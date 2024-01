Dronovi kao ključni igrači na strani Ukrajine: Ozbiljno remete novu rusku ofenzivu

U ratu između Ukrajine i Rusije, ključnu ulogu imaju dronovi: bitke dobiva ona strana koja ima superiornu tehnologiju dronova.

Dok se rat kreće prema novoj fazi, ruska vojska pokrenula je novu ofenzivnu operaciju, a ukrajinske snage zauzimaju obrambene položaje. U ovom trenutku se čini kako Ukrajina ima prednost u ratovanju dronovima, što im je omogućilo da uspješno poremete novu rusku ofenzivu, piše za Forbes Vikram Mittal, izvanredni profesor u odjelu inženjerstva na američkoj vojnoj akademiji.

Ova ofenziva kreće nakon završetka ukrajinske protuofenzive, u kojoj je Ukrajina ostvarila napretke. Tada su ruske snage učvrstile svoje pozicije iza snažnih obrambenih linija i to vrijeme iskoristile kako bi ojačale svoje jedinice ljudstvom i opremom potrebnima za ovu novu ofenzivu. Posljednjih tjedana, ruske snage pojačale su napore oko gradova Kupjanska i Krokhmalnea u Luhansku, kao i oko Avdiivke u Donjecku.

Ipak, ruske snage ostvarile su minimalne napretke u ovim početnim operacijama, uglavnom zbog nemogućnosti koncentriranja svojih snaga. Ofenzivne operacije uglavnom se oslanjaju na gomilanje snaga na slabim točkama obrambenih linija neprijatelja. Ruske snage nisu uspjele nagomilati svoje snage upravo zbog ukrajinskih napada dronovima.

Ukrajinski dronovi uspješno su napadali sve ruske elemente veličine bataljuna ili veće, čak i one na stražnjim pozicijama. Naprijed prema fronti, dronovi napadaju jedinice veličine satnija, prisiljavajući Ruse da napadaju jedinicama veličine drona uz podršku tenkova i artiljerije koji su daleko iza njih. Neadekvatan sustav zapovjedništva i kontrole ograničava Ruse da sinkroniziraju svoje napade, što ih čini još neefikasnijima.

Ukrajina ove napade može izvoditi jer njihovi dronovi mogu precizno napadati ruske jedinice, a istovremeno izbjegavati ruske protudronovske sustave. Kako bi to postigli, Ukrajinci su ubrzano razvili svoje dronove integriranjem nove tehnologije. Prije dvije godine, ukrajinske snage najviše su se oslanjale na dron TB-2 Barjaktar, dok danas u svom arsenalu imaju iznimno raznolik portfelj dronova.

Iako su mnogi od ovih sustava kupljeni od stranih zemalja ili su u Ukrajinu stigli u sklopu paketa pomoći, veliki dio ukrajinskih dronova proizvodi se upravo u Ukrajini. Od početka rata je broj ukrajinskih tvrtki za dronove porastao od sedam do čak osamdeset. Te kompanije proizvode čitav niz dronova za vojsku. Najčešću su ukrajinski sustavi A1-CM Fury, ASU-1 Valkirja i Leleka-100. Uz njih se nalaze i nešto rjeđi dronovi ukrajinske proizvodnje od kompanija kao što su Saker, Spaitech i Ukrspecsystems.

Inovacije i prilagodbe

Ukrajinska proizvodnja dronova iznimno se razlikuje od one u Rusiji, koja se fokusira na masovnu proizvodnju. Uvjeti masovne proizvodnje po definiciji rezultiraju dronovima koji nisu fleksibilni i fokusiraju se na kvantitetu umjesto prilagodljivosti. Iako je kvantiteta važna u ratu iscrpljivanja, protudronska tehnologija vrlo brzo napreduje, što znači da se dronovi moraju moći prilagoditi promjenama u sustavima.

Rusija je tijekom rata bila dominantna u području protudronske tehnologije. Ipak, ti sustavi – pogotovo sustavi za elektronsko ratovanje kakve Rusi preferiraju – često ciljaju mane specifičnih modela dronova. Rusija se zbog toga suočava s izazovima jer moraju svoju opremu prilagođavati nizu različitih ukrajinskih dronova.

Usprkos tome, Rusija će vjerojatno uskoro na frontu poslati poboljšanu tehnologiju za elektronsko ratovanje koja bi mogla biti efikasna protiv velikog dijela ukrajinskih dronova. Dok ukrajinske tvrtke za dronove prilagođavaju svoje proizvode kako bi oni bili otporni na ruske sustave, ruske snage moći će slobodno manevrirati i provoditi svoju ofenzivu. Kako bi to izbjegle, ukrajinske tvrtke za proizvodnju dronova moraju ostati korak ispred ruske tehnologije, što je vrlo izazovno.

Ukrajina će ovdje dobiti pomoć – koalicija predvođena SAD-om najavila je prošlog tjedna inicijativu čiji je cilj pomoći Ukrajini da ojača svoje sposobnosti razvoja dronova.

Uzevši u obzir prirodu ovog rata, obje strane su pokušale postati dominantne po pitanju tehnologije dronova. Iako je ruska vojska u nekim trenutcima to i uspjela, trenutno je prednost na ukrajinskoj strani, i to uglavnom zbog velikog broja ukrajinskih tvrtki za dronove koje inovativno osmišljavaju novu tehnologiju. Ukrajina će s time morati nastaviti kako bi ostala ispred ruske tehnologije i tako uspješno poremetila novu rusku ofenzivu, zaključuje Mittal.

Autor originalnog članka: Vikram Mittal, suradnik Forbesa

Link: Ukrainian Drones Are Obstructing The New Russian Offensive

(Prevela: Nataša Belančić)