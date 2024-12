Donald Trump Jr. ulazi u odbor desničarske platforme za e-trgovinu koja se hvali da je ‘woke free’

Sin izabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa, Donald Trump Jr., pridružit će se odboru direktora tvrtke u čijem je vlasništvu desničarska e-trgovina PublicSquare, izvijestio je Bloomberg u utorak. Ovo je posljednji u nizu konzervativnih poslovnih poduhvata Trumpa mlađeg uoči drugog predsjedničkog mandata njegovog oca.

Trump Jr. bi se odboru tvrtke PSQ Holdings trebao pridružiti vrlo uskoro, piše Bloomberg pozivajući se na anonimne izvore.

PublicSquare je e-trgovina koja se opisuje kao “woke-free” i u svojem se poslovanju fokusira na “poštivanje života, obitelji i slobode”. Njeno sučelje podsjeća na Amazonovo i oglašava proizvode prodavatelja treće strane.

Regulatorni podnesci već sada Trumpa Jr.-a navode kao “investitora i savjetnika” platforme.

Trump Jr. neće imati službenu ulogu u administraciji svojeg oca

Dionice PSQ Holdingsa nakon najave su porasle više od 100 posto. Tržišna kapitalizacija tvrtke od 72 milijuna dolara čini ju još ranjivijom na velike promjene. Vijesti o ulozi mlađeg Trumpa u tvrtci pojavile su se samo nekoliko dana nakon informacija da će se sin izabranog američkog predsjednika fokusirati na konzervativnu korporativnu karijeru i da neće imati službenu ulogu u vladi svojeg oca. Pridružio se tvrtci rizičnog kapitala 1789 Capital, koja se opisuje kao fond za investicije u startupove fokusirane na područja bliska Trumpu, poput deglobalizacije.

Bogatstvo Trumpa Jr.-a Forbes procjenjuje na oko 50 milijuna dolara. Također je član odbora tvrtke Trump Media & Technology Group, matične kompanije Trumpove društvene platforme Truth Social. Bez obzira na to što neće imati službenu ulogu u novoj američkoj administraciji, mlađi Trump još uvijek ima utjecaja. Upravo on je zagovarao imenovanje JD Vancea kao potpredsjedničkog kandidata i pomaže provjeravati kandidate za Trumpovu vladu. Navodno je on zadužen da osigura da “zlonamjerni akteri ne postanu dio administracije.”

