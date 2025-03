EK predstavila Bijelu knjigu o obrani panira se potrošnja od preko 800 milijardi eura

Komisija i Visoka predstavnica danas su predstavile Bijelu knjigu o europskoj obrani – Readiness 2030.

Komisija i Visoka predstavnica danas su predstavile Bijelu knjigu o europskoj obrani – Readiness 2030. Komisija je u okviru plana plan ReArm Europe/Readiness 2030 predstavila i ambiciozan obrambeni paket koji državama članicama EU-a osigurava financijska sredstva za poticanje povećanja ulaganja u obrambene kapacitete.

Planom za ponovno naoružanje Europe ReARM Europe/Readiness 2030 paneuropski obrambeni kapaciteti jačaju se novim financijskim mogućnostima, a Bijelom knjigom utvrđuje se nov pristup obrani i potrebe za ulaganjima.

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen izjavila je:

“Vrijeme mirovne dividende davno je prošlo. Sigurnosna arhitektura na koju smo se dosad oslanjali više se ne može uzimati zdravo za gotovo. Europa je spremna pojačati svoje djelovanje. Moramo ulagati u obranu, ojačati svoje kapacitete i početi proaktivno pristupati sigurnosti. Predstavljanjem plana pripravnosti Readiness 2030 poduzimamo odlučne mjere koje obuhvaćaju povećanu potrošnju na obranu i važna ulaganja u kapacitete europske obrambene industrije. Moramo više kupovati europske proizvode – jer to znači jačanje tehnološke i industrijske baze europske obrane. To znači poticanje inovacija. I to znači stvaranje tržišta obrambene opreme na razini cijele Unije”, rekla je.

Tim mjerama nastoji se odgovoriti na hitnost pružanja potpore Ukrajini u kratkom roku te ispuniti neizostavnu dugoročnu potrebu za jačanjem sigurnosti i obrane Europe.

Kao što je najavila predsjednica Von der Leyen u političkim smjernicama, posljednjih nekoliko godina razotkriveno je kronično nedovoljno ulaganja i nedostatak učinkovite potrošnje u europskim vojnim sposobnostima.

Rješenja za izgradnju snažne vojne industrijske baze

Bijela knjiga predstavlja rješenja za popunjavanje kritičnih nedostataka u sposobnostima i izgradnju snažne vojne industrijske baze. Predlaže načine na koje države članice mogu masovno ulagati u obranu, nabaviti obrambene sustave i dugoročno izgraditi spremnost europske obrambene industrije. To je bitno za sigurnost Europe. Europa mora ulagati u sigurnost i obranu kontinenta, dok nastavlja podržavati Ukrajinu da se obrani od ruske agresije. Kako bi se učinkovito suočili s tim izazovima, Bijela knjiga navodi niz ključnih pravaca djelovanja:

Brisanje razlike među zemljama, s fokusom na kritične sposobnosti koje su identificirale države članice

Potpora europskoj obrambenoj industriji kroz agregiranu potražnju i povećanu suradnju u nabavi

Potpora Ukrajini kroz povećanu vojnu pomoć i dublju integraciju europske i ukrajinske obrambene industrije

Produbljivanje obrambenog tržišta diljem EU-a, uključujući pojednostavljenje propisa

Ubrzavanje transformacije obrane kroz razorne inovacije kao što su AI i kvantna tehnologija

Jačanje partnerstva sa zemljama istomišljenicama širom svijeta

Osigurano preko 800 milijardi eura

Kao što je najavila predsjednica von der Leyen, ReArm Europe Plan/Readiness 2030 omogućuje potrošnju od preko 800 milijardi eura, strukturiranih oko sljedećih stupova:

Oslobodite korištenje javnih sredstava za obranu na nacionalnoj razini

Komisija je pozvala države članice da aktiviraju nacionalnu klauzulu o izlazu iz Pakta o stabilnosti i rastu, što će im omogućiti dodatni proračunski prostor za povećanje potrošnje za obranu, u okviru fiskalnih pravila EU-a. Kako bi se očuvala fiskalna održivost, odstupanje će biti ograničeno na: Povećanje samo rashoda za obranu, uzimajući kao polazište statističku kategoriju „obrana” u klasifikaciji funkcija vlade (COFOGs); Najviše do 1,5% BDP-a za svaku godinu aktivacije nacionalne izlazne klauzule; Na razdoblje od četiri godine

2. Novi namjenski instrument za sigurnosnu akciju za Europu – SAFE

U svjetlu trenutačnih iznimnih okolnosti, Komisija će prikupiti do 150 milijardi eura na tržištima kapitala, oslanjajući se na svoj dobro uspostavljen jedinstveni pristup financiranju kako bi pomogla državama članicama EU-a da brzo i značajno povećaju ulaganja u europske obrambene sposobnosti. Ta će se sredstva isplaćivati ​​zainteresiranim državama članicama na zahtjev, na temelju nacionalnih planova. Isplate će biti u obliku dugoročnih zajmova po konkurentnim cijenama i atraktivne strukture, koje će otplaćivati ​​države članice korisnice.

Zajmovi će biti podržani sredstvima iz proračuna EU-a. SAFE će omogućiti državama članicama da odmah i masovno povećaju svoja ulaganja u obranu kroz zajedničku nabavu iz europske obrambene industrije, usredotočujući se na prioritetne sposobnosti. To će pridonijeti osiguravanju interoperabilnosti, predvidljivosti i smanjenju troškova za snažnu europsku obrambenu industrijsku bazu. Ukrajina i zemlje EFTA/EEA moći će se pridružiti zajedničkim nabavama, a moći će se kupovati iz njihovih industrija.

SAFE će također omogućiti zemljama pristupnicama, zemljama kandidatima, potencijalnim kandidatima i zemljama koje su potpisale Partnerstvo za sigurnost i obranu s EU-om da se pridruže zajedničkim nabavama i pridonesu agregiranoj potražnji. Oni također mogu pregovarati o specifičnim, obostrano korisnim sporazumima o sudjelovanju svojih industrija u takvim nabavama.

3. Utjecaj na Grupu EIB-a i mobiliziranje privatnog kapitala ubrzavanjem unije štednje i ulaganja

ReArm Europe Plan/Readiness 2030 također se oslanja na Grupu Europske investicijske banke da proširi opseg svojih zajmova obrambenim i sigurnosnim projektima, istovremeno čuvajući svoju financijsku sposobnost. Osim što će otključati znatna sredstva, to će tržištima poslati pozitivan signal. Naposljetku, javna ulaganja sama po sebi neće biti dovoljna da popune potrebe za ulaganjima obrambene industrije, od novoosnovanih poduzeća do velikih etabliranih poduzeća.

Za to će Strategija unije štednje i ulaganja, koju je danas usvojila Komisija, olakšati mobilizaciju privatne štednje na učinkovitija tržišta kapitala i usmjeriti ulaganja u kritične sektore gospodarstva, poput obrane, za one koji žele ulagati u njih.