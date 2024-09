Boeing uspio izbjeći štrajk koji bi paralizirao cijelu tvrtku

Boeing je uspio postići uvjetni sporazum sa sindikatom koji predstavlja više od 33.000 zaposlenika i tako potencijalno izbjeći štrajk do kojeg je moglo doći već ovog tjedna, što bi donijelo nove probleme već ionako opterećenoj kompaniji.

Sporazum uključuje povišice od 25 posto tijekom naredne četiri godine, kao i niže troškove zdravstvenog osiguranja, stoji u priopćenjima tvrtke i sindikata International Association of Machinists District 751.

Boeing je također obećao da će svoj sljedeći zrakoplov izgraditi u tvornici pored Seattlea u saveznoj državi Washington i tako zadržati proizvodnju u dugogodišnjem centru tvrtke nakon što su neki segmenti preseljeni u tvornicu u jeftinijoj Južnoj Karolini.

Letjelica Starliner koju je izradio Boing u suradnji s NASA-om imala je niz problema. Foto: Aubrey Gemignani/Nasa/Planet Pix / Shutterstock Editorial / Profimedia

Do sporazuma je došlo u ranim jutarnjim satima u nedjelju nakon višetjednih pregovora, a on znači da će tvrtka najvjerojatnije izbjeći štrajk: trenutni ugovor sindikata i kompanije istječe 12. rujna, a radnici su bili spremni na štrajk u slučaju da ne dođe do novog dogovora prije tog datuma, prenosi CNN.

Članovi sindikata još uvijek moraju glasati o sporazumu, što će učiniti u četvrtak, no lideri sindikata preporučuju da se sporazum odobri.

Problemi s avionima 737 i letjelicom Starliner

Štrajk bi bio samo posljednji u nizu negativnih vijesti za Boeing. Loš period krenuo je nakon problema sa avionima 737, kao i svemirske letjelice Starliner. Pitanja o sigurnosti Boeingovih novijih aviona 737 MAX krenula su nakon smrtonosnih nesreća 2018. i 2019. godine koje su pripisane greškama u sustavu kontrole leta. Zbog toga su avioni bili prizemljeni više od godinu dana nakon 2019. godine, a nekoliko saveznih istraga kulminiralo je dogovorom u kojemu je Boeing priznao krivnju za prijevaru ove godine. 737 MAX ponovno su dospjeli na naslovnice ranije ove godine, nakon što je tijekom leta Alaskan Airlinesa s jednog od aviona odletio panel.

Boeing je također zabilježio nekoliko mjeseci slabe prodaje izazvane istragama u probleme s proizvodnjom i sigurnošću. U svibnju je Boeing zaprimio narudžbe za samo četiri nova aviona 737 Dreamliner i nijednu narudžbu za 737 MAX, izvijestio je CNN. Kompanija je prije nekoliko tjedana imenovala novog izvršnog direktora.

Autor originalnog članka: Molly Bohannon, Forbes

Link: Boeing Reaches Major Labor Deal – Averting Costly Strike Amid Rough Year

(Prevela: Nataša Belančić)