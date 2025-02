Četrnaest država tužilo „Agenta kaosa“ u Trumpovoj administraciji

Četrnaest saveznih država predvođenih Novim Meksikom tužilo je jučer Odjel za efikasnost vlade (DOGE). Osporavaju navodno „nezakonito delegiranje izvršne vlasti Elonu Musku“. Tvrde da je to narušilo rad saveznih agencija i „izazvalo široko rasprostranjen poremećaj rada“. Kritike na račun sve moćnije Muskove agencije rastu.



Državni tužitelji Novog Meksika, Arizone, Michigana i još 11 drugih saveznih država tužili su Muska, DOGE i predsjednika Donalda Trumpa. Tvrde da je Muskov „praktično neograničen autoritet“ neustavan. U tužbi se navodi da je Trump „pretvorio manju poziciju, koja je ranije bila odgovorna za upravljanje vladinim web-stranicama, u agenta kaosa bez ograničenja“.

Eliminiranje rasipanja

DOGE je objavio na X-u da je njegova službena stranica aktivna, iako je na njoj bio samo feed objava koje je agencija objavljivala na mreži X, stranica za prijavu zainteresiranih za rad u DOGE-u, grafikon koji prikazuje raspodjelu vladinih zaposlenih, i stranica s uštedama na kojoj je pisalo: „Računi uskoro stižu, najkasnije do Dana zaljubljenih“.



U objavi kojom je najavljena stranica, odjel je naveo da će „neprestano raditi na maksimizaciji korisnosti i transparentnosti stranice“.



Stranica je postala dostupna skoro 24 sata nakon što je Musk rekao za ABC News da se sve aktivnosti DOGE-a objavljuju na stranici kako bi se povećala transparentnost.



Trump je izdao izvršnu naredbu kojom nalaže vladinim agencijama da konzultiraju DOGE prilikom odobravanja zapošljavanja, određivanja odnosa broja zaposlenih i planiranja zapošljavanja. Sve to u cilju smanjenja broja radnika u federalnim institucijama i „eliminiranja rasipanja, viškova i izoliranosti“.



Na četiri radnika koja odu jedan se može zaposliti

Naredbom se predviđaju masovna smanjenja broja zaposlenih u federalnoj administraciji. To uključuje direktivu „da svaka agencija zaposli najviše jednog radnika na svakih četvero koji odu“. Izuzeci važe za vojsku i organe za provođenje zakona.



Govoreći u Ovalnom uredu zajedno s Trumpom, Musk je branio rezove koje provodi DOGE. Rekao je da su oni provedeni transparentno objavljivanjem informacija na mreži X i na službenoj stranici DOGE-a. Također je istaknuo da pokušava uvesti „kontrole zdravog razuma koje su morale postojati, a do sada ih nije bilo“ u vezi s federalnom potrošnjom.



„Nismo imali pojma da ćemo pronaći ovoliko“, rekao je Trump o radu DOGE-a do sada. Dodao je: „Otkrivamo ogroman stupanj prijevara i zloupotreba“.



Na pitanje kako odgovara na kritike da na netransparentan način preuzima kontrolu nad vladom, Musk je rekao: „Ljudi su glasali za veliku reformu vlade, u to ne bi smjelo biti sumnje… dobit će ono za što su glasali… i to je ono što demokracija predstavlja“.

Zabrana pristupa podacima trezora

Okružni sudac SAD-a Paul Engelmayer izdao je u subotu rano ujutru nalog kojim se Muskovoj agenciji za efikasnost vlade zabranjuje pristup trezorskim isplatama. Naveo je povećan rizik od hakiranja osjetljivih podataka. Također je naložio onima kojima je sada onemogućen pristup tim sustavima da unište sve informacije preuzete od 20. siječnja.



Oko 19 demokratskih državnih tužitelja tuži Trumpa i tajnika Trezora Scotta Bessenta zbog omogućavanja DOGE-u pristup sustavima vladinih plaćanja. Tvrde da taj potez krši zakon, ugrožava osobne podatke i može otvoriti vrata DOGE-u da neustavno smanji potrošnju koju je Kongres već odobrio.



