Bezosova kompanija Blue Origin ovog će vikenda odvesti turiste u svemir po prvi put od 2022.

Tvrtka milijardera Jeffa Bezosa Blue Origin 19. će svibnja ponovno započeti sa sovjim programom svemirskog turizma: odvest će u svemir šest ljudi po prvi put u gotovo dvije godine.

Raketa New Shepard bit će lansirana iz Teksasa u nedjelju ujutro po lokalnom vremenu, najavila je kompanija u utorak. Prevozit će šest civila, uključujući 90-godišnjeg kipara Eda Dwighta koji je 1961. godine ušao u povijest kao prvi crnac koji je postao kandidat za astronauta u SAD-u. Nikada nije odabran za neku svemirsku misiju.

Lansiranje u nedjelju označit će ponovno pokretanje Blue Originovog programa za svemirski turizam koji je zapostavljen nakon kolovoza 2022. jer je usred leta jedna raketa New Shepard, koja nije imala posadu, pretrpjela nesreću, zbog čega je došlo do istrage američke administracije za zrakoplovstvo.

Bit će to sedmi let s posadom Blue Origina, a ukupan broj ljudi koje je tvrtka uspješno poslala u svemir popet će se na 37.

Blue Origin nudi put dalje od međunarodno priznate granice svemira na visini od stotinu kilometara od Zemlje brzinom čak triput većom od brzine zvuka, što posadi omogućava da lebde u bestežinskom stanju prije povratka na Zemlju.

Lansiranje će se prenositi uživo na internetskim stranicama Blue Origina, a stream će započeti 40 minuta prije samog lansiranja.

Prije greške iz 2022. raketa New Shepard izvela je šest uspješnih misija s preko dvadeset putnika među kojima su bili sam Bezos, zvijezda Zvjezdanih staza William Shatner i bivši igrač NFL-a Michael Strahan. Nakon greške je Blue Origin proveo istragu uz nadzor FAA-ja, koja je završila prošlog rujna. FAA je otkrio kako je uzrok nesreće vjerojatno bilo “strukturni kvar na motoru izazvan višim temperaturama od očekivanih.” Kompaniji je naređeno da poduzme 21 korak za ispravak problema.

Prva karta za let raketom New Shepard prodana je na aukciji za 28 milijuna dolara, iako je nejasno kolika je uobičajena cijena karte. Neka izvješća navode kako je Bezos letove planirao naplaćivati preko 200.000 dolara.

Dwight će sa svojih 90 godina postati najstariji čovjek u svemiru i za nekoliko mjeseci srušiti Shatnerov rekord, prenosi NPR. Ostali putnici uključuju investitora Masona Angela, osnivača Sylvaina Chirona, poduzetnika Kennetha Hessa, Carol Schaller i pilota Gopija Thotakuru.

Autor originalnog članka: James Farrell, Forbes

Link: Bezos’ Rocket Company Will Send Tourists To Space This Weekend For First Time Since 2022

(Prevela: Nataša Belančić)