nije im to uspjelo.