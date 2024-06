Elektronsko ratovanje na Bliskom istoku stvara velike probleme: Od kaosa u dostavi do ‘rupa’ u avio prometu

Ometači signala koji se koriste za ometanje dronova na satelitsko navođenje i projektila na Bliskom istoku također stvaraju ogromne probleme zrakoplovima i brodovima oko Cipra sve od početka rata u Gazi. Sada dodatno zbunjuju stanovnike ovog mediteranskog otoka, čiji mobiteli šalju pogrešne signale da se nalaze – u drugim državama.

Jedne nedjeljne večeri u lipnju, Paris Thomas je planirao naručiti tajlandsku hranu za večeru, ali naletio je na probleme. Tajlandski restoran Red Dragon nalazi se samo par ulica od njegovog stana u Limassolu na Cipru, ali aplikacija je vrijeme dostave procijenila na preko tri i pol sata.

Ovakvo kašnjenje nije izazvala prometna gužva ili kaos u kuhinji, već činjenica da je signal Thomasovog mobitela njegovu lokaciju smještao nekih 240 kilometara preko Mediterana, u Beirut. “Ako uzmete da netko iznajmi privatni avion do Libanona, onda je ova procjena poprilično točna,” kaže Thomas za Forbes.

Thomas nije napustio Limassol, ali njegov mobitel ometen je moćnim signalom koji je gušio GPS satelite koji su nalazili njegovu pravu lokaciju. Ometač signala koji stvara pogrešne podatke o lokaciji muči Thomasa – ali i druge stanovnike ovog mediteranskog otoka – već mjesecima. “Nazvali su me iz restorana uz smijeh i sve smo riješili. Navikli smo već,” kaže on.

Kad mobiteli polude

Još od ožujka se stanovnici južnog Cipra žale da njihovi mobiteli i uređaji za praćenje lokacije polude nekoliko puta na dan. U gotovo svim slučajevima, dana lokacija bila je zračna luka u Beirutu, što ih je dodatno zbunjivalo. Podaci komercijalnih letova pokazuju kako su ove greške porasle kada je Iran u travnju napao Izrael dronovima i projektilima, kaže istraživač GPS-a Benoit Figuet, suosnivač SkAI Data Servicesa. Izraelske obrambene snage potvrdile su kako je ometanje GPS-a jedna od taktika koju koriste za “neutraliziranje prijetnji.”

Ove probleme imaju i piloti i kapetani brodova oko Cipra i istočnog Mediterana. Stanovnici Izraela, Jordana, Libanona, a sada i Cipra, primijetili su da aplikacije za karte, dostavu hrane i izlaske nasumično njihovu lokaciju smještaju u beirutsku zračnu luku. Gospodarske posljedice ovih problema još uvijek su nepoznate, ali satelitska navigacija iznimno je važna za globalnu ekonomiju. Studija provedena 2019. godine pokazala je kako bi nestanak GPS-a samo SAD stajao milijardu dolara dnevno.

“Ranije bi se ovo događalo tu i tamo. Sada smo češće u Libanonu nego na Cipru,” kaže Thomas, koji u Libanonu nije bio od 2016. godine. Greška je izazvala kaos s pametnim bravama u njegovom domu, čipovima njegovih kućnih ljubimaca i u aplikaciji za karte Waze. “Tek u ovim slučajevima vam postane jasno koliko se oslanjate na te tehnologije.”

Oko 60 kilometara istočno, u Larnaci, marketinški konzultant Charlie Day shvatio je kako medijske kampanje namijenjene emitiranju na Cipru često završavaju u Libanonu, dok Google Maps u rute dodaje neobjašnjivi 22-satni zaobilazak preko Turske. Dijeljenje lokacije putem WhatsAppa može biti još veći problem. “Ni ne shvatite koliko aplikacija ima GPS dok one ne prestanu raditi,” kaže Day. “Ovo nije samo nekakav jednokratni problem, ovo se događa već dugo.”

Guiseppeu Pizzou, talijanskom turističkom vodiču koji je u svibnju posjetio Cipar, ove greške pokvarile su planove da dronom snimi neke od lokacija tijekom putovanja. “Pokušao sam podići dron, ali prikazivala mi se lokacija u zračnoj luci u Beirutu i, naravno, ne možete koristiti dron u zračnim lukama,” prepričava Pizzo.

