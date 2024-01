Boeing može popraviti zastrašujući kvar na 737 MAX 9, no ima i druge, mnogo veće probleme

Kvar na zrakoplovu Alaska Airlinesa možda je uzrokovala proizvodna greška koju je lako popraviti. Ono što nije lako popraviti su širi problemi s kvalitetom nastali nakon što je tvrtka tijekom pandemije otpustila tisuće iskusnih radnika

Što se tiče problema s kojima se suočava Boeing, ispadanje panela na zrakoplovu Alaska Airlinesa od prošlog petka moglo bi se ispostaviti kao malena – iako zastrašujuća – epizoda. Sve upućuje na to da se radi o lako popravljivom propustu u proizvodnji, a ne širem problemu dizajna, a 171 zrakoplova istog tipa koji su prizemljeni diljem SAD-a mogli bi poletjeti ovog tjedna, kažu industrijski stručnjaci.

Ipak, ovo je samo posljednji u nizu problema kvalitete u Boeingu dok tvrtka pokušava ponovno oživjeti produkciju nakon najgora dva udarca u njenoj povijesti: najprije je Boeing morao privremeno zatvoriti svoju tvornicu 727 MAX zrakoplova 2020. nakon dva smrtonosna pada, a potom je došla i pandemija koja je unijela pomutnju u svakom drugom segmentu.

Boeing je do određene mjere zaštićen činjenicom što zajedno s Airbusom na tržištu zrakoplova uživa duopol. Usprkos svim problemima, tvrtka je prošle godine zabilježila najveći broj narudžbi od 2014. godine dok zračne linije očajnički traže nove zrakoplove tijekom naglog oporavka nakon pandemije. Ipak, ako svojim kupcima ne dostave kvalitetne proizvode, Boeing bi mogao završiti na dalekom drugom mjestu.

“Ako se ovakvi udarci nastave, u jednom trenutku bi javnost mogla izgubiti povjerenje u 737 MAX, a to bi moglo negativno utjecati na prodaju,” napisao je u ponedjeljak analitičar banke Bank of America Alan Epstein.

Američki FAA u subotu je naredio prizemljenje zrakoplova 737 MAX 9, najveće varijante Boeingovog bestsellera. Naredili su Alaski i Unitedu, dvjema američkim linijama koje koriste te zrakoplove, da provedu inspekcije dijela zrakoplova koji je otpao s leta Alaska Airlinesa u petak. Radi se o “čepu” umetnutom u otvore na trupu zrakoplova iza oba krila.

Diagram of a Boeing 737-9 mid-cabin door plug and components (Source: Boeing) pic.twitter.com/7qPF5MGAOX — NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) January 8, 2024

Dizajn ovog čepa temeljito je testiran: on se koristi već desetljećima u stotinama Boeingovih zrakoplova, kaže John Goglia, bivši zrakoplovni mehaničar koji je od 1995. do 2004. bio član američkog nacionalnog odbora za sigurnost transporta.

Goglia kaže kako za incident postoje dva moguća uzroka. Jedna opcija je proizvodna greška do koje je moglo doći u tvornicama tvrtke Spirit AeroSystems koja proizvodi trupove zrakoplova za Boeing. Druga opcija je pogrešna instalacija dijela u Boeingovoj tvornici gdje se ti dijelovi uklanjaju kako bi radnici mogli unijeti unutarnje komponente pri sastavljanju zrakoplova. Nakon ponovnog umetanja, taj dio se testira kako bi se osiguralo da može izdržati sve pritiske kojima će biti izložen u zraku.

Sve više izgleda kao da se nije radilo o izoliranoj grešci. Iz Uniteda je u ponedjeljak rečeno kako su tijekom inspekcije svojih zrakoplova pronašli “primjere gdje se čini da postoji problem instalacije” tog dijela, uključujući klimave vijke. I iz Alaske se navodi kako su njihovi mehaničari pronašli “labave dijelove.”

Boeing u izjavi navodi: “Posvećeni smo naporima da svaki Boeingov zrakoplov ispunjava specifikacije i najviše standarde sigurnosti i kvalitete.” Iz Spirit AeroSystemsa kažu: “Spirit je vjeran partner Boeinga na 737 programu, a s njima ćemo surađivati i po ovom pitanju.”

