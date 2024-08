Analiza objava na TikToku: Kako izgleda američki politički fajt na društvenim mrežama

Pokušaj atentata na Donalda Trumpa. Bidenova odluka da se povuče iz utrke. Okupljanje demokrata oko Kamale Harris. Novi podaci analitičke tvrtke Zelf otkrivaju kako su se dramatična dva tjedna na američkoj političkoj sceni odigrala na TikToku

Djelovalo je kao da će pokušaj atentata na bivšeg američkog predsjednika i republikanskog kandidata Donalda Trumpa potpuno promijeniti javni narativ o njegovoj kandidaturi. Demokratska stranka prestala je emitirati sve oglase koji ga kritiziraju, a političari na čitavom spektru snažno su osudili taj bezumni čin nasilja. Novi podaci ekskluzivno podijeljeni za Forbes pokazali su kako je taj porast energije snažno odjeknuo i na TikToku, jednoj od platformi ključnih za razgovore o nadolazećim izborima.

U tjedan dana nakon pucnjave, broj objava o Trumpu na TikToku povećao se za gotovo 800 posto. Pregledi videa skočili su od 1 na 6 milijardi dolara. Prije pokušaja atentata, većina objava o Trumpu na TikToku bila je negativno orijentirana prema njemu, no objave u tjednu nakon pucnjave prikazivale su ga u mnogo pozitivnijem svjetlu.

Kontrola oružja i inflacija u fokusu

Potom je ovaj uzlet krenuo u suprotnom smjeru. Korisnici TikToka pažnju su usmjerili na odustajanje predsjednika Bidena od kandidature i ulazak potpredsjednice Harris u utrku. Njihov dojam o Trumpu naglo se pogoršao, iako još uvijek nije dosegao onoliko negativne razine kao i prije pucnjave.

Podatke je prikupila analitička tvrtka za TikTok imena Zelf, a oni po prvi put kvantificiraju narative na TikToku na način koji bi mogao služiti kao dopuna standardnim istraživanjima javnog mišljenja poput anketa ili fokus skupina. Podaci nude jedan od prvih konkretnih uvida u kandidaturu potpredsjednice Kamale Harris, digitalnog fenomena koji je posljednih dana potpuno preuzeo američki politički trenutak.

Osim konkretnih kandidata, Zelf prati i druge političke teme poput inflacije, imigracije i klimatskih promjena. Analiza posljednjih 15 dana pokazuje kako korisnici TikToka – baš kao i američka javnost – preferiraju Bidenovu politiku oko kontrole oružja, ali više im se sviđa Trumpova pozicija po pitanju inflacije. Neke teme, poput kontroverzne konzevativne platforme Project 2025 ili (možda iznenađujuće) rata u Izraelu i Palestini, nisu privukle veliku pozornost na TikToku.

Ono što jest privuklo ogromnu pozornost, pokazuju podaci, je tema koliko su Joe Biden i Donald Trump sposobni obnašati dužnost predsjednika. To pitanje posljednjih je tjedana njegove kampanje pogotovo opterećivalo predsjednika Joea Bidena. Zelf u priopćenju navodi: “Sposobnost za obnašanje dužnosti definitivno je bio kamen oko vrata predsjednika, a taj problem nije uspio ublažiti ni pozitivan sadržaj poput prava žena, klimatskih promjena ili Vrhovnog suda.” Iz kompanije kažu kako su snimke Bidena s argumentom da nije sposoban obnašati dužnost činile čak 32 posto ukupnog sadržaja vezanog za trenutnog američkog predsjednika.

Zelf svoje podatke dobiva prikupljanjem ukupnog broja videozapisa na TikToku koji se bave određenom temom, objasnio je za Forbes izvršni direktor Pepijn van Kesteren. TikTok Zelfu također daje statistike o svakom videu, npr. koliko puta je pregledan, koliko korisnika ga je “lajkalo” i komentiralo.

Zbog TikTokovih ograničenja prikupljanja podataka, Zelf ne može pristupiti svim videima. Kako bi mjerili rasprave o Harris – ili bilo kojoj drugoj temi – tvrtka snimke povlači temeljem mjerila “relevantnosti”, odnosno kombinacije reakcija na snimke i to koliko nedavno su objavljene. Van Kesteren kaže kako kompanija može prikupiti do 10 posto snimki na određenu temu, ali budući da prikupljaju najviše snimki s najvećim brojem reakcija, uglavnom dobivaju oko 85 posto ukupnih reakcija na neku temu, a samam time i bogat, iako nesavršen, uvid u razvoj rasprava na platformi.

Podaci pokazuju snažan kontrast u pozitivnim (odnosno negativnim) raspravama na neku temu za Joea Bidena (-31), Donalda Trumpa (-5) i Kamale Harris (+49). Te brojke znače da pozitivne objave o Harris dobivaju oko 49 posto više reakcija od negativnih, dok negativne objave o Bidenu dobivaju oko 31 posto više reakcija od pozitivnih.

Kompanija također ocjenjuje druge građanske i političke teme, čime mogu postati moćan alat transparentnosti za istraživače i novinare koji žele razumjeti kako TikTok oblikuje rasprave o, recimo, neovisnosti Tajvana ili ratovima u Ukrajini ili Gazi.

lako je svhatiti kako bi podaci Zelfa mogli promijeniti način na koji politički kandidati donose odluke. Ipak, koliko god važni oni bili za predsjedničke izbore, vjerojatno su još korisniji za kandidate u utrkama za niže pozicije, gdje kupovina oglasa i digitalne kampanje mogu značajno promijeniti percepciju kandidata ili rješenja za koja se zalažu. Uzimajući u obzir ogromnu moć i popularnost TikToka među američkom publikom, pouzdano mjerenje rasprava na TikToku moglo bi služiti kao korisna nadopuna fokus grupama, anketama i drugim tradicionalnim ispitivanjima javnog mišljenja.

Pad transparentnosti

Posljednjih godina, društvene mreže su oslabile alate za transparentnost koji omogućuje novinarima, istraživačima i javnosti da imaju uvid u rasprave na platformama. Godine 2021., Meta je najavila kako će ugasiti Crowdtangle, alat za nadzor nad raspravama u stvarnom vremenu koji su prethodno nudili izbornim dužnosnicima u svih 50 američkih saveznih država i alat koji je program Stanford Internet Observatory koristio za otkrivanje stranih operacija utjecanja na politička kretanja. Iste godine je i Twitter uklonio svoj centar za transparentnost oglasa koji je javnosti omogućavao da prepoznaju političke oglase na platformi.

I TikTok je svjesno ograničio javno dostupne podatke. Ove godine su ukinuli alat koji su dosad koristili istraživači i novinari kako bi pratili popularnost raznih hashtagova na stranici. Platforma je alat ukinula nakon što su ga kritičari TikToka upotrebljavali za propitkivanje njenog utjecaja. “Nažalost, neki pojedinci i organizacije su zloupotrebljavali funkciju pretrage kako bi izvlačili netočne zaključke, zbog čega smo odlučili promijeniti neke od značajki kako bi se one mogle koristiti u svrhu za koju su i namijenjene,” rekao je tada glasnogovornik TikToka Alex Haurek. Iz TikToka nisu odgovorili na upite za komentar.

