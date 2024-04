Elon Musk osmislio model za borbu protiv botova na platformi X

Vlasnik platforme X, Elon Musk, u ponedjeljak je sugerirao kako će novi korisnici platforme nekoć poznate pod imenom Twitter morati plaćati malenu naknadu za korištenje osnovnih funkcija platforme. Musk kaže kako je to nužno za borbu protiv botova koji godinama na stranici prave probleme.

Muskova objava bila je odgovor na spekulacije o naplati male godišnje naknade za objavljivanje, spremanje, odgovaranje i “lajkanje” objava, no vlasnik platforme nije konkretno objasnio kada će se naknada početi naplaćivati ni kako će funkcionirati. Rekao je kako je naknada “jedini način da se zaustavi nesmiljeno širenje botova” na X-u.

Dodao je kako AI botovi i internetski trolovi testove za identificiranje botova mogu proći “s lakoćom”.

Naknada je slična onoj koja je prošlog listopada već uvedena na Novom Zelandu i Filipinima u sklopu X-ovog programa “Nisam bot”, a u sklopu koje novi računi moraju platiti godišnju naknadu od jednog dolara za korištenje osnovnih značajki platforme.

Najava dolazi manje od dva tjedna nakon što je X započeo čišćenje botova s platforme, a Musk je rekao kako će to dovesti do “punog zakonskog progona” onih koji su za takve račune odgovorni.

Hoće li svi korisnici morati plaćati malenu naknadu za objavljivanje na platformi? Nejasno je, iako je Musk već ranije želio naplaćivati korisnicima premium značajke poput mogućnosti uređivanja objava u želji da poboljša prihode kompanije i neutralizira nestabilnu prodaju oglasnog prostora.

Musk je često obećavao da će na X-u smanjiti broj botova, iako taj problem nije stao otkad je on kupio Twitter 2022. godine. Tada je objavio kako “ćemo poraziti spam botove ili poginuti pokušavajući”. Program “Nisam bot” na Novom Zelandu i Filipinima trebao je funkcionirati kao procjena “potencijalno moćne mjere” u borbi protiv botova i spama. Iz X-a su po uvođenju mjere prošle godine rekli kako će objaviti rezultate “uskoro”, iako je još nejasno je li platforma podijelila ikakve rezultate.

Ne zna se ni točan broj botova na platformi, iako su istraživači otkrili da se aktivnost botova na X-u povećala tijekom popularnih događaja u stvarnom svijetu, poput ovogodišnjeg Super Bowla ili prve debate republikanskih predsjedničkih kandidata.

Autor originalnog članka: Antonio Pequeño IV, Forbes

Link: Musk Will Charge New X Users ‘Small Fee’ For Posting, Tweet Suggests

(Prevela: Nataša Belančić)