O Dimitriju Medvedevu se u zadnje vrijeme u medijima piše samo kad prijeti Zapadu. No, mržnja ga nije spriječila da kupi novu jahtu britanskog proizvođača.

Bivši ruski predsjednik Dimitri Medvedev koji se s vremenom iz umjerenog pretvorio u radikalnog političara kupio je jahtu. Iako je Velika Britanija na popisu država kojima povremeno prijeti nuklearnim oružjem, jahta je proizvedena upravo u toj državi.

Ruski The Insider navodi kako proizvođač njegove jahte vrijedne oko 4,1 milijuna eura Princess Yachts iz Plymoutha. Ta kompanija osnovana 1965. godine promijenila je nekoliko vlasnika, a od 2023. godine to je američki KPS Capital partners. Uvezena je u Rusiju preko fundacije povezane s Medvedevim.

The Insider ne navodi o kojem se točno modelu radi, a stranice proizvođača otkrivaju da nude niz modela dugih 12 do 29 metara. S obzirom na cijenu, za pretpostaviti je da bi Medvedevova jahta mogla biti neki model dug oko 20 metara.

Princess S65, primjer jedne od jahti britanskog proizvođača; Foto: Princess Yacht

Nova jahta koja se zove Hurry up nije jedina Medvedevova jahta. U 2023. godini dostavljena mu je jahta GV vrijedna oko 4,7 milijuna eura. Tada se u dokumentima spominjao samo kapetan Anatolij Naumov, no on je priznao da je jahta Medvedeva.