Dionice Stellantisa drastično pale nakon nagle ostavke izvršnog direktora

Dionice tvrtke Stellantis – proizvođača u čijem su vlasništvu veliki brendovi poput Jeepa, Rama i Chryslea – u ponedjeljak su ujutro zabilježile oštar pad, tek nekoliko sati nakon što je iz tvrtke objavljeno da su prihvatili neočekivanu ostavku izvršnog direktora Carlosa Tavaresa.

Dionice Stellantisa kojima se trguje na pariškoj burzi pale su za više od 7,5 posto na oko 12,1 dolara nakon otvaranja europskih burzi, dok su dionice na njujorškoj burzi zabilježile pad od 8 posto.

Kasno u nedjelju navečer iz kompanije je došla vijest da izvršni direktor Carlos Tavares daje ostavku “koja stupa na snagu odmah,” kao i da je odbor kompanije ostavku prihvatio.

Dodali su kako će osnovati privremeni izvršni odbor kojeg će voditi predsjednik John Elkann, kao i da novog izvršnog direktora planiraju imenovati u prvoj polovici 2025. godine.

Razilaženje s odborom

Viši direktor Stellantisa Henri de Castries u najavi je sugerirao kako bi nagli Tavaresov odlazak mogao biti rezultat neslaganja između Tavaresa i odbora. “Uspjeh koji je Stellantis postigao od svojeg osnivanja temelji se na savršenom slaganju između glavnih dioničara, odbora i izvršnog direktora. Međutim, posljednjih tjedana je došlo do razlike u stavovima koji su doveli do ove odluke,” rekao je de Castries.

Sindikat radnika u autoindustriji pozdravio je vijest o Tavaresovom odlasku. Iz sindikata je za CNN rečeno kako je ovo “veliki korak u pravom smjeru za kompaniju kojom se krivo upravlja i koja već predugo loše tretira svoje radnike. Zadovoljni smo što je kompanija odgovorila na pritiske i ispravila smjer.” U rujnu je sindikat optužio Stellantis da tvrtka nije ispunila garancije dane radnicima prošle godine u sklopu dogovora za prekidanje štrajka sindikata.

Dionice tvrtke od početka su godine pale za 45,8 posto.

Tavares je bio izvršni direktor tvrtke od 2021. godine, kada je i formiran ovaj gigant spajanjem Fiat Crysler i francuske tvrtke PSA Group. Stellantis je pod Tavaresovim vodstvom u početku bilježio uspjehe, kao i rekordnu dobit od gotovo 20 milijardi dolara prošle godine. Ipak, zbog ovogodišnjeg pada prodaje, tvrtka je pokušala povećati dobit u SAD-u podizanjem cijena svojih modela za masovno tržište. U listopadu je tvrtka zabilježila o padu neto dobiti od 27 posto u trećem tromjesečju u usporedbi s prethodnom godinom.

Autor originalnog članka: Siladitya Ray, Forbes

Link: Stellantis Shares Slump More Than 7.5% After CEO’s Sudden Resignation

(Prevela: Nataša Belančić)