Problemi s civilnim dronovima

Pizzov dron i drugi uređaji koji prate lokaciju svoju poziciju određuju uz pomoć signala GPS satelita koji se emitiraju uz vrlo malo snage – tek nešto više od one potrebne za osvjetljavanje najobičnije žarulje. Mogu ih zaglušiti snažniji odašljači sa zemlje koji mogu emitirati lažne podatke o lokaciji. Istraživači već preko 10 godina upozoravaju kako su takvi napadi teoretski mogući, zbog čega vojska koristi šifrirane signale, a EU-ova mreža satelita Galileo ima jedinstveni digitalni potpis. Ipak, još uvijek je moguće zavarati mnoge civilne uređaje.

Komercijalni proizvođači dronova poput DJI-a instalirali su blokade letenja u blizini osjetljivih lokacija poput zračnih luka, što može objasniti zašto se lažni signal toliko fokusirao na zračnu luku u Beirutu. “Greške koje kao lokaciju daju beirutsku zračnu luku aktiviraju neke od internih blokada dronova koje sprječavaju letenje u blizini aerodroma,” objašnjava Todd E. Humphreys, profesor inženjerstva na sveučilištu Texas u Austinu.

FOTO: Odvut Institute / Alamy / Alamy / Profimedia

Stručnjaci ne vjeruju kako je namjera ovih pogrešnih signača usmjeriti projektile ka zračnoj luci u Beirutu, već jednostavno omesti navigacijske sustave projektila i dronova. “Oni se također koriste općenito za ometanje komunikacija u zoni sukoba i mogu se koristiti u obrambene svrhe. Upravo to je trenutno slučaj kod Izraela koji se bori protiv Hezbolaha. Mogu se koristiti i uoči ofenzivnih vojnih operacija,” kaže analitičar globalne sigurnosti Freddy Khoueiry.

Čini se kako barem u ovom slučaju signali dolaze iz Izraela. Humphreys kaže kako je signal pratio sve do jednog dijela predgrađa Haife, na sjeveru Izraela. “Nisu više tu samo Rusija, Kina ili Iran. Ometanje GPS-a sada je mainstream,” objašnjava on, budući kako se čini da i jedan saveznik Amerike sada koristi tu tehnologiju.

Nisu pošteđene ni zrakoplovne kompanije

Cipar nije jedini pogođen ovakvim ometanjem. Podaci stranice GPSJam.org, prikupljeni od podataka o letovima zračnih kompanija, pokazuju rupe diljem Bliskog istoka, Crnog mora, Baltika i u Mjanmaru. Američki Savezni ured za avijaciju u siječnju je izdao upozorenje pilotima o rizicima koje predstavlja GPS koji lažno prikazuje lokacije, dok je finski regulator naglasio kako su ometanja na Baltiku porasla nakon što je Ukrajina u siječnju dronovima napala mete unutar Rusije.

Porast korištenja ovakve tehnologije otkriva slabe točke desecima godina stare tehnologije koja se nalazi u samim temeljima modernog svijeta. SAD-ov sustav GPS satelita u početku je bio namijenjen vojno korištenju, a civili su mu dobili pristup nakon što je avion prijevoznika Korean Air srušen nakon što je slučajno uletio u sovjetski zračni prostor 1983. godine. Piloti koji iskuse probleme ometanja sada se moraju oslanjati na instrumente i navigaciju radarima na Bliskom istoku i Baltiku.

Za Thomasa na Cipru, detaljno provjeravanje podataka o lokaciji postala je svakodnevna rutina. Svejedno mu se ponekad dogode iznenađenja, kao kad je nedavno dobio podatak da se mobitel njegove supruge nalazi u Beirutu. “Samo sam ju pitao da nam donese malo libanonskih girosa,” šali se Thomas.

Autor originalnog članka: Iain Martin, Forbes

Link: Electronic Warfare Is Screwing Up Food Delivery Apps And ‘Find My’ Location Tracking In The Middle East

(Prevela: Nataša Belančić)