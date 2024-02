Dodjelu nagrada Grammy gledalo je gotovo 17 milijuna ljudi – najviše od 2020. godine

Nedjeljnu dodjelu nagrada Grammy gledalo je u prosjeku 16,9 milijuna ljudi, pokazuju podaci Nielsena, što je najviše od 2020. godine.

Radi se o porastu od 34 posto u odnosu na prošlogodišnju dodjelu, koju je gledalo u prosjeku 12,5 milijuna ljudi. Paramount+ je ostvario najveću gledanost dodjele u povijesti i porast streamova od čak 173 posto u odnosu na prošlu godinu, iako oni ne ulaze u gledanost prijenosa na CBS-u.

Najgledaniji dio večeri privukao je 18,3 milijuna gledatelja: bio je to segment In Memoriam, koji je uključivao izvedbe Stevieja Wondera, Jona Batistea, Fantasije Barrino i Annie Lennox.

Prijenos s crvenog tepiha također je bio gledaniji nego prijašnjih godina: u prosjeku ga je pratio 18,3 milijuna gledatelja, što je najveća brojka NBCUniversala od 2020. godine, prenosi Hollywood Reporter.

Ceremonija se odvila u Los Angelesu, a uključivala je izvedbe Lukea Combsa, Tracy Chapman, Due Lipe, Miley Cyrus, SZA-e i mnogih drugih poznatih glazbenika. Nagradu za album godine osvojila je Taylor Swift za Midnights, čime je ova 34-godišnja glazbenica postala prva u povijesti koja je ovu nagradu osvojila čak četiri puta. Miley Cyrus osvojila je nagradu za najbolju pop solo izvedbu i singl godine za svoj hit Flowers, dok je reper iz Atlante, Killer Mike, osvojio nagrade za najbolju rap izvedbu, najbolju rap pjesmu i najbolji rap album, no kasnije je ispraćen iz arene u lisičinama zbog navodne tučnjave. Reper je u programu Big Tigger Morning Show rekao kako je njegovo uhićenje bila samo “mala prepreka” i kako su se on i njegov tim kasnije “vratili na zabavu.”

Autor originalnog članka: Antonio Pequeño IV, Forbes

Link: Grammys Draws Nearly 17 Million Viewers – Its Highest Number Since 2020

(Prevela: Nataša Belančić)