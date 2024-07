Elon Musk će Trumpovoj kampanji mjesečno donirati 45 milijuna dolara?

Izvršni direktor Tesle Elon Musk, najbogatiji čovjek svijeta, donirat će oko 45 milijuna dolara mjesečno novom političkom odboru za podršku bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu, izvijestio je u ponedjeljak Wall Street Journal. Prije nekoliko dana, Musk je podržao Trumpovu kandidaturu nakon subotnjeg pokušaja atentata na bivšeg predsjednika.

Elon Musk je ranije govorio kako planira ostati neutralan u kampanji za predsjedničke izbore, no Wall Street Journal izvještava, pozivajući se na izvore upoznate s Muskovim planovima, kako šef Tesle planira donirati novoosnovanom političkom odboru America PAC.

Bloomberg je prošlog tjedna već izvijestio kako je Musk donirao pozamašan iznos odboru, pozivajući se na neimenovane izvore.

Skupina je za New York Times – koji je također u ponedjeljak izvijestio da će Musk vjerojatno podržati novi odbor – kako vjeruje da bi novi Bidenov mandat predstavljao “veliku prijetnju za financijsku i fizičku sigurnost SAD-a.”

U America PAC već su uložili milijarder Antonio Gracias, bivši direktor u PayPalu Ken Howery – također Trumpov bivši veleposlanik u Švedskoj – kao i milijarder i investitor ritičnog kapitala Doug Leone. Svaki od njih, prenosi Times, donirao je po milijun dolara.

Investitor Sequoia Capitala Shaun Maguire i tech osnivač John Hering također su donirali, po pola milijuna dolara svaki, dok su kriptomilijarderi Cameron i Tyler Winklevoss donirali po 250.000 dolara, izvijestio je Times.

Musk je podržao Trumpovu kandidaturu samo nekoliko minuta nakon što je republikanski predsjednički kandidat upucan u uho na političkom skupu u Pennsylvaniji. “U potpunosti podržavam predsjednika Trumpa i nadam se njegovom brzom oporavku,” napisao je Musk na X-u, podijelivši video u kojemu Trumpa agenti Tajne službe odvode s pozornice nakon pucnjave.

Musk se posljednjih mjeseci pokušava približiti Trumpu: navodno se s njim i republikanskim donatorima sastao na Floriti ovog ožujka. Nakon što su objavljena izvješća o tom sastanku, Musk je na X-u napisao: “Samo da budem jasan, ne doniram novac nijednom kandidatu za američkog predsjednika.”

U prošlosti je podržavao i republikance i demokrate, ali posljednjih je godina skrenuo udesno. Pozvao je glasače da podrže republikance na međuizborima 2022. godine i otvoreno kritizirao predsjednika Joea Bidena, između ostalog i zbog njegove promocije proizvodnje električnih vozila, kao i njegove imigracijske politike.

Autor originalnog članka: Sara Dorn, Forbes

Link: Elon Musk Will Give about $45 Million A Month To Support Trump, Report Says

(Prevela: Nataša Belančić)