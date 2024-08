Bivši britanski tenkovi Challenger 2 dolaze u Kursk dok ukrajinska invazija na Rusiju ulazi u 11. dan

Ruski dron onesposobio je jedan Challenger 2 na istočnom rubu zone invazije.

Rijetki tenkovi Challenger 2 britanske proizvodnje koji su dio ukrajinskih zračno-desantnih snaga, pridružili su se ukrajinskoj vojnoj operaciji u ruskoj Kurskoj oblasti. To je najnoviji znak da ukrajinska operacija u ruskom pograničnom području nije neki kratkotrajni upad, nego stvarna invazija s dugoročnim implikacijama.

Prvi čvrsti dokaz da je ukrajinska 82. zračno-desantna brigada — jedini operater 14 Challengera 2 koje je Ujedinjeno Kraljevstvo doniralo Ukrajini prošle godine — poslala tenkove od 71 tone za četiri osobe u Kursk pojavio se u nedjelju, šestog dana invazije, kada je ruska bespilotna jedinica objavila video koji prikazuje napad dronom na jedan od teško oklopljenih tenkova.

Videozapis koji je objavila ruska postrojba Kaskad, prikazuje streljivo Lancet koje leti i udara u Challenger 2. To se navodno dogodilo blizu istočnog ruba zone invazije. Čini se da fotografija snimljena sa zemlje potvrđuje da je Lancet, težak do 13 kilograma, uništio stari tenk iz 1990-ih.

Ovo je drugi potvrđeni gubitak Challengera 2 82. zračno-desantne brigade: prvi je izgubljen tijekom ukrajinske protuofenzive u ljeto 2023. u južnoj Ukrajini pod ruskom okupacijom. Nakon što je otpisala najmanje dva Challengera 2, 82. zračno-desantna brigada ima manje od 12 tenkova u jednoj satniji.

Elitna 82. zračno-desantna brigada — jedna od najmanje tri ukrajinske zračno-jurišne brigade koje su dale snage u operaciji Kursk — trpi značajne gubitke dok se bori za proširenje ukrajinske zone kontrole u ruskoj oblasti, koja se trenutačno proteže na stotine kvadratnih kilometara.

Ruske trupe objavile su fotografije i videozapise koji prikazuju krvave posljedice uspješnih zasjeda na prethodnici 82. zračno-jurišne brigade. Čini se da je brigada osim Challengera 2 izgubila i nekoliko borbenih vozila pješaštva Stryker američke proizvodnje.

