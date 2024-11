Aviokompanija Spirit Airlines podnijela zahtjev za bankrot

Višegodišnji gubitci, dva propala spajanja i brojni drugi izazovi izazvali su tijekom protekle godine pad dionica ovog jeftinog avioprijevoznika za nevjerojatnih 92 posto. Ipak, iz Spirit Airlinesa poručuju kako će se vratiti.

Spirit Airlines, najveći jeftini avioprijevoznik u sjevernoj Americi, podnio je zahtjev za bankrot, ali kaže kako će za putnike sve ostati isto kao i prije.

Spirit je prva američka aviokompanija koja je proglasila bankrot nakon American Airlinesa prije 13 godina. Kao što je bio slučaj i tada, bankrot Spirit Airlinesa signalizira razdoblje restrukturiranja tijekom kojeg će tvrtka imati zaštitu suda dok reže troškove.

Tvrtka nije ostvarila profit od 2019. godine, a u prvoj polovici 2024. zabilježila je gubitak od preko 335 milijuna dolara. Izvršni dirketor Spirit Airlinesa Ted Christie rekao je kako je “temeljita rekapitalizacija kompanije snažan znak povjerenja” vlasnika obveznica.

Iz Spirita kažu kako očekuju da će iz procesa bankrota izaći u prvom tromjesečju 2025. godine. U međuvremenu inzistiraju kako se za putnike ništa neće promijeniti.

“Najvažnije što trebate znati jest da možete nastaviti kupovati karte i letjeti, sada i ubuduće,” napisao je Christie u otvorenom pismu kupcima, naglašavajući kako će moći koristiti karte, bodove lojanosti i kredite “kao i obično.”

Spirit, sinonim za iznimno niske cijene i osnovnu uslugu, najveći je jeftini avioprijevoznik u sjevernoj Americi / FOTO: Spirit Airlines via FORBES

Pionir dodatne naplate za prtljagu, pića i gotovo sve ostalo

Poznat po svojim žutim zrakoplovima, Spirit je već dugo bio simbol ultrajeftinih aviokompanija koje obećavaju najosnovniju uslugu i iznimno niske cijene. Ova tvrtka bila je pionir u ekstremnim uštedama koje su postale sveprisutne u putovanjima zrakoplovom. Godine 2010. postala je prva američka aviokompanija koja je putnicima dodatno naplaćivala carry-on prtljagu. Danas se putnicima naplaćuje gotovo sve – prtljaga koju nose u kabinu, prtljaga koju ostavljaju na check-inu, odabir sjedala, pića u avionu, čak i printanje karata u zračnoj luci.

Posljednjih godina su financijski problemi tvrtke porasli. Mučila se s povećanjem troškova tijekom pandemije, kao i povlačenju motora Pratt & Whitney, što je prizemljilo desetke aviona. Dok su starije kompanije imale koristi od porasta prodaje za međunarodne letove, Spirit je bio ograničen na prezasićeno domaće tržište. Također ih je čekao i rok za ponovne pregovore o isplatama duga od 1,1 milijardu dolara, koji je isticao sljedeće godine.

Najznačajniji problem bila je propast dva potencijalna spajanja – prvi s Frontier Airlinesom, a drugi s JetBlue Airwaysom. Potonji je blokiran po zakonu o sprječavanju monopola. U poruci investitorima prošlog tjedna, analitičarka Raymond Jamesa Savanthi Syth predvidjela je kako je “spajanje s Frontierom vjerojatno” nakon što Spirit smanji otisak svojeg poslovanja.

Izvršni direktor Christie u veljači je odbacio izvješća da će kompanija podnijeti zahtjev za bankrot. “Ovu pogrešnu priču guraju komentatori,” rekao je šef tvrtke investitorima i analitičarima. “Likvidnost vlada, a mi smo poboljšali svoje razine i imamo potrebnu fleksibilnost za uspješan dogovor s JetBlueom ili kretanje na samostalni put.”

Zbog podnošenja bankrota, iz Spirita kažu kako očekuju da će nestati s njujorške burze. Prije otvaranja burzi u utorak ujutro, cijene dionica Spirita iznosile su tek 1,08 dolara.

Autor originalnog članka: Suzanne Rowan Kelleher, Forbes

Link: Spirit Airlines Files For Bankruptcy, Aims To Exit Chapter 11 In Early 2025

(Prevela: Nataša Belančić)