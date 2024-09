Donald Trump izgubio 163 milijuna dolara uslijed pada dionica njegove medijske tvrtke

Bogatstvo bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa palo je u utorak za više od 160 milijuna dolara nakon što su dionice njegove medijske tvrtke, Trump Media and Technology Group, pale na najniže razine otkad je tvrtka izišla na burzu u ožujku. To je nastavak lošeg trenda za kompaniju u čijem se portfelju nalazi društvena mreža Truth Social i koja planira proširenje u streaming TV.

Donald Trump je većinski dioničar kompanije, a njegovo bogatstvo palo je za gotovo 4 posto – ili 163 milijuna dolara. Ono sada iznosi 3,9 milijardi dolara, što bivšeg predsjednika čini 851. najbogatijim čovjekom svijeta.

Cijene dionica tvrtke Trump Media and Technology Group u utorak su po zatvaranju burzi iznosile 18,08 dolara, što je pad od 68,82 posto u odnosu na cijenu dionica u ožujku, kada je tvrtka prvi put izišla na Nasdaq.

Trump Media nije jedina tvrtka koja je u utorak zabilježila pad: sva tri američka indeksa zabilježila su najgori dan od 5. kolovoza, a pale su i cijene dionica drugih društvenih mreža: Reddit za 4 posto, a Snap za 5 posto.

Trump Media na burzu je izišla 26. ožujka. Dionice te tvrtke često se smatraju iznimno nestabilnim “meme” dionicama, odnosno onima koje često postanu popularne na društvenim mrežama i čije cijene se mijenjaju ovisno o parametrima koji nemaju veze sa zaradom (kao na primjer, koliko dobro Trumpu ide u kampanji). Cijene dionica oštro su pale i 12. kolovoza, vjerojatno zbog dvije stvari: Trump Media tada je objavila izvješće o zaradi u kojem su objavljeni vrlo niski prihodi, a Trump se vratio i na konkurentsku platformu X (nekadašnji Twitter) nakon gotovo trogodišnjeg odstustva.

Trumpu je zabranjeno objavljivanje na X-u nakon nereda 6. siječnja 2021. godine, ali njegov račun ponovno je vraćen nakon što je platformu godinu dana kasnije kupio milijarder Elon Musk. Usprkos činjenici da se mogao vratiti na X, Trump je nakon oporavka profila na toj stranici objavio samo jednom, uglavnom pišući na svojoj platformi Truth Social.

Još uvijek se ne zna hoće li Trump prodati svoj udio u kompaniji kada za to dobije dopuštenje kasnije ovog mjeseca. Bivši predsjednik nije sugerirao da će prodavati svoje dionice, ali restrikcije koje su ga sprječavale u tome ističu 25. rujna.

Autor originalnog članka: Molly Bohannon, Forbes

Link: Donald Trump Net Worth Down $163 Million As Trump Media Stock Hits New Low

(Prevela: Nataša Belančić)