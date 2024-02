Deset srušenih zrakoplova u deset dana: Sve su veći ruski gubici u zračnim napadima u Ukrajini

Ukrajinske zračne snage tvrde kako su u deset dana srušile deset ruskih ratnih zrakoplova: devet najboljih zrakoplova Sukhoi Su-34 i Su-35, kao i jedan rijetki špijunski zrakoplov Beriev A-50.

To je mnogo veći broj izgubljenih zrakoplova u nešto više od tjedan dana od onog koliko si Rusi mogu priuštiti. Ograničena međunarodnim sankcijama, ruska zrakoplovna industrija ne može proizvesti više nego dvadesetak novih ratnih zrakoplova godišnje. Što to znači? Rusi gube zrakoplove 20 puta brže nego što ih mogu nadomjestiti.

Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je deveto i deseto rušenje ovog mjeseca u utorak. “Ups, evo opet!” našalili suse iz ministarstva. “To je sada deset srušenih ruskih zrakoplova u 10 dana!”

Nejasno je kako Ukrajinci uspijevaju srušiti toliki broj zrakoplova. Moguće je da su ukrajinske zračne snage neke od svojih bacača projektila Patriot, američke izrade, preraspodijelile u mobilne timove za protuzračnu obranu koji se brzo kreću duž 960 kilometara duge fronte i pripremaju zamke za ruske zrakoplove.

Ipak, udaljenost s koje su Ukrajinci u petak srušili zrakoplov A-50 – nešto preko 190 kilometara – sugerira da su koristili neki sustav duljeg dometa, možda i S-200 iz vremena Hladnog rata koje su izvukli iz skladišta.

Također je očito da su Ukrajinci premjestili neke od svojih dvadesetak bacača raketa NASAMS, dometa 40 kilometara, bliže liniji fronte. Rusi su u ponedjeljak pronašli – i uništili – njihov prvi bacač NASAMS u blizini Zaporižja na jugu zemlje.

Najtočniji odgovor na nedavne uspjehe ukrajinske protuzračne obrane možda je činjenica da koriste sve gore nabrojane sustave, ali i neke druge, na agresivniji način. Taj pristup nije bez rizika: bacači Patriot i NASAMS ispaljuju projektile američke izrade, a SAD Ukrajini nije isporučio artiljeriju još od kraja prosinca, nedugo nakon što su proruski Republikanci u američkom Kongresu blokirali glasanje o daljnjoj pomoći.

Drugim riječima, Ukrajini će s vremenom – možda čak i vrlo uskoro – ponestati najboljih protuzračnih projektila.

Ipak, moguće je da su i ruske snage odgovorne za povećanje gubitaka u zrakoplovstvu. Nakon što su prije dva tjedna napokon porazili – plativši ogromnu cijenu u ljudstvu i opremi – iscrpljeni ukrajinski garnizon u ruševinama Avdiivke, ruski vojnici u Ukrajini počeli su napadati i druge ukrajinske garnizone kojima također ponestaje streljiva zbog Republikanaca u SAD-u.

Prepoznavši priliku, ruske zračne snage lete bliže fronti i bacaju klizne bombe kako bi odbile ukrajinske trupe i ruskim omogućile napredovanje. “Neprijatelj se više ne boji korištenja zrakoplova direktno iznad bojišnica,” objasnio je Ukrajinski centar za obrambene strategije “i iako je rezultat gubitak zrakoplova, njihove kopnene snage dobivaju značajnu prednost.”

Ovaj porast ruskih zračnih napada znači da ukrajinski timovi imaju više meta i prema tome i ruše više ruskih zrakoplova. Ukrajincima pomaže činjenica da ruski piloti uglavnom ne znaju gdje se nalaze ukrajinski bacači projektila. Ruske zračne snage nekoć su imale oko devet aktivnih radarskih zrakoplova A-50, organiziranih u tri područja na jugu, istoku i sjeveru, kako bi pokrivali teritorij Ukrajine.

Ukrajinci su prošle godine napadom drona oštetili jedan radar, a ove godine srušili još dva, što znači da su eliminirali pokrivanje senzorima na trećini teritorija i stvorili slijepe točke na kojima ruski piloti ne mogu primijetiti projektile koji im se približavaju.

Obje strane troše resurse koje ne mogu obnoviti – Ukrajinci svoje američke projektile, a Rusi svoje ratne zrakoplove – u nadi da će im kratkotrajne operacije pružiti dugoročniju prednost.

Ukrajinske zračne snage navodno žele iskoristiti svojih posljednjih nekoliko projektila Patriot i NASAMS kako bi potpuno iscrpili ruske zračne snage i spriječili buduće zračno bombardiranje. Istovremeno, ruske zračne snage žele bombardirati sve više ukrajinskih garnizona i pomoći svojim kopnenim trupama.

Samo jedan čovjek ima moć prekinuti ovaj krug: predsjednik Zastupničkog doma američkog Kongresa i Republikanac Mike Johnson, koji jedini odlučuje kada će se glasati o prijedlozima zakona.

Američki Senat već je izglasao slanje 60 milijardi dolara vrijedne nove pomoći Ukrajini, pomoći koja bi sigurno uključivala velike količine protuzračnih projektila. Johnson bi već danas mogao pokrenuti glasanje o ovom paketu. Svi se slažu da bi prijedlog prošao uz podršku obje stranke.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: 10 Shot-Down Jets In 10 Days. Russia’s Aerial Surge In Ukraine Is Getting More Of Its Pilots Killed.

(Prevela: Nataša Belančić)