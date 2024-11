Zbog Trumpove pobjede neke dionice su rasle i više od Tesle: Privatni zatvori su pravi rekorderi

Tesla je prošlog tjedna bila možda najpoznatiji pobjednik na burzi, ali dionice nekoliko drugih kompanija ostvarile su još veći rast od automobilske tvrtke Elona Muska.

Dionice Tesle od prošlog su utorka porasle za čak 39 posto, što je daleko najviše od svih američkih kompanija čija vrijednost premašuje 100 milijardi dolara. Drugi najveći dobitnik među tih 101 kompanija je tvrtka za obrambeni softver, Palantir, koji je zabilježio rast od 18 posto.

Ipak, druge, manje kompanije rasle su više od Tesle na krilima Trumpove pobjede na predsjedničkim izborima. Neke od njih bave se provedbom zakona i očekuju da će imati koristi od Trumpovih oštrih pristupa kontroli granice i suzbijanju kriminala.

Jedina kompanija na indeksu S&P 500 koja je premašila Teslu je Axon Enterprise, proizvođač poznatog Tasera. Axon Enterprise je zabilježio rast od 40 posto. Istovremeno, multimilijarderske kompanije za upravljanje privatnim zatvorima CoreCivic i Geo Grupi (koji također surađuju s agencijom za migraciju i kontrolu granice) od izbora su zabilježile rast od 76, odnosno 75 posto.

Rastu u dionice tvrtki vezanih za kriptovalute. Dionice Coinbasea od prošlog su utorka porasle za 67 posto, a MicroStrategyja za 49 posto.

Zašto dionice privatnih zatvora tako strelovito rastu

Trump je u ponedjeljak imenovao Toma Honmana kao osobu koja će u njegovoj administraciji biti zadužena za granicu. Honman je prethodno obnašao dužnost Agencije za imigraciju i carinsku kontrolu (ICE), a zagovara “humane”, ali “nužne operacije masovne deportacije”. Nakon te odluke, dionice tvrtki CoreCivic i Geo Group dodatno su porasle.

Predsjednik Geo Groupa George Zoley prošlog je četvrtka izjavio kako očekuje da će vlada financirati nabavu 70.000 do 100.000 novih kreveta u ICE-ovim centrima za pritvor, što je najmanje dvostruko više u odnosu na sad. Analitičar nezavisne tvrtke za istraživanje Sidoti, Brendan McCarthy, prognozira kako će prihodi tvrtke sljedeće godine dosegnuti 3 milijarde dolara, što je za oko 24 posto više od ukupne prodaje 2024. godine.

Širi rast dionica

Dionice gotovo svih američkih tvrtki u porastu su nakon izbora. Dow Jones je skočio za 5 posto, a Russell 2000 za 8 posto. Postoje neke lošije prognoze koje bi mogle oslabiti ovaj rast, ali potencijal smanjenja korporativnih poreznih stopa i očekivani porast aktivnosti akvizicija u Trumpovoj administraciji ključni su za optimizam na burzi.

Analitičar Bernsteina Gautam Chhugani, koji je prošlog tjedna točno predvidio da će bitcoin u slučaju Trumpove pobjede premašiti 80.000 dolara, svoju tjednu poruku klijentima naslovio je: “Dobrodošli u svijet snažnog kripta – kupujte što god možete”. Ta poruka odraz je gotovo euforičnog raspoloženja među kripto investitorima.

Autor originalnog članka: Derek Saul, Forbes

Link: These Stocks Are Outperforming Tesla As The Biggest Trump Trade Winners

(Prevela: Nataša Belančić)