Bidenova kampanja ruši rekorde: Skupili su 100 milijuna dolara u zadnjem kvartalu

Američki predsjednik Joe Biden u četvrtom je kvartalu 2023. godine prikupio gotovo 100 milijuna dolara, objavila je ovog tjedna njegova kampanja. Dodaju kako predsjednik sada ima više novca od bilo kojeg drugog demokratskog kandidata u povijesti.

Bidenova kampanja u posljednja je tri mjeseca prošle godine prikupila 97 milijuna dolara, premašivši tako 71 milijun koliko su prikupili u trećem kvartalu iste godine. Sada imaju 117 milijuna dolara gotovine, a većinom se radi o donacijama direktno Bidenovoj kampanji, kao i Demokratskom nacionalnom odboru i stranci na razini saveznih država.

Joe Biden tako ima više novca od bilo kojeg drugog demokratskog predsjedničkog kandidata u povijesti u ovoj fazi izbornog ciklusa, kažu iz kampanje.

Primili su donacije od preko 520.000 pojedinaca, a 97 posto donacija bilo je manje od 200 dolara, dodaju.

Do ovog porasta donacija došlo je nakon što se Biden krajem godine krenuo udvarati nekim poznatijim donatorima, izvještava Reuters, dok Politico naglašava kako je Bidenova kampanja dosad bila relativno štedljiva, zbog čega su uspjeli nagomilati ovoliko novca.

Ono što ne znamo jest koliko novca je uspio prikupiti bivši američki predsjednik i trenutni favorit za kandidata republikanske stranke, Donald Trump. Bidenove brojke nisu premašile iznos donacija koje je Trump prikupio 2020.: naime, u četvrtom kvartalu 2019. on je imao preko 154 milijuna dolara. Trump još uvijek nije objavio brojke o donacijama s kraja godine, a to mora učiniti do kraja siječnja. Posljednje informacije pokazuju da u svojim zalihama ima nekih 38 milijuna dolara.

Biden pred Trumpom ima prednost i zbog toga što sva svoja sredstava može čuvati za same predsjedničke izbore, budući da na njegovoj strani nema relevantnih kandidata za nominaciju, dok Trump mora trošiti novac kako bi pobijedio svoje rivale za republikansku kandidaturu.

Još uvijek je teško predvidjeti kakvi bi mogli biti rezultati ovogodišnjih predsjedničkoj izbora, iako se zasada čini kako će Trump biti nominiran za kandidata svoje stranke, kao ustalom i Biden. Ankete pokazuju mrtvu trku između dvojice kandidata: Istraživanje Reuters/Ipsos od 10. siječnja otkriva kako i Biden i Trump uživaju podršku 35 posto birača, dok ih je 30 posto neodlučno ili bi željeli nekog drugog. Anketa Gallup pokazala je kako je popularnost kandidata na sličnim razinama: 42 posto birača ima pozitivno mišljenje o Trumpu, dok 41 posto to misli za Bidena.

Rezultate prikupljanja sredstava Bidenova kampanja je objavila samo nekoliko dana nakon ankete ABC Newsa i Ipsosa koja je otkrila kako je podrška predsjedniku pala na 33 posto – najnižu razinu od one koju je George W. Bush imao između 2006. i 2008. Amerikanci su izrazili nezadovoljstvo načinom na koji Biden upravlja ekonomijom, imigracijom na granici s Meksikom i ratom između Izraela i Hamasa. Samo 28 posto ispitanih reklo je kako misle da je Biden dovoljno “mentalno jak” da bi nastavio biti predsjednik.

Ipak, 57 posto Demokrata još uvijek kaže kako su zadovoljni s tim što je on stranački kandidat za predsjednika.

Autor originalnog članka: Alison Durkee, Forbes

Link: Biden Raises Nearly $100 Million At End Of 2023 – With Record Amount Of Cash To Spend

(Prevela: Nataša Belančić)