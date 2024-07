Američko ministarstvo pravosuđa planira tužiti Boeing za prijevaru

Ministarstvo pravosuđa SAD-a planira podignuti optužnicu za prijevaru protiv Boeinga, a tužitelji kažu kako kompanija nije implementirala ranije dogovoren program za sprječavanje prijevare nakon dvije fatalne nesreće 2018. i 2019. godine u kojima je poginulo 346 ljudi, stoji u nekoliko izvješća koja se pozivaju na neimenovane izvore upoznate sa situacijom.

Ministarstvo će navodno Boeingu dati rok do kraja tjedna da odluči hoće li priznati krivnju ili ići na suđenje.

Nagodba bi uključivala imenovanje nadzornika koji će nadgledati kako Boeing posluje po pitanju zakona za sprječavanje prijevare.

Prije tri godine, Boeing je platio kaznu od 243 milijuna dolara, no tvrtka je uspjela izbjeći kaznenu optužnicu zbog dva pada zrakoplova. Pristali su kreirati i provesti program čiji cilj je bio otkriti i spriječiti sva kršenja zakona za sprječavanje prijevare.

Nedavne istrage u kompaniji, pokrenute nakon incidenta kada je usred leta na zrakoplovu Alaska Airlines otpao dio zrakoplova, otkrile su kako tvrtka nije ispunila uvjete za sprječavanje prijevare.

Ministarstvo pravosuđa navodno se u nedjelju sastalo s obiteljima dviju žrtava nesreće kako bi razgovarali o potencijalnoj nagodbi za Boeing.

Crna lista Boeinga

Ukupno 346 ljudi poginulo je u dvije slične nesreće zrakoplova Boeing 737 Max u listopadu 2018. i ožujku 2019. godine. Prvi let bio je iz Jakarte do Pangkal Pinanga u Indoneziji, a zrakoplov Lion Air Flighta pao je zbog kombinacije grešaka u dizajnu zrakoplova, problema s održavanjem i neadekvatne obuke pilota. Drugi zrakoplov, onaj Ethiopian Airlinesa iz Etiopije u Keniju, pao je gotovo odmah nakon uzlijetanja zbog greške sustava za manevriranje. Od ožujka 2019. do prosinca 2020. svi Boeingovi zrakoplovi su bili prizemljeni, a izvršni direktor Dave Calhoun obećao je poboljšati sigurnost i transparentnost. U siječnju ove godine prizemljeno je više od 170 zrakoplova Boeing 737 Max 9 nakon što je tijekom leta Alaskan Airlinesa s aviona otpao panel. Kasnije je otkriveno kako su na panelu nedostajala čak četiri vijka. Taj incident pokreno je seriju istraga u Boeing kojima je u kompaniji otkriven čitav niz problema s proizvodnjom i kvalitetom.

Istrage su u tvrtci izazvale financijske potrese. Boeing je Alaska Airlinesu platio 160 milijuna dolara za pokrivanje profita izgubljenih nakon incidenta, a suočava se i s ograničavanjem proizvodnje aviona 737 Max od strane američke uprave za zrakoplovstvo (FAA). Iz tvrtke kažu kako su u prvom tromjesečju ove godine izgubili 355 milijuna dolara, a ove godine će potrošiti 8 milijardi dolara zbog usporavanja proizvodnje. Tvrtka će ove godine također vjerojatno izgubiti i izvršnog direktora i predsjednika uprave.

Dionice tvrtke ove godine su pale za 30 posto, od 260,66 dolara do 182,01 dolara po dionici, koliko je cijena iznosila u petak.

Autor originalnog članka: Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Link: Justice Department Planning Fraud Charge Against Boeing

(Prevela: Nataša Belančić)

Please enable JavaScript