Američki predsjednik može Ukrajini poslati višak oružja – sviđalo se to Republikancima ili ne

Proruski Republikanci u američkom Kongresu već mjesecima blokiraju 61 milijardu dolara vrijednu pomoć koja je za Ukrajinu od životne važnosti.

Oni vjeruju kako povezivanjem nove pomoći sa svojim zahtjevom za dosad neviđene restrikcije na imigraciju i traženje azila mogu dobiti jednu od dvije stvari: natjerati predsjednika Joea Bidena i Demokrate da pristanu na niz novih ksenofobnih mjera; ili barem posijati politički kaos koji bi im, nadaju se, mogao pomoći u nadolazećim izborima.

No Republikanci ne “pregovaraju” – ili, točnije, ne “iznuđuju” – ništa s pozicije snage. Što se pomoći Ukrajini tiče, Biden praktički na raspolaganju ima veto koji može uložiti na njihov veto. Tu opciju američki predsjednik dosad ili nije do kraja usvojio ili ju, što je vjerojatnije, čuva za hitnije slučajeve.

Radi se o klasifikaciji starijeg oružja koju američka vlada naziva “višak obrambenog oružja”, odnosno EDA. Vlada ima ovlasti vrlo jeftino prodati, ili čak besplatno donirati, svo oružje koje američka vojska više ne treba.

As u rukavu

Biden je te ovlasti koristio vrlo rijetko za slanje oružja Ukrajini. Umjesto toga se više oslanjao na jednu drugu ovlast predsjednika, PDA, koja mu omogućava da Ukrajini šalje novije oružje koje bi američka vojska inače koristila.

No način na koji je Biden koristio PDA zahtijeva da Pentagon odmah plati zamjensko oružje za vlastite oružane snage. Biden u svom prijedlogu traži upravo novac za to zamjensko oružje, kao i financije za proizvodnju oružja za Ukrajinu.

To znači da Biden Republikance treba ako planira nastaviti koristiti tu ovlast za podržavanje Ukrajine. Ako iskoristi ovlasti u sklopu EDA, onda mu Republikanci ne trebaju.

EDA bi mogao biti adut koji Biden čuva u rukavu u ovoj političkoj igri u kojoj su, tragično, ulozi – životi Ukrajinaca.

Možda je Biden bio preoptimističan kada je prošle jeseni političarima iznio prijedlog zakona vrijedan 106 milijardi dolara kojim bi se financirala vojna pomoć Tajvanu, Izraelu i Ukrajini.

Dok su Demokrati kontrolirali oba doma Kongresa, odobravanje te pomoći bilo bi brzo. No Republikanci su u Zastupničkom domu dobili malenu premoć nakon izbora u studenom 2022.

Zahtjevi za reformama

Pod sve većim utjecajem autoritarnih figura poput osramoćenog bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, Republikanci odbijaju odobriti sredstva. Zajedno sa stranačkim kolegama iz Senata, odobrenje svake daljnje pomoći Ukrajini uvjetovali su “reformama” imigracijske i granične politike.

Ukratko, Republikanci zahtijevaju više uhićenja i manje imigracije. Biden je brzo poslao signale da će prihvatiti nove restrikcije duž granice ako će to osloboditi pomoć za Ukrajinu. Tri američka senatora – Republikanac, Demokrat i jedan nezavisni – počeli su pregovarati o prijedlogu zakona za granice i imigraciju.

Ova tri senatora tekst prijedloga mogli bi objaviti već ovog tjedna, no predsjednik Zastupničkog doma, Republikanac Mike Johnson – inače politički novajlija koji je podržao propali Trumpov pokušaj poništavanja rezultata prošlih predsjedničkih izbora – prijedlog zakona je odbacio prije nego ga je uopće i pročitao.

“Mislim da sada nije vrijeme za temeljitu imigracijsku reformu, jer znamo koliko je to komplicirano,” rekao je Johnson, iako je upravo on bio jedan od Republikanaca koji su zahtijevali temeljitu imigracijsku reformu kao uvjet za slanje pomoći Ukrajini.

Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson na konferenciji u Teksasu kritizirao je Bidena zbog imigracijskih politika administracije / Photo by REUTERS/Kaylee Greenlee Beal

Ako ne dođe do nekih iznimno malo vjerojatnih međustranačkih saveza, samo Jonhson ovaj prijedlog zakona može staviti na glasanje u Zastupničkom domu.

Polako gubeći strpljenje, Biden je pozvao Johnsona i druge lidere Kongresa na sastanak iza zatvorenih vrata kojemu je glavna tema bila Ukrajina. Johnson je sa sastanka izišao nešto blažeg stava nego ranije. “Shvaćamo koliko su važna sredstva za Ukrajinu,” rekao je tada.

Politička igra

Ne znamo što je točno Biden rekao Johnsonu, ali moguće je kako je objasnio kako još uvijek ima alate koje može upotrijebiti kako bi poslao vojnu pomoć Ukrajini – alate koji potpuno zaobilaze Johnsona i njegovu stranku.

Drugim riječima, moguće je kako je Biden odigrao na kartu EDA ovlasti i naglasio Johnsonu kako, u slučaju da ruski rat u Ukrajini uđe i u treću godinu, a Ukrajincima ponestane oružja – postoje samo dva ishoda.

Prvi: Johnson i njegovi Republikanci mogu dobiti nove imigracijske mjere u zamjenu za 61 milijardu dolara pomoći za Ukrajinu i “pobijediti” u ovoj političkoj igri. Drugi: mogu blokirati pomoć, prisiliti Bidena da iskoristi svoje ovlasti i dobiti – apsolutno ništa.

Popis vojne opreme koju bi Biden Ukrajini mogao donirati ili jeftino prodati je popriličan. Postat će i dulji ako Ukrajina uspije dobiti sredstva od svojih europskih saveznika kako bi platila višu cijenu za starije američko oružje.

Na listi su tenkovi, borbena vozila, kamioni, brodovi za patrole, čak i borbeni zrakoplovi F-16. To je dovoljno oružja da Ukrajinu drži na životu godinama.

Minobacač američke izrade u blizini Bahmuta, istok Ukrajine / Photo by REUTERS/Inna Varenytsia

Fleksibilna pravila

Proces transfera oružja temeljem EDA nije bez pravila i regulacija, no ona su… fleksibilna. Predsjednik može donirati staro oružje koje nema komercijalnu vrijednost, no primatelj mora platiti otpremu. Zakon također ograničava ukupnu godišnju vrijednost EDA transfera na samo 500 milijuna dolara.

Ipak, zakon ne propisuje strogo način na koji vladini dužnosnici procjenjuju vrijednost nekog komada oružja. Ako Bidenova administracija odluči, na primjer, da tenk M-1A1 iz osamdesetih godina prošlog stoljeća (kojeg ima na tisuće u američkim skladištima) vrijedi tek nekoliko tisuća dolara, zastupnici ne mogu učiniti praktički ništa kako bi zaustavili Bidena da pošalje stotine tenkova u Ukrajinu na vlakovima i brodovima koje Ukrajina koristi.

Ako Republikanci imaju zdrave političke instinkte, glasat će za kompromis Senata o imigraciji i omogućiti slanje pomoći Ukrajini. Ako nemaju zdrave političke instinkte – a Biden ih sigurno ima – sljedeći paket američkog oružja Ukrajini će doći iz ogromnih zaliha viškova.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: On Ukraine, Republicans Can’t Win. Joe Biden Can Send Excess Weapons Whether Or Not The House Of Representatives Likes It.

(Prevela: Nataša Belančić)