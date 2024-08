Dvije ukrajinske zračno-desantne brigade pridružile su se invaziji na Rusiju

Nakon osam dana, borbe u Kurskoj oblasti ne pokazuju znakove usporavanja. Kako ukrajinska invazija na Kursku oblast u Rusiji ulazi u osmi dan, dijelovi dviju dodatnih ukrajinskih zračno-desantnih brigada – 82. i 95. – pridružili su se borbama.

Vojnici iz 95. zračno-desantne brigade fotografirani su na putu prema zoni borbe. Nažalost, ruske snage potvrdile su prisutnost 82. zračno-desantne brigade kada su upale u zasjedu, te su Rusi ubili dio vojnika te jedinice na rubu kaotičnih borbi u Kursku.

Objava na mreži X o zasjedi na ukrajinsku brigadu. Foto: Screenshot, X

Uz zračno-desantna pojačanja, ukrajinske invazijske snage sada uključuju djelomično ili potpuno šest frontnih brigada, plus dva neovisna bataljuna i jedinice za podršku, uključujući dronove, topništvo, izviđanje i specijalne snage. Ukupno bi moglo biti blizu 15 tisuća vojnika.

Dodatne trupe mogle bi produžiti ukrajinski napredak u Kurskoj oblasti, unatoč tome što sve više ruskih trupa stiže na front. No, vrijedi napomenuti da mnoge brigade i bataljuni koje ukrajinski zapovjednici šalju u istureni položaj u Kursku od 400 četvornih milja (približno 1.036 četvornih kilometara) dolaze iz drugih sektora šireg ruskog rata protiv Ukrajine koji traje već 29 mjeseci, uključujući neke od najaktivnijih sektora.

To što su ukrajinski zapovjednici spremni oslabiti svoju obranu na mjestima poput istočnih gradova Pokrovsk, Toretsk i Časiv Jar kako bi pojačali svoje napade u Kursku, govori o njihovim prioritetima – i njihovoj spremnosti na rizik.

“S obzirom na to da je Ukrajina povukla jedinice s frontova u Pokrovsku, Torestku i Časiv Jaru – najzahtjevnijim dijelovima linije fronte – prilično je jasno da Ukrajina ne slijedi ograničene ciljeve u svojoj operaciji u Kursku,” objasnio je Rob Lee, analitičar iz Instituta za istraživanje vanjske politike u Philadelphiji.

Uspostava uprave u okupiranoj oblasti?

Još uvijek nije potpuno jasno koji su to ciljevi. No, s obzirom na to da ukrajinski dužnosnici već razgovaraju o uspostavi vladine uprave za nadzor okupiranih dijelova Kurske oblasti, očito je da ciljevi uključuju dugoročnu ukrajinsku prisutnost u toj oblasti, naravno, ako ukrajinske snage uspiju zadržati teren koji su zauzele.

Rusi uzvraćaju udarac s dijelovima najmanje devet motoriziranih streljačkih, zračno-desantnih, mornaričkih i arktičkih pukovnija i brigada – potencijalno odgovarajući ili čak nadmašujući snagu ukrajinskih invazijskih snaga.

Zanimljivo je da ruska vojska ne smanjuje svoje ofenzivne operacije u istočnoj Ukrajini, čak i dok pojačava svoje obrambene napore u južnoj Rusiji. Ukrajinski Centar za obrambene strategije zabilježio je svježe ruske napade u blizini Časiv Jara, Torestka i Pokrovska.

Na rubu bojišta u Kursku, borbe su intenzivne i kaotične. “Linija fronte je fluidna, s malim skupinama ukrajinskih i ruskih vojnika koji lutaju gusto pošumljenim područjima,” primijetio je Yaroslav Trofimov, dopisnik The Wall Street Journal-a.

Gubici se povećavaju. Na terenu, Ukrajinci su zarobili velik broj zbunjenih ruskih vojnika, dok su Rusi iz zasjede napali nekoliko ukrajinskih jurišnih skupina, potencijalno ubivši desetke ukrajinskih vojnika.

Ukrajinski invazijski korpus još je u zamahu

U zraku, Rusi su navodno izgubili nekoliko helikoptera i borbeni bombarder Suhoj. Ukrajinci su izgubili borbeni avion MiG i njegovog pilota Aleksandra Migulju, iako nije točno jasno gdje se to dogodilo.

Kako ukrajinska invazija na Kursk ulazi u drugi tjedan, ishod je na rubu neizvjesnosti jer dodatne trupe s obje strane stižu u istureni položaj – dok ukrajinski zapovjednici preuzimaju proračunati rizik u drugim sektorima.

Trenutno, unatoč gubicima, ukrajinski invazijski korpus je još uvijek u zamahu. “Rusko vojno zapovjedništvo na kurskom smjeru morat će brzo rasporediti drugi ešalon dodatnih trupa i sredstava (rezervi),” predviđa CDS, “jer trupe iz prvog ešalona neće moći zaustaviti ofenzivu.”

Autor teksta je David Axe, a tekst je izvorno objavljen na Forbesu.