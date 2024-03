Australski milijarder gradi savršenu repliku Titanica

Ljubitelje Titanica razveselit će vijest o nastavku rada na vjernoj replici broda čije se prvo putovanje najavljuje za lipanj 2027. godine. Za gradnju modernijeg broda koji će omogućiti ugođaj nekadašnjih putovanja zaslužan su australski milijarder Clive Palmer i njegova tvrtka Blue Star Line.

Australski milijarder Clive Palmer, vlasnik australske tvrtke Blue Star Line, objavio je kako završavaju plan dizajna za gradnju broda Titanic II.

Titanic II zamišljen je kao savršena replika poznatog Titanica, broda koji je 1912. godine potonuo nakon sudara sa santom leda na svom prvom putovanju između Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a. Riječ je o vjerojatno globalno najpoznatijoj brodskoj nesreći koju je dodatno popularizirao film Titanic snimljen 1997. godine.

Blue Star Line, naziv nove tvrtke, identičan je nazivu britanske tvrtke koja je postojala od 1911. do 1998. godine. Tvrtka u čijem je vlasništvu bio originalni Titanic zvala se White Star Line. Ona je postojala od 1845. do 1934. godine kad se spojila s tvrtkom Cunard koja postoji i danas.

Planovi za gradnju Titanica II postoje već nekoliko godina, ali ih je usporila kriza u kojoj je industrija kruzera bila zbog Covida. Sad su spremni angažirati najbolje brodograditelje, dizajnere i inženjere kako bi izgradili repliku legendarnog broda. Prvo putovanje najavljuju za lipanj 2027. godine.

Povezivat će Southampton i New York

“Blue Star Line će stvoriti autentično Titanic iskustvo, osiguravajući putnicima brod s istim interijerima i kabinama kao na originalnom brodu, integrirajući pri tome moderne sigurnosne procedure, navigacijske metode i tehnoologiju 21. stoljeća kako bi pružili najvišu razinu luksuzne udobnosti” – rekao je Palmer.

Titanic ll bit će težak oko 56.000 tona, sastojat će se od devet paluba te biti iste dužine – 269 metara. Sadržavat će 835 kabina uključujući 383 kabine prve klase, 201 kabinu druge klase i 251 kabinu treće klase. Ti brojevi nisu potpuno identični kao na originalnom brodu, ali je ukupni kapacitet od 2435 putnika isti.

Osim iskustva krstarenja, putnici na novom brodu doživjet će i putovanje u prošlost i ugođaj s originalnog Titanica. Jedna od ruta kojima će brod ploviti će biti originalna od Southamptona do New Yorka. Carpathia koja je spasila preživjele putnike s originalnog Titanica, tada je plovila na relaciji New York – Rijeka. Danas više ne postoji putnički brod s tim imenom, kao ni brod koji bi plovio na navedenoj ruti, no u Rijeci i dalje postoji prsluk za spašavanje s originalnog Titanica. Jedini je prsluk s Titanica u Europi, a pohranjen je u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja.