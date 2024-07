BMW povlači gotovo 300.000 vozila zbog opasnosti od otpadanja dijelova u nesrećama

BMW je najavio povlačenje više od 291.000 vozila zbog problema s dijelom automobila koji bi se mogao odvojiti nakon oštećenja u nesreći i tako povećati rizik od ozljede, stoji u podnesku regulatorima podnijetom u srijedu. Proizvođač je ranije već povukao stotine tisuća automobila zbog zračnih jastuka koji mogu eksplodirati.

Povlačenje se odnosi na neke automobile X3 sDrive30i, X3 M4oi i X3 proizvedene između 2018. i 2023. godine, kažu iz američkog Nacionalnog ureda za sigurnost prometa na autocestama (NHTSA).

Vozilima je ugrađena šipka za teret na krovu koja bi mogla biti oštećena u “teškoj nesreći”, zbog čega bi se mogla odvojiti, kažu regulatori.

BMW je saznao za “tešku nesreću” u kojoj je sudjelovao jedan od zahvaćenih modela u kolovozu 2022. godine, kažu iz tvrtke, iako je vlasnik angažirao pravne savjednike i detalji o nesreći nisu bili dostupni.

Njemački i sjevernoamerički uredi BMW-a dobili su obavijesti u listopadu i siječnju, omogućavajući im da analiziraju vozila u ožujku i travnju. Analiza je uključivala testove sudara i pregled proizvodnje.

Iz BMW-a kažu kako će vlasnike zahvaćenih automobila početi obavještavati 30. kolovoza, a autosaloni će ponuditi besplatnu zamjenu spornog dijela.

BMW je ove godine povukao ukupno 778.102 vozila u sedam navrata, pokazuju podaci NHTSA. Oko 88 posto tih automobila povučeno je samo ovog mjeseca. Ranije u srpnju proizvođač je najavio povlačenje više od 390.000 automobila, obavijestivši regulatore da su neki od modela opremljeni prethodno povučenim zračnim jastucima koji mogu eksplodirati u nesreći. To povlačenje zahvatilo je neke modele sa zračnim jastucima tvrtke Takata koji su odgovorni za smrt najmanje 27, a ozljede najmanje 400 ljudi u SAD-u, kažu iz NHTSA, uključujući i vozača koji je ozlijeđen u nesreći u listopadu.

Proizvođač je povukao još 1.000 automobila narednog tjedna, također zbog zračnih jastuka tvrtke Takata.

Autor originalnog članka: Ty Roush, Forbes

Link: BMW Recalls 291,000 Cars With Part That Could Detach In Rear Crash

(Prevela: Nataša Belančić)