NTSB/Handout via REUTERS/File Photo

Investitori su u ponedjeljak “potopili” dionice Boeinga i Spirita. Dionice Boeinga pale su za 8 posto na 229 dolara, a Spirita za 11 posto na 28.20 dolara. Analitičari s Wall Streeta uglavnom vjeruju kako je incident na zrakoplovu Alaska Airlinesa bio izoliran. “Po nama je ovo problem kontrole kvalitete pri proizvodnji, a nije povezano s dizajnom,” napisao je analitičar Peter Arment iz Bairda.

No Boeing i njegovi dobavljači imaju popriličan broj problema s kontrolom kvalitete. Svi oni muče se s pronalaskom dovoljnog broja radnika nakon što su tijekom pandemije otpustili tisuće iskusnih djelatnika. Samo Boeing otpustio je oko 26.000 ljudi.

Prošlog mjeseca Boeing je zatražio vlasnike nedavno dostavljenih zrakoplova 737 MAX da provjere sustav upravljanja zbog mogućnosti labavih vijaka. Tijekom ljeta je tvrtka usporila proizvodnju zbog rupa koje su radnici Spirita nepravilno izbušili u pregradama na stražnjem dijelu aviona.

Uprava Spirita istog trena je zamijenila izvršnog direktora Toma Gentilea s bivšim direktorom u Boeingu, Patom Shanahanom, koji je obećao da će poboljšati kvalitetu. Nekoliko tjedana kasnije Boeing je pristao na reviziju ugovora s ključnim dobavljačem, davši tvrtci tako injekciju novca kako bi mogli uložiti u alate i povećati proizvodnju.

Istovremeno, čitav niz problema u proizvodnji i nadzoru u Boeingovoj tvornici koja proizvodi profitabilne zrakoplove 787 natjerali su FAA da tamo zaustavi produkciju na više od godinu dana, do srpnja 2022., dok je proizvođač revidirao svoje procese. I obrambeni aspekt Boeingovog biznisa opterećen je gubicima, djelomično zbog skupih grešaka u programima koji uključuju tankere KC-46A i svemirske letjelice Starliner.

Glavni uzrok je samo jedan: zrakoplovne kompanije imaju neiskusnije zaposlenike, djelomično zato jer sporo zapošljavaju. Proizvođači potrošačkih dobara poput automobila ili namještaja uspjeli su se oporaviti ranije tijekom pandemije uz podršku vladinog novca, kaže Richard Aboulafia, direktor konzalting tvrtke AeroDynamic Advisory, za Forbes. To je zrakoplovnu industriju učinilo nekompetitivnom iz perspektive potrage za vještim radnicima.

Aboulafia je skeptičan da će trenutni menadžeri u Boeingu uspjeti popraviti probleme nakon što su se godinama fokusirali na kratkoročne financijske dobitke, između ostalog prisiljavajući dobavljače poput Spirita na smanjenje cijena i produljujući rokove plaćanja. To je dovelo do “neadekvatnih resursa i neadekvatnog financiranja,” kaže on.

Aboulafia Boeingovog izvršnog direktora Davida Calhouna kritizira kao “odsutnog lidera.” Calhoun je poziciju preuzeo 2020., a otada uglavnom radi od kuće, izvijestio je Wall Street Journal. “Morate imati više vodstvo koje je uključeno u proces izgradnje zrakoplova, koje zapravo posjećuje tvornice, razgovara s ljudima i zaključuje jesu li resursi adekvatni, koje razgovara s dobavljačima na isti način,” kaže on.

Ono što Boeing podhitno treba je pojačanje inspekcija kvalitete kako bi probleme primijetili na vrijeme, dodaje Goglia.

To se do određene mjere i dogodilo u tvornici zrakoplova 787 pod pritiskom vlade, no Boeingovi direktori imaju naviku djelatnike u odjelu kontrole kvalitete gledati kao “teret” jer oni ništa ne proizvode, kaže Goglia. “To su njima sve dodatni troškovi. I dan danas vas uče u poslovnim školama da takve troškove režete gdje god možete.”

Autor originalnog članka: Jeremy Bogaisky, Forbes

Link: Boeing Can Fix Frightening Flaw In 737 MAX 9. But There Are Deeper Problems.

(Prevela: Nataša Belančić)